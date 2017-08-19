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全国中学校体育大会２０１７第２日／競泳　記録

2017/08/19 09:42

（鹿児島市鴨池公園水泳プール）
　【男子】
　▽50メートル自由形決勝　（1）鈴木基心（新潟・直江津中教校）23秒87（2）西野（山口・湯田）24秒28（3）西條（千葉・蘇我）24秒30
　▽200メートル自由形決勝　（1）石田虎流（山口・垢田）1分52秒03（2）鈴（石川・根上）1分53秒85（3）東藤（埼玉・加納）1分54秒14
　▽1500メートル自由形決勝　（1）加藤睦也（大阪・長瀬）15分40秒70（2）久保田（兵庫・鷹取）15分41秒12（3）黒川（大阪・堺野田）15分51秒34
　▽200メートル背泳ぎ決勝　（1）柳川大樹（神奈川・田浦）2分2秒23＝大会新（2）西小野（鹿児島・鹿屋東）2分4秒39（3）塩田（奈良・畝傍）2分5秒33
　▽200メートル平泳ぎ決勝　（1）小泉龍馬（神奈川・宮前平）2分15秒46（2）落合（千葉・新宿）2分18秒42（3）森（愛知・宝神）2分19秒23
　▽200メートルバタフライ決勝　（1）井上海（千葉・東海大浦安）2分1秒99（2）岸上（北海道・大麻東）2分3秒45（3）平岩（東京・立川五）2分4秒76
　▽400メートル個人メドレー決勝　（1）加藤晃成（愛知・豊橋東部）4分26秒83（2）阿曽（東京・武蔵野）4分28秒43（3）平野（富山・石動）4分28秒65
　▽400メートルリレー決勝　（1）日大豊山（東京＝瀬良、今西、中嶌、北川）3分38秒37＝大会新（2）富山東部（富山）3分42秒15（3）三条一（新潟）3分43秒05

　【女子】
　▽50メートル自由形決勝　（1）池本凪沙（京都・宇治）25秒86（2）栗山（神奈川・六会）26秒08（3）田上（熊本・ルーテル学院）26秒41
　▽200メートル自由形決勝　（1）難波実夢（奈良・都南）2分1秒78（2）川口（神奈川・丸山台）2分3秒19（3）佐藤（新潟・山潟）2分3秒89
　▽800メートル自由形決勝　（1）永尾美友（大阪・交野四）8分52秒44（2）増田（埼玉・黒浜）8分55秒68（3）倉知（愛知・保見）8分55秒74
　▽200メートル背泳ぎ決勝　（1）井田真由（茨城・潮来二）2分15秒21（2）桐山（静岡・浜松東部）2分16秒36（3）渡会（京都・大住）2分16秒40
　▽200メートル平泳ぎ決勝　（1）高橋奈々（栃木・旭）2分30秒06（2）石渡（愛知・依佐美）2分30秒91（3）津田（大阪・文の里）2分31秒40
　▽200メートルバタフライ決勝　（1）泉原凪沙（神奈川・鶴ケ峰）2分11秒76（2）内藤（東京・浅間）2分11秒93（3）後野（鹿児島・金峰）2分12秒68
　▽400メートル個人メドレー決勝　（1）武田真咲（埼玉・大井）4分47秒86（2）谷川（大阪・大正東）4分49秒20（3）山下（鹿児島・谷山）4分51秒85
　▽400メートルリレー決勝　（1）武蔵野（東京＝佐野、前田、松橋、長尾）3分58秒08（2）天理（奈良）3分58秒20（3）大井（埼玉）3分59秒87

　…県勢の成績…
　【男子】
　▽200メートル自由形予選　（49）山田晃司（太田）2分2秒24＝落選

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