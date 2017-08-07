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２０１７四国中学総合体育大会最終日／バドミントン　記録

2017/08/07 09:55

　（愛媛県松山市総合コミュニティセンター体育館）
　▽男子シングルス準々決勝
岡田（一宮）　2―0　横田（高知・春野）
増本（愛媛・久米）　2―0　原井（綾南）

　▽準決勝
平塚（愛媛・愛大付）　2―0　岡田

　▽3位決定戦
岡田　2―0　川上（愛媛・土居）

　▽決勝
増本　2―1　平塚

　▽同ダブルス準々決勝
岩崎・羽床（香川一）　2―0　清遠・西坂（高知・土佐）
深岡・蜜石（豊中）　2―1　松原・森野（徳島）
前田・田中（香川一）　2―0　黒川・高須賀（愛媛・川内）

　▽準決勝
岩崎・羽床　2―0　松井・篠原（愛媛・津田）
前田・田中　2―0　深岡・蜜石

　▽3位決定戦
松井・篠原　2―1　深岡・蜜石

　▽決勝
前田・田中　2（21―13）0　岩崎・羽床
　　　　　　　（21―17）

　▽女子シングルス準々決勝
下河（木太）　2―0　林（徳島）
石川（愛媛・大生院）　2―0　上岡（一宮）

　▽準決勝
片山（高知・城西）　2―0　下河

　▽3位決定戦
下河　2―0　三木（徳島）

　▽決勝
片山　2―0　石川

　▽同ダブルス準々決勝
久保・岡野（国分寺）　2―0　中沢・川島（高知・春野）
西山・森（高知・土佐女）　2―0　赤松・須田（香川一）
中川・岩井（玉藻）　2―1　大野・山内（愛媛・久谷）

　▽準決勝
西山・森　2―0　久保・岡野
中川・岩井　2―0　金沢・田頭（徳島・藍住）

　▽3位決定戦
久保・岡野　2―0　金沢・田頭

　▽決勝
西山・森　2（22―20）0　中川・岩井
　　　　　　（24―22）

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