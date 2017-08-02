男子・高木（屋島ＴＣ）　女子・市原（フォーレスト）Ｖ　Ｕ―１５全国選抜Ｊｒ．テニス県予選

テニスのU―15全国選抜ジュニア選手権（中牟田杯）県予選はこのほど、高松市亀水運動センターコートで男女のシングルスを行い、男子は高木翼（屋島TC）、女子は市原すみれ（フォーレスト）が頂点に立った。
男子は上位6人、女子は同5人と協会推薦の喜田若菜（高松北高）が四国大会（9月2、3日・愛媛）に出場する。
▽男子シングルス準々決勝
高木（屋島TC） 6―1 井上（桜町中）
村上（高松北中） 6―4 近藤（ラビット）
新居（アップデイト） 6―2 長谷（ラビット）
大島（屋島TC） 6―2 二條（アップデイト）
▽5位決定戦
近藤 7―5 二條
▽準決勝
高木 6―2 村上
大島 7―5 新居
▽3位決定戦
村上 7―6 新居
▽決勝
高木 6―0 大島
▽女子シングルス準々決勝
市原（フォーレスト） 6―1 伊藤（フォーレスト）
大平（ローランギャロ） 6―0 豊田（アップデイト）
山田（桜町中） 6―1 石原（志度中）
三原（ラビット） 6―2 大屋敷（アップデイト）
▽5位決定戦
戸田（ローランギャロ） 6―2 中山（高松北高）
▽準決勝
市原 6―1 大平
三原 不戦勝 山田
▽3位決定戦
大平 不戦勝 山田
▽決勝
市原 6―1 三原