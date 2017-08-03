南東北インターハイ第６日／フェンシング　記録

（気仙沼市総合体育館）

▽男子フルーレ決勝

上野優斗（大分・別府翔青） 15―14 藤倉類（神奈川・法政二）

▽女子フルーレ決勝

上野優佳（大分・別府翔青） 15―14 東晟良（和歌山・和歌山北）



…県勢の成績…

▽男子フルーレ予選トーナメント3回戦

北村透海（神奈川・法政二） 15―7 田尻航大（香川・三本松）

▽男子エペ予選リーグ第1プール 田尻航大（三本松）5勝＝予選トーナメント進出

▽同エペ予選トーナメント1回戦

田尻航大（香川・三本松） 15―4 近藤勇大（新潟・東京学館新潟）

▽男子サーブル予選リーグ第6プール 青木星也（三本松）3勝1敗＝予選トーナメント進出

▽同サーブル予選トーナメント1回戦

青木星也（香川・三本松） 15―10 岡崎修斗（石川・金沢西）



▽女子エペ予選リーグ第5プール 長井朋佳（三本松）2勝2敗＝予選トーナメント進出

▽同エペ予選トーナメント1回戦

佐藤琴美（岩手・一関二） 15―9 長井朋佳（香川・三本松）

▽女子サーブル予選リーグ第8プール 黒田ほのか（三本松）3勝1敗＝予選トーナメント進出

▽同サーブル予選トーナメント1回戦

田崎愛（秋田・秋田北鷹） 15―10 黒田ほのか（香川・三本松）