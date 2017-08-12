香川中央高勢　男女複を制す　全日本Ｊｒ．バド県予選

バドミントンの全日本ジュニア選手権県予選高校2年以下の部第1日は11日、坂出市立体育館で男女のダブルスを行った。男子は下薗翔真・伏見和真（香川中央高）、女子は小野田華実・谷沢佳乃（同）が頂点に立ち、本大会（9月16〜18日・群馬）の出場権を獲得した。
▽男子ダブルス準々決勝
岡田・永岑（高松商高） 2―0 近藤・岡（高松南高）
藤原・福崎（坂出工高） 2―0 岩崎・羽床（香川一中）
山根・池田（高松一高） 2―0 前田・田中（香川一中）
下薗・伏見（香川中央高） 2―0 佐藤・佃（高松商高）
▽準決勝
藤原・福崎 2―1 岡田・永岑
下薗・伏見 2―0 山根・池田
▽3位決定戦
岡田・永岑 2―0 山根・池田
▽決勝
下薗・伏見 2（25―23）1 藤原・福崎
（20―22）
（21―19）
▽女子ダブルス準々決勝
馬場・久保（高松一高） 2―0 上野・木場（小豆島中央高）
能村・三本（高松商高） 2―0 湯浅・石原（高松西高）
対馬・中西（高松商高） 2―1 吉川・立石（英明高）
小野田・谷沢（香川中央高） 2―0 岡本・山本彩（高松東高）
▽準決勝
能村・三本 2―0 馬場・久保
小野田・谷沢 2―0 対馬・中西
▽3位決定戦
馬場・久保 2―0 対馬・中西
▽決勝
小野田・谷沢 2（23―21）0 能村・三本
（21―14）