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テニス　県ジュニア選手権　記録

2017/08/05 09:34

（4日まで延べ8日間・県営生島コートほか）
　【男子】
　▽18歳以下シングルス準決勝
新居（アップデイト）　6―4　近藤（ラビット）
宮脇（高松高）　6―3　山本（高松北高）
　▽3位決定戦
山本　6―2　近藤
　▽決勝
宮脇　6―0　新居
　▽同ダブルス準決勝
尾形（屋島TC）・宮脇（高松高）　6―2　葉佐・関本（高松北高）
山本・横田（高松北高）　6―0　庵本・須藤（小豆島中央高）
　▽3位決定戦
葉佐・関本　6―1　庵本・須藤
　▽決勝
山本・横田　6―2　尾形・宮脇
　▽16歳以下シングルス準決勝
大久保（ラビット）　7―6　二條（アップデイト）
熊野（アップデイト）　6―3　瀧井（三木中）
　▽3位決定戦
瀧井　7―5　二條
　▽決勝
大久保　7―5　熊野
　▽同ダブルス準決勝
藤田（トキワTC）・二條（アップデイト）　6―2　瀧井・谷口（三木中）
竹内（トキワTC）・小林（ラビット）　6―1　湊・黒川（小豆島中央高）
　▽3位決定戦
瀧井・谷口　6―2　湊・黒川
　▽決勝
竹内・小林　7―5　藤田・二條
　▽14歳以下シングルス準決勝
堀内（ラビット）　6―4　真鍋（ハイブリッジTA）
前田（三木中）　6―3　大塚（フォーレスト）
　▽3位決定戦
真鍋　6―4　大塚
　▽決勝
前田　6―1　堀内
　▽同ダブルス1回戦
北岡（丸亀TC）・森（アップデイト）　7―5　津川・元二（三木中）
出井・前田（三木中）　6―2　長谷・堀内（ラビット）
　▽3位決定戦
長谷・堀内　7―5　津川・元二
　▽決勝
出井・前田　6―1　北岡・森
　▽12歳以下シングルス準決勝
佐々木（トキワTC）　6―0　門野（ハイブリッジTA）
井上（丸亀TC）　7―6　綾井（ローランギャロ）
　▽3位決定戦
綾井　6―2　門野
　▽決勝
井上　7―5　佐々木

　【女子】
　▽18歳以下シングルス準決勝
戸田（ローランギャロ）　6―3　三原葉（丸亀高）
津川（三木高）　7―5　小村（三木高）
　▽3位決定戦
三原葉　6―0　小村
　▽決勝
津川　6―1　戸田
　▽同ダブルス準決勝
青木・山口（高松北高）　6―2　高原・芹田（高松北中）
市原（フォーレスト）・戸田（ローランギャロ）　7―6　津川・小村（三木高）
　▽3位決定戦
津川・小村　6―1　高原・芹田
　▽決勝
青木・山口　6―1　市原・戸田
　▽16歳以下シングルス準決勝
大屋敷（アップデイト）　7―6　大河原（志度中）
石原（志度中）　6―3　佐々木（三木中）
　▽3位決定戦
佐々木　6―3　大河原
　▽決勝
石原　6―1　大屋敷
　▽同ダブルス1回戦
大河原・石原（志度中）　6―4　冨田・松原（高松南高）
竹上・藤田（高松南高）　6―4　古市・駄場（フォーレスト）
　▽3位決定戦
古市・駄場　7―5　冨田・松原
　▽決勝
大河原・石原　6―3　竹上・藤田
　▽14歳以下シングルス準決勝
松原（香川一中）　6―0　古市（三木中）
戸田（ローランギャロ）　6―1　宮地（協和中）
　▽3位決定戦
古市　6―2　宮地
　▽決勝
戸田　6―2　松原
　▽同ダブルス1回戦
市原（フォーレスト）・戸田（ローランギャロ）　6―1　古市・高橋（三木中）
小泉・小比賀（アップデイト）　6―4　井上（屋島TC）・中村（アップデイト）
　▽3位決定戦
井上・中村　6―3　古市・高橋
　▽決勝
市原・戸田　6―4　小泉・小比賀
　▽12歳以下シングルス1回戦
淵崎（屋島TC）　6―3　植田（屋島TC）
中村（ラビット）　6―2　佐々木（屋島TC）
　▽3位決定戦
植田　6―3　佐々木
　▽決勝
中村　6―2　淵崎

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