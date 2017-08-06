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南東北インターハイ第９日／重量挙げ　記録

2017/08/06 09:22

（福島明成高）
　▽77キロ級スナッチ　（1）水口雅基（熊本・八代農）116キロ（2）佐野（福島・平工）115キロ（3）寺川（京都・海洋）114キロ
　▽77キロ級ジャーク　（1）水口雅基（熊本・八代農）145キロ（2）寺川（京都・海洋）141キロ（3）山下（石川・飯田）140キロ
　▽77キロ級トータル　（1）水口雅基（熊本・八代農）261キロ（スナッチ116、ジャーク145）（2）寺川（京都・海洋）255キロ（114、141）（3）山下（石川・飯田）250キロ（110、140）
　▽85キロ級スナッチ　（1）鷹野玄貴（山梨・富士北稜）118キロ（2）松山（兵庫・尼崎工）118キロ（3）柏木（京都・鳥羽）116キロ
　（1、2位は試技順による）
　▽85キロ級ジャーク　（1）江端龍生（石川・金沢学院）145キロ（2）鷹野（山梨・富士北稜）145キロ（3）沢浦（群馬・利根実）145キロ
　（1〜3位は試技順による）
　▽85キロ級トータル　（1）鷹野玄貴（山梨・富士北稜）263キロ（スナッチ118、ジャーク145）（2）松山（兵庫・尼崎工）262キロ（118、144）（3）江端（石川・金沢学院）257キロ（112、145）

　…県勢の成績…
　▽77キロ級スナッチ　（27）北原脩士（多度津）96キロ
　▽77キロ級ジャーク　（35）北原脩士（多度津）113キロ
　▽77キロ級トータル　（31）北原脩士（多度津）209キロ（スナッチ96、ジャーク113）

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