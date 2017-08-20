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三本松、夏の聖地で躍動　ドキュメント・２回戦　下関国際戦

2017/08/20 08:59

下関国際戦で完投したエース・佐藤＝甲子園
下関国際戦で完投したエース・佐藤＝甲子園

【三本松―下関国際】２回表三本松１死、渡辺が左中間に本塁打を放つ＝甲子園
【三本松―下関国際】２回表三本松１死、渡辺が左中間に本塁打を放つ＝甲子園

【三本松―下関国際】４回表２死三塁、浦上が中前打を放つ＝甲子園
【三本松―下関国際】４回表２死三塁、浦上が中前打を放つ＝甲子園

３回戦進出を決め、駆けだす三本松ナイン＝甲子園
３回戦進出を決め、駆けだす三本松ナイン＝甲子園

三本松　　110 203 101―9
下関国際　000 011 110―4

1回表　先頭の大久保が右翼線三塁打し、多田の遊ゴロで幸先良く先制。夏の甲子園では、初出場した1984年以来の得点を記録した。

2回表　1死から主将渡辺が左中間にソロ本塁打。

4回表　佐藤の左翼線二塁打と盛田の四球、川崎の犠打で1死二、三塁。ここから渡辺の右犠飛と浦上の中前適時打で2点を加える。

4回裏　エース佐藤はここまで無安打投球。完璧な立ち上がりを見せる。

5回裏　右腕佐藤が初安打を許し、1死一、三塁から左前打で1点を失う。

6回表　盛田の左前打などで1死一、二塁。渡辺が右前に適時打を放ち、さらに敵失と下地の中前適時打で計3点を奪う。

7回表　1死二塁から盛田の左中間二塁打で8点目。

8回裏　佐藤が左越えソロを浴びて4失点目。五回以降、毎回1点ずつを失う。

9回裏　最後の打者を右飛に打ち取り、佐藤は128球で完投。三本松として甲子園初勝利をつかんだ。

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