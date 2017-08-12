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香川中央高勢　男女複を制す　全日本Ｊｒ．バド県予選

2017/08/12 09:20

　バドミントンの全日本ジュニア選手権県予選高校2年以下の部第1日は11日、坂出市立体育館で男女のダブルスを行った。男子は下薗翔真・伏見和真（香川中央高）、女子は小野田華実・谷沢佳乃（同）が頂点に立ち、本大会（9月16〜18日・群馬）の出場権を獲得した。

　▽男子ダブルス準々決勝
岡田・永岑（高松商高）　2―0　近藤・岡（高松南高）
藤原・福崎（坂出工高）　2―0　岩崎・羽床（香川一中）
山根・池田（高松一高）　2―0　前田・田中（香川一中）
下薗・伏見（香川中央高）　2―0　佐藤・佃（高松商高）
　▽準決勝
藤原・福崎　2―1　岡田・永岑
下薗・伏見　2―0　山根・池田
　▽3位決定戦
岡田・永岑　2―0　山根・池田
　▽決勝
下薗・伏見　2（25―23）1　藤原・福崎
　　　　　　　（20―22）
　　　　　　　（21―19）
　▽女子ダブルス準々決勝
馬場・久保（高松一高）　2―0　上野・木場（小豆島中央高）
能村・三本（高松商高）　2―0　湯浅・石原（高松西高）
対馬・中西（高松商高）　2―1　吉川・立石（英明高）
小野田・谷沢（香川中央高）　2―0　岡本・山本彩（高松東高）
　▽準決勝
能村・三本　2―0　馬場・久保
小野田・谷沢　2―0　対馬・中西
　▽3位決定戦
馬場・久保　2―0　対馬・中西
　▽決勝
小野田・谷沢　2（23―21）0　能村・三本
　　　　　　　　（21―14）

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