四国地区大学総合体育大会　香川大、団体５競技優勝　陸上男子棒高　重藤（香川大）大会新Ｖ

四国地区大学総合体育大会はこのほど、徳島県内を中心にオープン競技・種目を除く22競技を行った。県勢は香川大が団体5競技で優勝。男子はソフトボールとフットサル、女子はテニス、剣道、ハンドボールで頂点に立った。個人では、陸上男子棒高跳びの重藤慶多（香川大）が5メートル00の大会新で制し、水泳は香川大勢が男子4種目で王座に就いた。（記録はオープン競技・種目を除く県勢の団体と個人上位）



陸上

（鳴門大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム）

【男子】

▽110メートル障害 （3）浅野（香川大）15秒89▽棒高跳び （1）重藤慶多（香川大）5メートル00＝大会新（3）三好（同）4メートル00▽三段跳び （3）真鍋（香川大）14メートル12



【女子】

▽800メートル （2）松原（香川大）2分21秒96▽400メートル障害 （2）松原（香川大）1分3秒30▽走り高跳び （2）松原（香川大）1メートル45



水泳

（JAバンクちょきんぎょプール）

【男子】

▽50メートル自由形 （2）中西（香川大）25秒08▽200メートル自由形 （2）大田（香川大）2分3秒84▽400メートル自由形 （3）大田（香川大）4分26秒55▽800メートル自由形 （2）西山（香川大）9分15秒84▽100メートルバタフライ （1）公門岳曉（香川大）58秒69▽200メートルバタフライ （3）堀江（香川大）2分25秒66▽200メートル個人メドレー （1）中西弘晃（香川大）2分17秒85（3）別所（同）2分23秒85▽400メートルリレー （1）香川大（大田、別所、公門、中西）3分42秒06▽800メートルリレー （1）香川大（大田、西山、公門、中西）8分19秒31▽400メートルメドレーリレー （2）香川大4分7秒67

▽学校対抗 （3）香川大128点



硬式野球

（鳴門大塚スポーツパークオロナミンC球場）

▽準々決勝 松山大5―0四国学院大 香川大5―1愛媛大

○…雨天のため、準決勝以降は中止。



準硬式野球

（鳴門教育大）

▽1回戦 徳島文理大15―10四国学院大 高知県立大11―1香川大



軟式野球

（吉野川運動広場南岸野球場）

▽1回戦 香川大5―0高知大

○…雨天のため、以降の試合は中止。



テニス

（大神子センターコート）

▽男子団体準々決勝 高知大7―2香川大

▽女子団体1回戦 香川大4―1高知大▽準決勝 香川大4―1愛媛大

▽決勝 香川大3―2松山大



ソフトテニス

（JAバンクテニスプラザ）

▽男子団体予選リーグA組 （3）香川大1勝2敗＝落選

▽女子団体予選リーグA組 （3）香川大1勝2敗＝落選



ソフトボール

（吉野川北岸運動広場）

▽男子リーグ （1）香川大2勝



ハンドボール

（北島北公園総合体育館）

▽男子1回戦 香川大25―24愛媛大▽準決勝 香川大15―14徳島大

▽決勝 松山大32―13香川大

▽女子1回戦 香川大28―8愛媛大

▽決勝 香川大31―9徳島大



サッカー

（徳島スポーツビレッジほか）

▽男子1回戦 香川大5―0四国大▽準々決勝 四国学院大1―0愛媛大 香川大3―2高松大▽準決勝 四国学院大1―0香川大▽3位決定戦 松山大4―3香川大

▽決勝 高知大1―0四国学院大



ラグビー

（四国大）

▽準決勝 香川大19―12徳島大

▽決勝 松山大64―10香川大



バレーボール

（徳島市立体育館）

▽男子1回戦 高松大3―1徳島文理大▽準々決勝 香川大3―0高知県立大 高知工科大3―0高松大▽準決勝 愛媛大3―0香川大▽3位決定戦 松山大3―0香川大

▽女子1回戦 徳島文理大3―1香川大 高松短大3―0徳島大▽準々決勝 松山大3―1高松短大



バスケットボール

（鳴門大塚スポーツパークアミノバリューホール）

▽男子準々決勝 香川大108―78徳島大▽準決勝 香川大76―70愛媛大

▽決勝 松山大101―97香川大

▽女子準々決勝 松山大76―37香川大



バドミントン

（徳島市立体育館）

▽男子団体1回戦 香川大3―0四国学院大▽準々決勝 高知大3―1香川大

▽女子団体準々決勝 香川大3―1愛媛大▽準決勝 高知県立大3―2香川大▽3位決定戦 香川大3―2高知大



卓球

（徳島市立体育館）

【男子】

▽団体予選リーグA組 （2）香川大1勝1敗＝決勝トーナメント進出

▽決勝トーナメント1回戦 愛媛大4―3香川大

【女子】

▽団体予選リーグA組 （3）香川大2敗＝落選

▽個人ダブルス準々決勝 真門・児玉（高知工科大）3―0織田・高杉（香川大）



柔道

（徳島県立中央武道館）

▽男子団体リーグ （4）香川大3敗



剣道

（鳴門大塚スポーツパークソイジョイ武道館）

▽男子団体予選リーグA組 （1）香川大3勝＝決勝トーナメント進出

▽決勝トーナメント1回戦 香川大3―1愛媛大

▽決勝 松山大4―0香川大

▽女子団体予選リーグB組 （1）香川大2勝＝決勝トーナメント進出

▽決勝トーナメント1回戦 香川大4―1松山大

▽決勝 香川大3―1環太平洋大短大



弓道

（鳴門大塚スポーツパーク弓道場）

▽男子団体 （4）香川大162中

▽同個人 （3）尾崎（香川大）

▽女子団体 （6）香川大72中



少林寺拳法

（四国大）

▽団体演武 （2）香川大83・7点＝以下なし

【単独演武】

▽有段 （1）宮内唯成（香川大）85・3点

▽4級〜見習い （1）片井愛実（香川大）81・7点

【組演武】

▽男子有段 （2）諏訪・和田（香川大）83・7点（3）河口・金田（同）83点

▽同1〜3級 （3）千葉・力武（香川大）81点

▽女子有段 （3）玉田・山本（香川大）83・3点

▽同1〜3級 （2）田上・永見（香川大）83・3点

【学校対抗】

▽順位 （2）香川大15点



フットサル

（徳島大ほか）

▽男子1回戦 高知大2―0高松大 香川大4―2四国大▽準々決勝 香川大6―2高知工科大▽準決勝 香川大3―2高知県立大

▽決勝 香川大7―1愛媛大

▽女子1回戦 高知大3―2香川大



セーリング

（新居浜マリーナ）

▽団体スナイプ級 （2）香川大33点