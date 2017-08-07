２０１７四国中学総合体育大会最終日／陸上　記録

（愛媛県ニンジニアスタジアム）

【男子】

▽100メートル3年 （1）杉田侑弥（徳島・藍住東）11秒15（2）藤田（三野津）11秒17



▽同2年 （1）森沢凜久（高知・高岡）11秒17＝大会新（2）山木（大野原）11秒71



▽同1年 （1）山本一葵（愛媛・津島）12秒20



▽400メートル （1）大野心碧（高知・土佐）50秒97（3）古市（三木）53秒00



▽1500メートル3年 （1）佐田海仁（高知・後川）4分11秒31



▽同2年 （1）田岡信一（徳島・半田）4分16秒56（2）山本（国分寺）4分19秒57



▽110メートル障害 （1）二神翔吾（愛媛・雄新）14秒77（2）鹿田（飯山）14秒87



▽400メートルリレー （1）観音寺中部（杉山、長原、安藤、中村）44秒43



▽棒高跳び （1）安藤正紀（観音寺中部）4メートル20（2）松本（付属高松）4メートル10



▽三段跳び （1）木内脩太（徳島・加茂名）13メートル11（2）曽我（豊浜）12メートル51



▽砲丸投げ （1）久門弘汰（愛媛・小松）14メートル24（2）白川（大野原）13メートル13



▽四種競技 （1）中上遥矢（愛媛・城西）2300点（2）山中（紫雲）2235点（3）藤田（同）2175点



▽総合 （1）土佐（3）大野原

（土佐は初優勝）



【女子】

▽100メートル3年 井田菜々香（太田）12秒45



▽同2年 （1）高木彩瑛（愛媛・西条東）12秒93（2）藤村（観音寺中部）12秒95



▽同1年 （1）山中柚花（高知）13秒04



▽1500メートル3年 （1）友近凜音（愛媛・勝山）4分37秒85（2）種田（木太）4分48秒56



▽同2年 （1）近江香穂（高知・香長）4分39秒07



▽100メートル障害 （1）藤田結菜（愛媛・西条北）14秒83



▽400メートルリレー （1）西条北（愛媛）49秒95（2）国分寺50秒81



▽走り高跳び （1）伊藤まな（愛媛・西条北）1メートル52（2）林（詫間）1メートル52（3）多田（観音寺中部）1メートル48



▽四種競技 （1）高尾彩羽（愛媛・中萩）2446点



▽総合 （1）西条北（3）観音寺中部

（西条北は2年連続2度目の優勝）