２０１７四国中学総合体育大会最終日／バドミントン　記録

（愛媛県松山市総合コミュニティセンター体育館）
▽男子シングルス準々決勝
岡田（一宮） 2―0 横田（高知・春野）
増本（愛媛・久米） 2―0 原井（綾南）
▽準決勝
平塚（愛媛・愛大付） 2―0 岡田
▽3位決定戦
岡田 2―0 川上（愛媛・土居）
▽決勝
増本 2―1 平塚
▽同ダブルス準々決勝
岩崎・羽床（香川一） 2―0 清遠・西坂（高知・土佐）
深岡・蜜石（豊中） 2―1 松原・森野（徳島）
前田・田中（香川一） 2―0 黒川・高須賀（愛媛・川内）
▽準決勝
岩崎・羽床 2―0 松井・篠原（愛媛・津田）
前田・田中 2―0 深岡・蜜石
▽3位決定戦
松井・篠原 2―1 深岡・蜜石
▽決勝
前田・田中 2（21―13）0 岩崎・羽床
（21―17）
▽女子シングルス準々決勝
下河（木太） 2―0 林（徳島）
石川（愛媛・大生院） 2―0 上岡（一宮）
▽準決勝
片山（高知・城西） 2―0 下河
▽3位決定戦
下河 2―0 三木（徳島）
▽決勝
片山 2―0 石川
▽同ダブルス準々決勝
久保・岡野（国分寺） 2―0 中沢・川島（高知・春野）
西山・森（高知・土佐女） 2―0 赤松・須田（香川一）
中川・岩井（玉藻） 2―1 大野・山内（愛媛・久谷）
▽準決勝
西山・森 2―0 久保・岡野
中川・岩井 2―0 金沢・田頭（徳島・藍住）
▽3位決定戦
久保・岡野 2―0 金沢・田頭
▽決勝
西山・森 2（22―20）0 中川・岩井
（24―22）