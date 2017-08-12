香川中央高勢　男女複を制す　全日本Ｊｒ．バド県予選

バドミントンの全日本ジュニア選手権県予選高校2年以下の部第1日は11日、坂出市立体育館で男女のダブルスを行った。男子は下薗翔真・伏見和真（香川中央高）、女子は小野田華実・谷沢佳乃（同）が頂点に立ち、本大会（9月16〜18日・群馬）の出場権を獲得した。



▽男子ダブルス準々決勝

岡田・永岑（高松商高） 2―0 近藤・岡（高松南高）

藤原・福崎（坂出工高） 2―0 岩崎・羽床（香川一中）

山根・池田（高松一高） 2―0 前田・田中（香川一中）

下薗・伏見（香川中央高） 2―0 佐藤・佃（高松商高）

▽準決勝

藤原・福崎 2―1 岡田・永岑

下薗・伏見 2―0 山根・池田

▽3位決定戦

岡田・永岑 2―0 山根・池田

▽決勝

下薗・伏見 2（25―23）1 藤原・福崎

（20―22）

（21―19）

▽女子ダブルス準々決勝

馬場・久保（高松一高） 2―0 上野・木場（小豆島中央高）

能村・三本（高松商高） 2―0 湯浅・石原（高松西高）

対馬・中西（高松商高） 2―1 吉川・立石（英明高）

小野田・谷沢（香川中央高） 2―0 岡本・山本彩（高松東高）

▽準決勝

能村・三本 2―0 馬場・久保

小野田・谷沢 2―0 対馬・中西

▽3位決定戦

馬場・久保 2―0 対馬・中西

▽決勝

小野田・谷沢 2（23―21）0 能村・三本

（21―14）