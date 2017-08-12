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男子・吉田（卓球家Ｊｒ．）　女子・大西（卓球家Ｊｒ．）Ｖ　１４歳以下　四国卓球選手権県予選

2017/08/12 09:20

　卓球の四国選手権県予選は11日、高松市総合体育館で年齢別のシングルスを行い、14歳以下男子は吉田圭佑（卓球家ジュニア）、同女子は大西友佳（同）がそれぞれ頂点に立った。各種目の上位8人と協会推薦選手が四国大会（10月28、29日・高知）の出場権を得た。

　【男子シングルス】
　▽14歳以下準々決勝
吉田圭（卓球家Jr．）　3―0　高城（ヴィスポことひら）
吉田颯（香東中）　3―1　植松（あいはらスクール）
木村（高松北中）　3―1　和田（高瀬中）
宮内（ヴィスポことひら）　3―0　松本（丸亀西中）
　▽準決勝
吉田圭　3―0　吉田颯
宮内　3―2　木村
　▽決勝
吉田圭　3（11―3）2　宮内
　　　　　（3―11）
　　　　　（9―11）
　　　　　（11―8）
　　　　　（11―7）
　▽13歳以下準々決勝
三谷（ヴィスポことひら）　3―0　井口（観音寺中部中）
泉川（卓球家Jr．）　3―0　福家（鬼無ク）
大恵（卓球家Jr．）　3―0　橋本（勝賀中）
大川（卓球家Jr．）　3―0　酒井（観音寺中部中）
　▽準決勝
三谷　3―0　泉川
大川　3―1　大恵
　▽決勝
三谷　3（11―9）0　大川
　　　　（11―6）
　　　　（11―9）
　▽ホープス決勝リーグ　（1）坂東泰和（ヴィスポことひら）3勝（2）近石（卓球家Jr．）2勝1敗（3）大西（同）1勝2敗（4）森（同）3敗
　▽同2位リーグ　（5）樋口（卓球家Jr．）3勝（6）直江（同）2勝1敗（7）江郷（鬼無）1勝2敗（8）田井遥（卓球家Jr．）3敗
　▽カブ決勝リーグ　（1）杢村音於（あいはらスクール）3勝（2）藤井（卓球家Jr．）2勝1敗（3）豊島（同）1勝2敗（4）大恵（同）3敗
　▽同2位リーグ　（5）平野（卓球家Jr．）2勝1敗（6）塩田（同）2勝1敗（7）橋本（鬼無）1勝2敗（8）川崎（城乾）1勝2敗＝同勝敗順位は直接対決の結果による
　▽バンビ決勝リーグ　（1）大江正敏（五峯ク）2勝（2）藤井（卓球家Jr．）1勝1敗（3）大石（五峯ク）2敗
　▽同2位リーグ　（4）藤原（高松Jr．）2勝（5）中嶋（あいはらスクール）1勝1敗（6）宮武（鬼無）2敗
　▽同3位リーグ　（7）大江快（五峯ク）2勝（8）熊野（同）1勝1敗（9）樽井（ヴィスポことひら）2敗

　【女子シングルス】
　▽14歳以下準々決勝
大西友（卓球家Jr．）　3―0　小松（勝賀中）
井上（ヴィスポことひら）　3―2　宮本（高瀬中）
三谷（ヴィスポことひら）　3―1　香川（丸亀南中）
大西華（ヴィスポことひら）　3―0　熊野（一宮中）
　▽準決勝
大西友　3―0　井上
大西華　3―0　三谷
　▽決勝
大西友　3（9―11）2　大西華
　　　　（11―6）
　　　　（11―4）
　　　　　（9―11）
　　　　（11―5）
　▽13歳以下準々決勝
小野（卓球家Jr．）　3―0　小野（高瀬中）
森（卓球家Jr．）　3―0　佐々木（三木中）
長尾（卓球家Jr．）　3―0　中条（塩江中）
武下（飯山中）　3―2　川崎（ヴィスポことひら）
　▽準決勝
小野　3―1　森
武下　3―2　長尾
　▽決勝
武下　3（9―11）2　小野
　　　（11―7）
　　　　（5―11）
　　　（12―10）
　　　（11―7）
　▽ホープス決勝リーグ　（1）三谷愛姫（ヴィスポことひら）3勝（2）平塚（同）2勝1敗（3）真鍋（同）1勝2敗（4）桜井（同）3敗
　▽同2位リーグ　（5）伊藤（五峯ク）3勝（6）堀口（あいはらスクール）2勝1敗（7）横手（鬼無）1勝2敗（8）江郷（同）3敗
　▽カブ決勝リーグ　（1）石井春朱（卓球家Jr．）3勝（2）杢村（あいはらスクール）2勝1敗（3）樋口（卓球家Jr．）1勝2敗（4）中茂（多度津）3敗
　▽同2位リーグ　（5）二宮（鬼無）3勝（6）石井杏（卓球家Jr．）2勝1敗（7）神高（鬼無）1勝2敗（8）大浦（多度津）3敗
　▽バンビ決勝リーグ　（1）堀口春陽（あいはらスクール）3勝（2）片桐（ヴィスポことひら）2勝1敗（3）中嶋（同）1勝2敗（4）小倉（多度津）3敗
　▽同2位リーグ　（5）平野（卓球家Jr．）3勝（6）西原（城乾）2勝1敗（7）宮崎（鬼無）1勝2敗（8）天雲（同）3敗

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