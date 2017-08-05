テニス　県ジュニア選手権　記録

（4日まで延べ8日間・県営生島コートほか）
【男子】
▽18歳以下シングルス準決勝
新居（アップデイト） 6―4 近藤（ラビット）
宮脇（高松高） 6―3 山本（高松北高）
▽3位決定戦
山本 6―2 近藤
▽決勝
宮脇 6―0 新居
▽同ダブルス準決勝
尾形（屋島TC）・宮脇（高松高） 6―2 葉佐・関本（高松北高）
山本・横田（高松北高） 6―0 庵本・須藤（小豆島中央高）
▽3位決定戦
葉佐・関本 6―1 庵本・須藤
▽決勝
山本・横田 6―2 尾形・宮脇
▽16歳以下シングルス準決勝
大久保（ラビット） 7―6 二條（アップデイト）
熊野（アップデイト） 6―3 瀧井（三木中）
▽3位決定戦
瀧井 7―5 二條
▽決勝
大久保 7―5 熊野
▽同ダブルス準決勝
藤田（トキワTC）・二條（アップデイト） 6―2 瀧井・谷口（三木中）
竹内（トキワTC）・小林（ラビット） 6―1 湊・黒川（小豆島中央高）
▽3位決定戦
瀧井・谷口 6―2 湊・黒川
▽決勝
竹内・小林 7―5 藤田・二條
▽14歳以下シングルス準決勝
堀内（ラビット） 6―4 真鍋（ハイブリッジTA）
前田（三木中） 6―3 大塚（フォーレスト）
▽3位決定戦
真鍋 6―4 大塚
▽決勝
前田 6―1 堀内
▽同ダブルス1回戦
北岡（丸亀TC）・森（アップデイト） 7―5 津川・元二（三木中）
出井・前田（三木中） 6―2 長谷・堀内（ラビット）
▽3位決定戦
長谷・堀内 7―5 津川・元二
▽決勝
出井・前田 6―1 北岡・森
▽12歳以下シングルス準決勝
佐々木（トキワTC） 6―0 門野（ハイブリッジTA）
井上（丸亀TC） 7―6 綾井（ローランギャロ）
▽3位決定戦
綾井 6―2 門野
▽決勝
井上 7―5 佐々木
【女子】
▽18歳以下シングルス準決勝
戸田（ローランギャロ） 6―3 三原葉（丸亀高）
津川（三木高） 7―5 小村（三木高）
▽3位決定戦
三原葉 6―0 小村
▽決勝
津川 6―1 戸田
▽同ダブルス準決勝
青木・山口（高松北高） 6―2 高原・芹田（高松北中）
市原（フォーレスト）・戸田（ローランギャロ） 7―6 津川・小村（三木高）
▽3位決定戦
津川・小村 6―1 高原・芹田
▽決勝
青木・山口 6―1 市原・戸田
▽16歳以下シングルス準決勝
大屋敷（アップデイト） 7―6 大河原（志度中）
石原（志度中） 6―3 佐々木（三木中）
▽3位決定戦
佐々木 6―3 大河原
▽決勝
石原 6―1 大屋敷
▽同ダブルス1回戦
大河原・石原（志度中） 6―4 冨田・松原（高松南高）
竹上・藤田（高松南高） 6―4 古市・駄場（フォーレスト）
▽3位決定戦
古市・駄場 7―5 冨田・松原
▽決勝
大河原・石原 6―3 竹上・藤田
▽14歳以下シングルス準決勝
松原（香川一中） 6―0 古市（三木中）
戸田（ローランギャロ） 6―1 宮地（協和中）
▽3位決定戦
古市 6―2 宮地
▽決勝
戸田 6―2 松原
▽同ダブルス1回戦
市原（フォーレスト）・戸田（ローランギャロ） 6―1 古市・高橋（三木中）
小泉・小比賀（アップデイト） 6―4 井上（屋島TC）・中村（アップデイト）
▽3位決定戦
井上・中村 6―3 古市・高橋
▽決勝
市原・戸田 6―4 小泉・小比賀
▽12歳以下シングルス1回戦
淵崎（屋島TC） 6―3 植田（屋島TC）
中村（ラビット） 6―2 佐々木（屋島TC）
▽3位決定戦
植田 6―3 佐々木
▽決勝
中村 6―2 淵崎