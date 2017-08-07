２０１７四国中学総合体育大会最終日／バドミントン　記録

（愛媛県松山市総合コミュニティセンター体育館）

▽男子シングルス準々決勝

岡田（一宮） 2―0 横田（高知・春野）

増本（愛媛・久米） 2―0 原井（綾南）



▽準決勝

平塚（愛媛・愛大付） 2―0 岡田



▽3位決定戦

岡田 2―0 川上（愛媛・土居）



▽決勝

増本 2―1 平塚



▽同ダブルス準々決勝

岩崎・羽床（香川一） 2―0 清遠・西坂（高知・土佐）

深岡・蜜石（豊中） 2―1 松原・森野（徳島）

前田・田中（香川一） 2―0 黒川・高須賀（愛媛・川内）



▽準決勝

岩崎・羽床 2―0 松井・篠原（愛媛・津田）

前田・田中 2―0 深岡・蜜石



▽3位決定戦

松井・篠原 2―1 深岡・蜜石



▽決勝

前田・田中 2（21―13）0 岩崎・羽床

（21―17）



▽女子シングルス準々決勝

下河（木太） 2―0 林（徳島）

石川（愛媛・大生院） 2―0 上岡（一宮）



▽準決勝

片山（高知・城西） 2―0 下河



▽3位決定戦

下河 2―0 三木（徳島）



▽決勝

片山 2―0 石川



▽同ダブルス準々決勝

久保・岡野（国分寺） 2―0 中沢・川島（高知・春野）

西山・森（高知・土佐女） 2―0 赤松・須田（香川一）

中川・岩井（玉藻） 2―1 大野・山内（愛媛・久谷）



▽準決勝

西山・森 2―0 久保・岡野

中川・岩井 2―0 金沢・田頭（徳島・藍住）



▽3位決定戦

久保・岡野 2―0 金沢・田頭



▽決勝

西山・森 2（22―20）0 中川・岩井

（24―22）