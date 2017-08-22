２０１７全国中学校体育大会第５日／体操　男子団体で高松北１０位

（北九州市立総合体育館）

▽男子団体総合 （1）草加栄（埼玉＝平松、佐藤、緒方、山崎）173・174点（2）末広（静岡）170・587点（3）鯖江中央（福井）170・037点

（草加栄は2年連続2度目の優勝）

▽男子個人総合 （1）向中野蓮（千葉・柏）78・500点（2）谷田（福井・鯖江中央）78・237点（3）平松（埼玉・草加栄）78・112点

▽男子種目別床運動 （1）谷田雅治（福井・鯖江中央）19・500点（1）平松航河（埼玉・草加栄）19・500点（1）有政佑真（兵庫・有年）19・500点

▽男子種目別あん馬 （1）谷田雅治（福井・鯖江中央）19・850点

▽男子種目別跳馬 （1）平松航河（埼玉・草加栄）19・712点（1）有政佑真（兵庫・有年）19・712点

▽男子種目別鉄棒 （1）平松航河（埼玉・草加栄）19・650点



▽女子団体総合 （1）新曽（埼玉＝坂谷、新山、小谷、宍戸）123・550点（2）大町一（長野）120・200点（3）相愛（大阪）119・950点

（新曽は3年連続5度目の優勝）

▽女子個人総合 （1）塙颯香（東京・小岩四）57・400点（2）新山（埼玉・新曽）55・650点（3）新田（愛知・原）54・400点

▽女子種目別跳馬 （1）文堂日南子（愛知・青山）14・900点

▽女子種目別段違い平行棒 （1）塙颯香（東京・小岩四）14・150点

▽女子種目別平均台 （1）塙颯香（東京・小岩四）15・550点

▽女子種目別床運動 （1）新田いずみ（愛知・原）14・300点



…県勢の成績…

▽男子団体総合 （10）高松北161・025点

▽男子個人総合 （71）安部愛翔（高松北）72・250点（85）十川陽太（高松北）69・200点（87）谷川元希（高松北）69・000点（95）神野克己（高松北）65・125点

▽男子種目別床運動 （71）安部愛翔（高松北）17・600点（77）神野克己（高松北）17・450点（80）谷川元希（高松北）17・400点（88）十川陽太（高松北）17・200点

▽男子種目別あん馬 （60）安部愛翔（高松北）18・050点（91）十川陽太（高松北）16・100点（95）谷川元希（高松北）15・850点（99）神野克己（高松北）12・900点

▽男子種目別跳馬 （83）安部愛翔（高松北）18・350点（87）十川陽太（高松北）18・150点（93）神野克己（高松北）17・975点（95）谷川元希（高松北）17・950点

▽男子種目別鉄棒 （61）安部愛翔（高松北）18・250点（76）谷川元希（高松北）17・800点（79）十川陽太（高松北）17・750点（91）神野克己（高松北）16・800点