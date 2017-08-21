国体四国予選／ライフル射撃　記録

（愛媛県内子町城の台公園射撃場）＝記録は国体出場選手

【成年】

▽男子50メートルライフル3姿勢120発 （1）木内栄一郎（徳島）1117点（2）馬渕（香川）1104点

▽同50メートルライフル伏射60発 （1）木内誠二郎（徳島）610・2点（2）竹内（香川）603・6点

▽同エアピストル60発 （1）堀水宏次郎（香川）568点（2）阿部（高知）532点

▽女子50メートルライフル3姿勢60発 （1）安達瑛香（徳島）569点（2）武樋（高知）545点

▽同10メートルエアライフル立射40発 （1）湯浅菜月（徳島）411・7点（2）毛利（高知）397・5点

▽同エアピストル40発 （1）茨木里彩（香川）368点



【少年】

▽男子10メートルエアライフル立射60発 （1）清水彰人（徳島）624・7点（2）杉本（高知）595・4点

▽同ビームライフル立射60発 （1）上田空（高知）620・3点（2）河野（徳島）620・0点

▽同ビームピストル40発 （1）岡部旭良（徳島）371点

▽女子ビームライフル立射40発 （1）堀之内愛（徳島）422・1点（2）松繁（香川）414・9点

▽同ビームピストル40発 （1）家城ミチコ（徳島）360点（2）吉田（高知）328点