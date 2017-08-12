男子・吉田（卓球家Ｊｒ．）　女子・大西（卓球家Ｊｒ．）Ｖ　１４歳以下　四国卓球選手権県予選

卓球の四国選手権県予選は11日、高松市総合体育館で年齢別のシングルスを行い、14歳以下男子は吉田圭佑（卓球家ジュニア）、同女子は大西友佳（同）がそれぞれ頂点に立った。各種目の上位8人と協会推薦選手が四国大会（10月28、29日・高知）の出場権を得た。



【男子シングルス】

▽14歳以下準々決勝

吉田圭（卓球家Jr．） 3―0 高城（ヴィスポことひら）

吉田颯（香東中） 3―1 植松（あいはらスクール）

木村（高松北中） 3―1 和田（高瀬中）

宮内（ヴィスポことひら） 3―0 松本（丸亀西中）

▽準決勝

吉田圭 3―0 吉田颯

宮内 3―2 木村

▽決勝

吉田圭 3（11―3）2 宮内

（3―11）

（9―11）

（11―8）

（11―7）

▽13歳以下準々決勝

三谷（ヴィスポことひら） 3―0 井口（観音寺中部中）

泉川（卓球家Jr．） 3―0 福家（鬼無ク）

大恵（卓球家Jr．） 3―0 橋本（勝賀中）

大川（卓球家Jr．） 3―0 酒井（観音寺中部中）

▽準決勝

三谷 3―0 泉川

大川 3―1 大恵

▽決勝

三谷 3（11―9）0 大川

（11―6）

（11―9）

▽ホープス決勝リーグ （1）坂東泰和（ヴィスポことひら）3勝（2）近石（卓球家Jr．）2勝1敗（3）大西（同）1勝2敗（4）森（同）3敗

▽同2位リーグ （5）樋口（卓球家Jr．）3勝（6）直江（同）2勝1敗（7）江郷（鬼無）1勝2敗（8）田井遥（卓球家Jr．）3敗

▽カブ決勝リーグ （1）杢村音於（あいはらスクール）3勝（2）藤井（卓球家Jr．）2勝1敗（3）豊島（同）1勝2敗（4）大恵（同）3敗

▽同2位リーグ （5）平野（卓球家Jr．）2勝1敗（6）塩田（同）2勝1敗（7）橋本（鬼無）1勝2敗（8）川崎（城乾）1勝2敗＝同勝敗順位は直接対決の結果による

▽バンビ決勝リーグ （1）大江正敏（五峯ク）2勝（2）藤井（卓球家Jr．）1勝1敗（3）大石（五峯ク）2敗

▽同2位リーグ （4）藤原（高松Jr．）2勝（5）中嶋（あいはらスクール）1勝1敗（6）宮武（鬼無）2敗

▽同3位リーグ （7）大江快（五峯ク）2勝（8）熊野（同）1勝1敗（9）樽井（ヴィスポことひら）2敗



【女子シングルス】

▽14歳以下準々決勝

大西友（卓球家Jr．） 3―0 小松（勝賀中）

井上（ヴィスポことひら） 3―2 宮本（高瀬中）

三谷（ヴィスポことひら） 3―1 香川（丸亀南中）

大西華（ヴィスポことひら） 3―0 熊野（一宮中）

▽準決勝

大西友 3―0 井上

大西華 3―0 三谷

▽決勝

大西友 3（9―11）2 大西華

（11―6）

（11―4）

（9―11）

（11―5）

▽13歳以下準々決勝

小野（卓球家Jr．） 3―0 小野（高瀬中）

森（卓球家Jr．） 3―0 佐々木（三木中）

長尾（卓球家Jr．） 3―0 中条（塩江中）

武下（飯山中） 3―2 川崎（ヴィスポことひら）

▽準決勝

小野 3―1 森

武下 3―2 長尾

▽決勝

武下 3（9―11）2 小野

（11―7）

（5―11）

（12―10）

（11―7）

▽ホープス決勝リーグ （1）三谷愛姫（ヴィスポことひら）3勝（2）平塚（同）2勝1敗（3）真鍋（同）1勝2敗（4）桜井（同）3敗

▽同2位リーグ （5）伊藤（五峯ク）3勝（6）堀口（あいはらスクール）2勝1敗（7）横手（鬼無）1勝2敗（8）江郷（同）3敗

▽カブ決勝リーグ （1）石井春朱（卓球家Jr．）3勝（2）杢村（あいはらスクール）2勝1敗（3）樋口（卓球家Jr．）1勝2敗（4）中茂（多度津）3敗

▽同2位リーグ （5）二宮（鬼無）3勝（6）石井杏（卓球家Jr．）2勝1敗（7）神高（鬼無）1勝2敗（8）大浦（多度津）3敗

▽バンビ決勝リーグ （1）堀口春陽（あいはらスクール）3勝（2）片桐（ヴィスポことひら）2勝1敗（3）中嶋（同）1勝2敗（4）小倉（多度津）3敗

▽同2位リーグ （5）平野（卓球家Jr．）3勝（6）西原（城乾）2勝1敗（7）宮崎（鬼無）1勝2敗（8）天雲（同）3敗