テニス　県ジュニア選手権　記録

（4日まで延べ8日間・県営生島コートほか）

【男子】

▽18歳以下シングルス準決勝

新居（アップデイト） 6―4 近藤（ラビット）

宮脇（高松高） 6―3 山本（高松北高）

▽3位決定戦

山本 6―2 近藤

▽決勝

宮脇 6―0 新居

▽同ダブルス準決勝

尾形（屋島TC）・宮脇（高松高） 6―2 葉佐・関本（高松北高）

山本・横田（高松北高） 6―0 庵本・須藤（小豆島中央高）

▽3位決定戦

葉佐・関本 6―1 庵本・須藤

▽決勝

山本・横田 6―2 尾形・宮脇

▽16歳以下シングルス準決勝

大久保（ラビット） 7―6 二條（アップデイト）

熊野（アップデイト） 6―3 瀧井（三木中）

▽3位決定戦

瀧井 7―5 二條

▽決勝

大久保 7―5 熊野

▽同ダブルス準決勝

藤田（トキワTC）・二條（アップデイト） 6―2 瀧井・谷口（三木中）

竹内（トキワTC）・小林（ラビット） 6―1 湊・黒川（小豆島中央高）

▽3位決定戦

瀧井・谷口 6―2 湊・黒川

▽決勝

竹内・小林 7―5 藤田・二條

▽14歳以下シングルス準決勝

堀内（ラビット） 6―4 真鍋（ハイブリッジTA）

前田（三木中） 6―3 大塚（フォーレスト）

▽3位決定戦

真鍋 6―4 大塚

▽決勝

前田 6―1 堀内

▽同ダブルス1回戦

北岡（丸亀TC）・森（アップデイト） 7―5 津川・元二（三木中）

出井・前田（三木中） 6―2 長谷・堀内（ラビット）

▽3位決定戦

長谷・堀内 7―5 津川・元二

▽決勝

出井・前田 6―1 北岡・森

▽12歳以下シングルス準決勝

佐々木（トキワTC） 6―0 門野（ハイブリッジTA）

井上（丸亀TC） 7―6 綾井（ローランギャロ）

▽3位決定戦

綾井 6―2 門野

▽決勝

井上 7―5 佐々木



【女子】

▽18歳以下シングルス準決勝

戸田（ローランギャロ） 6―3 三原葉（丸亀高）

津川（三木高） 7―5 小村（三木高）

▽3位決定戦

三原葉 6―0 小村

▽決勝

津川 6―1 戸田

▽同ダブルス準決勝

青木・山口（高松北高） 6―2 高原・芹田（高松北中）

市原（フォーレスト）・戸田（ローランギャロ） 7―6 津川・小村（三木高）

▽3位決定戦

津川・小村 6―1 高原・芹田

▽決勝

青木・山口 6―1 市原・戸田

▽16歳以下シングルス準決勝

大屋敷（アップデイト） 7―6 大河原（志度中）

石原（志度中） 6―3 佐々木（三木中）

▽3位決定戦

佐々木 6―3 大河原

▽決勝

石原 6―1 大屋敷

▽同ダブルス1回戦

大河原・石原（志度中） 6―4 冨田・松原（高松南高）

竹上・藤田（高松南高） 6―4 古市・駄場（フォーレスト）

▽3位決定戦

古市・駄場 7―5 冨田・松原

▽決勝

大河原・石原 6―3 竹上・藤田

▽14歳以下シングルス準決勝

松原（香川一中） 6―0 古市（三木中）

戸田（ローランギャロ） 6―1 宮地（協和中）

▽3位決定戦

古市 6―2 宮地

▽決勝

戸田 6―2 松原

▽同ダブルス1回戦

市原（フォーレスト）・戸田（ローランギャロ） 6―1 古市・高橋（三木中）

小泉・小比賀（アップデイト） 6―4 井上（屋島TC）・中村（アップデイト）

▽3位決定戦

井上・中村 6―3 古市・高橋

▽決勝

市原・戸田 6―4 小泉・小比賀

▽12歳以下シングルス1回戦

淵崎（屋島TC） 6―3 植田（屋島TC）

中村（ラビット） 6―2 佐々木（屋島TC）

▽3位決定戦

植田 6―3 佐々木

▽決勝

中村 6―2 淵崎

