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南東北インターハイ第８日／体操　記録

2017/08/05 09:37

　（酒田市国体記念体育館）
　▽男子団体総合　（1）埼玉栄（埼玉＝金子、豊沢、藤巻、西村）251・700点（2）市船橋（千葉）251・200点（3）日体大荏原（東京）247・400点
（埼玉栄は11年ぶり10度目の優勝）

　▽男子個人総合　（1）金子和輝（埼玉・埼玉栄）84・100点（床運動14・500、あん馬12・650、つり輪14・350、跳馬14・250、平行棒14・900、鉄棒13・450）（2）豊沢（埼玉・埼玉栄）84・050点（3）村山（千葉・市船橋）83・700点

　▽男子種目別床運動　（1）南一輝（山口・下関国際）14・750点（2）金子（埼玉・埼玉栄）14・500点（2）若狭（富山・富山商）14・500点

　▽男子種目別あん馬　（1）長崎柊人（三重・暁）14・300点（2）鈴木茂（千葉・市船橋）14・100点（3）石沢（大阪・清風）14・000点

　▽男子種目別つり輪　（1）金子和輝（埼玉・埼玉栄）14・350点（2）大久保（福井・鯖江）14・150点（3）山本（愛知・名城大付）13・950点

　▽男子種目別跳馬　（1）橘汐芽（東京・松蔭）13・650点（2）大久保（福井・鯖江）13・475点（3）山田（三重・暁）13・100点

　▽男子種目別平行棒　（1）杉本海誉斗（千葉・市船橋）15・100点（2）金子（埼玉・埼玉栄）14・900点（3）三輪（大阪・清風）14・800点

　▽男子種目別鉄棒　（1）豊沢鉄平（埼玉・埼玉栄）14・350点（2）迫（東京・日体大荏原）14・300点（3）村山（千葉・市船橋）14・050点（3）石沢（大阪・清風）14・050点

　▽女子団体総合　（1）東京学館（千葉＝日沖、花島、吉村、青木）164・200点（2）白鵬女（神奈川）157・400点（3）名古屋経大市邨（愛知）157・200点
　（東京学館は初優勝）

　▽女子個人総合　（1）杉原愛子（東京・藤村女）58・450点（跳馬14・500、段違い平行棒14・600、平均台14・600、床運動14・750）（2）梶田（山梨・甲斐清和）57・500点（3）畠田（東京・日体大荏原）57・000点

　▽女子種目別跳馬　（1）花島なつみ（千葉・東京学館）15・000点（2）小池（埼玉・戸田翔陽）14・800点（3）青木（千葉・東京学館）14・700点

　▽女子種目別段違い平行棒　（1）畠田瞳（東京・日体大荏原）14・850点（2）杉原（東京・藤村女）14・600点（3）梶田（山梨・甲斐清和）14・350点

　▽女子種目別平均台　（1）杉原愛子（東京・藤村女）14・600点（2）梶田（山梨・甲斐清和）14・100点（3）花島（千葉・東京学館）13・900点

　▽女子種目別床運動　（1）杉原愛子（東京・藤村女）14・750点（2）梶田（山梨・甲斐清和）14・500点（3）畠田（東京・日体大荏原）14・300点

　　…県勢の成績…
　▽女子種目別段違い平行棒　（43）大無田結（高松中央）12・300点

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