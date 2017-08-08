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四国地区大学総合体育大会　香川大、団体５競技優勝　陸上男子棒高　重藤（香川大）大会新Ｖ

2017/08/08 09:36

　四国地区大学総合体育大会はこのほど、徳島県内を中心にオープン競技・種目を除く22競技を行った。県勢は香川大が団体5競技で優勝。男子はソフトボールとフットサル、女子はテニス、剣道、ハンドボールで頂点に立った。個人では、陸上男子棒高跳びの重藤慶多（香川大）が5メートル00の大会新で制し、水泳は香川大勢が男子4種目で王座に就いた。（記録はオープン競技・種目を除く県勢の団体と個人上位）

陸上
　（鳴門大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム）
　【男子】
　▽110メートル障害　（3）浅野（香川大）15秒89▽棒高跳び　（1）重藤慶多（香川大）5メートル00＝大会新（3）三好（同）4メートル00▽三段跳び　（3）真鍋（香川大）14メートル12

　【女子】
　▽800メートル　（2）松原（香川大）2分21秒96▽400メートル障害　（2）松原（香川大）1分3秒30▽走り高跳び　（2）松原（香川大）1メートル45

水泳
　（JAバンクちょきんぎょプール）
　【男子】
　▽50メートル自由形　（2）中西（香川大）25秒08▽200メートル自由形　（2）大田（香川大）2分3秒84▽400メートル自由形　（3）大田（香川大）4分26秒55▽800メートル自由形　（2）西山（香川大）9分15秒84▽100メートルバタフライ　（1）公門岳曉（香川大）58秒69▽200メートルバタフライ　（3）堀江（香川大）2分25秒66▽200メートル個人メドレー　（1）中西弘晃（香川大）2分17秒85（3）別所（同）2分23秒85▽400メートルリレー　（1）香川大（大田、別所、公門、中西）3分42秒06▽800メートルリレー　（1）香川大（大田、西山、公門、中西）8分19秒31▽400メートルメドレーリレー　（2）香川大4分7秒67
　▽学校対抗　（3）香川大128点

硬式野球
　（鳴門大塚スポーツパークオロナミンC球場）
　▽準々決勝　松山大5―0四国学院大　香川大5―1愛媛大
　○…雨天のため、準決勝以降は中止。

準硬式野球
　（鳴門教育大）
　▽1回戦　徳島文理大15―10四国学院大　高知県立大11―1香川大

軟式野球
　（吉野川運動広場南岸野球場）
　▽1回戦　香川大5―0高知大
　○…雨天のため、以降の試合は中止。

テニス
　（大神子センターコート）
　▽男子団体準々決勝　高知大7―2香川大
　▽女子団体1回戦　香川大4―1高知大▽準決勝　香川大4―1愛媛大
　▽決勝　香川大3―2松山大

ソフトテニス
　（JAバンクテニスプラザ）
　▽男子団体予選リーグA組　（3）香川大1勝2敗＝落選
　▽女子団体予選リーグA組　（3）香川大1勝2敗＝落選

ソフトボール
　（吉野川北岸運動広場）
　▽男子リーグ　（1）香川大2勝

ハンドボール
　（北島北公園総合体育館）
　▽男子1回戦　香川大25―24愛媛大▽準決勝　香川大15―14徳島大
　▽決勝　松山大32―13香川大
　▽女子1回戦　香川大28―8愛媛大
　▽決勝　香川大31―9徳島大

サッカー
　（徳島スポーツビレッジほか）
　▽男子1回戦　香川大5―0四国大▽準々決勝　四国学院大1―0愛媛大　香川大3―2高松大▽準決勝　四国学院大1―0香川大▽3位決定戦　松山大4―3香川大
　▽決勝　高知大1―0四国学院大

ラグビー
　（四国大）
　▽準決勝　香川大19―12徳島大
　▽決勝　松山大64―10香川大

バレーボール
　（徳島市立体育館）
　▽男子1回戦　高松大3―1徳島文理大▽準々決勝　香川大3―0高知県立大　高知工科大3―0高松大▽準決勝　愛媛大3―0香川大▽3位決定戦　松山大3―0香川大
　▽女子1回戦　徳島文理大3―1香川大　高松短大3―0徳島大▽準々決勝　松山大3―1高松短大

バスケットボール
　（鳴門大塚スポーツパークアミノバリューホール）
　▽男子準々決勝　香川大108―78徳島大▽準決勝　香川大76―70愛媛大
　▽決勝　松山大101―97香川大
　▽女子準々決勝　松山大76―37香川大

バドミントン
　（徳島市立体育館）
　▽男子団体1回戦　香川大3―0四国学院大▽準々決勝　高知大3―1香川大
　▽女子団体準々決勝　香川大3―1愛媛大▽準決勝　高知県立大3―2香川大▽3位決定戦　香川大3―2高知大

卓球
　（徳島市立体育館）
　【男子】
　▽団体予選リーグA組　（2）香川大1勝1敗＝決勝トーナメント進出
　▽決勝トーナメント1回戦　愛媛大4―3香川大
　【女子】
　▽団体予選リーグA組　（3）香川大2敗＝落選
　▽個人ダブルス準々決勝　真門・児玉（高知工科大）3―0織田・高杉（香川大）

柔道
　（徳島県立中央武道館）
　▽男子団体リーグ　（4）香川大3敗

剣道
　（鳴門大塚スポーツパークソイジョイ武道館）
　▽男子団体予選リーグA組　（1）香川大3勝＝決勝トーナメント進出
　▽決勝トーナメント1回戦　香川大3―1愛媛大
　▽決勝　松山大4―0香川大
　▽女子団体予選リーグB組　（1）香川大2勝＝決勝トーナメント進出
　▽決勝トーナメント1回戦　香川大4―1松山大
　▽決勝　香川大3―1環太平洋大短大

弓道
　（鳴門大塚スポーツパーク弓道場）
　▽男子団体　（4）香川大162中
　▽同個人　（3）尾崎（香川大）
　▽女子団体　（6）香川大72中

少林寺拳法
　（四国大）
　▽団体演武　（2）香川大83・7点＝以下なし
　【単独演武】
　▽有段　（1）宮内唯成（香川大）85・3点
　▽4級〜見習い　（1）片井愛実（香川大）81・7点
　【組演武】
　▽男子有段　（2）諏訪・和田（香川大）83・7点（3）河口・金田（同）83点
　▽同1〜3級　（3）千葉・力武（香川大）81点
　▽女子有段　（3）玉田・山本（香川大）83・3点
　▽同1〜3級　（2）田上・永見（香川大）83・3点
　【学校対抗】
　▽順位　（2）香川大15点

フットサル
　（徳島大ほか）
　▽男子1回戦　高知大2―0高松大　香川大4―2四国大▽準々決勝　香川大6―2高知工科大▽準決勝　香川大3―2高知県立大
　▽決勝　香川大7―1愛媛大
　▽女子1回戦　高知大3―2香川大

セーリング
　（新居浜マリーナ）
　▽団体スナイプ級　（2）香川大33点

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