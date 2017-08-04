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南東北インターハイ第７日／体操　記録

2017/08/04 09:41

（酒田市国体記念体育館）
　▽男子団体総合予選　（28）高松北（尾松、三浦、今川雅、和田）210・900点＝落選
　▽同個人総合予選　（78）尾松拓哉（高松北）74・000点（床運動12・950、あん馬11・500、つり輪11・550、跳馬13・000、平行棒12・400、鉄棒12・600）（128）深沢佑樹（藤井）70・150点（12・400、10・650、11・450、12・700、11・900、11・050）（142）三浦拓巳（高松北）69・200点（11・700、10・450、11・550、12・550、11・200、11・750）（162）和田拓海（高松北）67・600点（11・750、10・450、10・100、12・500、11・200、11・600）（170）酒匂瑛登（藤井）66・900点（10・950、10・300、11・050、12・650、10・900、11・050）（254）今川雅晴（高松北）42・600点（0・000、10・100、10・200、0・000、11・050、11・250）＝以上落選

　▽女子団体総合予選　（17）高松中央（加藤、田村、大無田、土屋）143・600点＝落選
　▽同個人総合予選　（56）大無田結（高松中央）49・000点（跳馬11・700、段違い平行棒13・000、平均台11・950、床運動12・350）（66）神野優奈（高松北）48・450点（12・900、12・250、10・700、12・600）（76）田村吏菜（高松中央）47・600点（12・200、11・250、11・600、12・550）（102）加藤綾優（高松中央）45・900点（12・350、11・750、11・450、10・350）（114）土屋日菜（高松中央）45・200点（12・100、10・600、11・700、10・800）（128）河野栞李（高松北）44・350点（12・100、8・750、11・450、12・050）＝以上落選

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