三本松、夏の聖地で躍動　ドキュメント・２回戦　下関国際戦

三本松 110 203 101―9

下関国際 000 011 110―4



1回表 先頭の大久保が右翼線三塁打し、多田の遊ゴロで幸先良く先制。夏の甲子園では、初出場した1984年以来の得点を記録した。



2回表 1死から主将渡辺が左中間にソロ本塁打。



4回表 佐藤の左翼線二塁打と盛田の四球、川崎の犠打で1死二、三塁。ここから渡辺の右犠飛と浦上の中前適時打で2点を加える。



4回裏 エース佐藤はここまで無安打投球。完璧な立ち上がりを見せる。



5回裏 右腕佐藤が初安打を許し、1死一、三塁から左前打で1点を失う。



6回表 盛田の左前打などで1死一、二塁。渡辺が右前に適時打を放ち、さらに敵失と下地の中前適時打で計3点を奪う。



7回表 1死二塁から盛田の左中間二塁打で8点目。



8回裏 佐藤が左越えソロを浴びて4失点目。五回以降、毎回1点ずつを失う。



9回裏 最後の打者を右飛に打ち取り、佐藤は128球で完投。三本松として甲子園初勝利をつかんだ。