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南東北インターハイ第６日／フェンシング　記録

2017/08/03 09:28

（気仙沼市総合体育館）
　▽男子フルーレ決勝
上野優斗（大分・別府翔青）　15―14　藤倉類（神奈川・法政二）
　▽女子フルーレ決勝
上野優佳（大分・別府翔青）　15―14　東晟良（和歌山・和歌山北）

　…県勢の成績…
　▽男子フルーレ予選トーナメント3回戦
北村透海（神奈川・法政二）　15―7　田尻航大（香川・三本松）
　▽男子エペ予選リーグ第1プール　田尻航大（三本松）5勝＝予選トーナメント進出
　▽同エペ予選トーナメント1回戦
田尻航大（香川・三本松）　15―4　近藤勇大（新潟・東京学館新潟）
　▽男子サーブル予選リーグ第6プール　青木星也（三本松）3勝1敗＝予選トーナメント進出
　▽同サーブル予選トーナメント1回戦
青木星也（香川・三本松）　15―10　岡崎修斗（石川・金沢西）

　▽女子エペ予選リーグ第5プール　長井朋佳（三本松）2勝2敗＝予選トーナメント進出
　▽同エペ予選トーナメント1回戦
佐藤琴美（岩手・一関二）　15―9　長井朋佳（香川・三本松）
　▽女子サーブル予選リーグ第8プール　黒田ほのか（三本松）3勝1敗＝予選トーナメント進出
　▽同サーブル予選トーナメント1回戦
田崎愛（秋田・秋田北鷹）　15―10　黒田ほのか（香川・三本松）

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