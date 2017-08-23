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重量挙げ　四国選手権　記録

2017/08/23 09:18

（19、20日・徳島科学技術高）＝記録は1位と県勢上位
　【成年男子】
　▽53キロ級　（1）高橋和希（金沢学院大）180キロ（スナッチ80、ジャーク100）
　▽56キロ級　（1）東野凌大（徳島）221キロ（100、121）（2）那須（メタルワンスチールセンター四国）165キロ（75、90）
　▽62キロ級　（1）権田達也（愛媛）247キロ（107、140）（2）時任（中央大）235キロ（107、128）
　▽69キロ級　（1）大塚一樹（香川中央高教）260キロ（115、145）
　▽77キロ級　（1）原勇輝（徳島）288キロ（124、164）（3）中田（海の幸ふれあい市場）200キロ（90、110）
　▽85キロ級　（1）林芳（中央大）266キロ（116、150）
　▽94キロ級　（1）尾崎大悟（愛媛）260キロ（115、145）（2）黒田（フジコー）205キロ（90、115）
　▽105キロ級　（1）多田佳弘（多度津高教）335キロ（150、185）
　▽105キロ超級　（1）渡辺貴大（丸亀市役所）245キロ（115、130）

　【少年男子】
　▽53キロ級　（1）東遼也（多度津高）186キロ（86、100）
　▽56キロ級　（1）山口優人（愛媛）211キロ＝大会新（90、121）（2）森田（香川中央高）168キロ（75、93）
　▽62キロ級　（1）瀬尾悠太（徳島）209キロ（96、113）（2）紀伊（多度津高）208キロ（93、115）（3）加藤（香川中央高）201キロ（86、115）
　▽69キロ級　（1）船城優輝（徳島）243キロ＝大会新（105、138＝大会新）（2）渡辺（香川中央高）216キロ（103、113）（3）上松（多度津高）215キロ（100、115）
　▽77キロ級　（1）杉河佑城（徳島）225キロ（100、125）（2）北原（多度津高）215キロ（96、119）
　▽85キロ級　（1）藤田唯斗（愛媛）243キロ（105、138）（3）石川（多度津高）191キロ（86、105）
　▽94キロ級　（1）太田拓磨（香川中央高）245キロ（113、132）
　▽105キロ超級　（1）福山草生（愛媛）267キロ（122＝大会新、145）

　【中学生男子】
　▽50キロ級　（1）増田壮兼（丸亀西）78キロ（33、45）

　【成年女子】
　▽53キロ級　（1）井上絢理（徳島）122キロ（52、70）
　▽58キロ級　（1）岡本唯衣（徳島）145キロ（60、85）
　▽63キロ級　（1）造田愛永（香川大）170キロ（75、95）
　▽69キロ級　（1）森本さやか（愛媛）175キロ＝四国新（75、100＝四国新）
　▽90キロ級　（1）田中季恵（早大）191キロ（84、107）

　【少年女子】
　▽48キロ級　（1）花城朱音（丸亀高）106キロ（50、56）
　▽53キロ級　（1）藤田美玲（多度津高）120キロ（54、66）
　▽58キロ級　（1）元木咲和（多度津高）123キロ（55、68）（2）久保（香川中央高）116キロ（51、65）
　▽69キロ級　（1）山崎晴子（愛媛）162キロ＝大会新（72＝大会新、90＝大会新）（2）北脇（多度津高）141キロ（61、80）
　▽75キロ級　（1）阿部栞（愛媛）161キロ（74、87）
　▽県対抗総合　（1）香川114点

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