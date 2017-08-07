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２０１７四国中学総合体育大会最終日／陸上　記録

2017/08/07 09:53

（愛媛県ニンジニアスタジアム）
　【男子】
　▽100メートル3年　（1）杉田侑弥（徳島・藍住東）11秒15（2）藤田（三野津）11秒17

　▽同2年　（1）森沢凜久（高知・高岡）11秒17＝大会新（2）山木（大野原）11秒71

　▽同1年　（1）山本一葵（愛媛・津島）12秒20

　▽400メートル　（1）大野心碧（高知・土佐）50秒97（3）古市（三木）53秒00

　▽1500メートル3年　（1）佐田海仁（高知・後川）4分11秒31

　▽同2年　（1）田岡信一（徳島・半田）4分16秒56（2）山本（国分寺）4分19秒57

　▽110メートル障害　（1）二神翔吾（愛媛・雄新）14秒77（2）鹿田（飯山）14秒87

　▽400メートルリレー　（1）観音寺中部（杉山、長原、安藤、中村）44秒43

　▽棒高跳び　（1）安藤正紀（観音寺中部）4メートル20（2）松本（付属高松）4メートル10

　▽三段跳び　（1）木内脩太（徳島・加茂名）13メートル11（2）曽我（豊浜）12メートル51

　▽砲丸投げ　（1）久門弘汰（愛媛・小松）14メートル24（2）白川（大野原）13メートル13

　▽四種競技　（1）中上遥矢（愛媛・城西）2300点（2）山中（紫雲）2235点（3）藤田（同）2175点

　▽総合　（1）土佐（3）大野原
（土佐は初優勝）

　【女子】
　▽100メートル3年　井田菜々香（太田）12秒45

　▽同2年　（1）高木彩瑛（愛媛・西条東）12秒93（2）藤村（観音寺中部）12秒95

　▽同1年　（1）山中柚花（高知）13秒04

　▽1500メートル3年　（1）友近凜音（愛媛・勝山）4分37秒85（2）種田（木太）4分48秒56

　▽同2年　（1）近江香穂（高知・香長）4分39秒07

　▽100メートル障害　（1）藤田結菜（愛媛・西条北）14秒83

　▽400メートルリレー　（1）西条北（愛媛）49秒95（2）国分寺50秒81

　▽走り高跳び　（1）伊藤まな（愛媛・西条北）1メートル52（2）林（詫間）1メートル52（3）多田（観音寺中部）1メートル48

　▽四種競技　（1）高尾彩羽（愛媛・中萩）2446点

　▽総合　（1）西条北（3）観音寺中部
（西条北は2年連続2度目の優勝）

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