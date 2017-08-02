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男子・高木（屋島ＴＣ）　女子・市原（フォーレスト）Ｖ　Ｕ―１５全国選抜Ｊｒ．テニス県予選

2017/08/02 09:33

　テニスのU―15全国選抜ジュニア選手権（中牟田杯）県予選はこのほど、高松市亀水運動センターコートで男女のシングルスを行い、男子は高木翼（屋島TC）、女子は市原すみれ（フォーレスト）が頂点に立った。

　男子は上位6人、女子は同5人と協会推薦の喜田若菜（高松北高）が四国大会（9月2、3日・愛媛）に出場する。

　▽男子シングルス準々決勝
高木（屋島TC）　6―1　井上（桜町中）
村上（高松北中）　6―4　近藤（ラビット）
新居（アップデイト）　6―2　長谷（ラビット）
大島（屋島TC）　6―2　二條（アップデイト）

　▽5位決定戦
近藤　7―5　二條

　▽準決勝
高木　6―2　村上
大島　7―5　新居

　▽3位決定戦
村上　7―6　新居

　▽決勝
高木　6―0　大島

　▽女子シングルス準々決勝
市原（フォーレスト）　6―1　伊藤（フォーレスト）
大平（ローランギャロ）　6―0　豊田（アップデイト）
山田（桜町中）　6―1　石原（志度中）
三原（ラビット）　6―2　大屋敷（アップデイト）

　▽5位決定戦
戸田（ローランギャロ）　6―2　中山（高松北高）

　▽準決勝
市原　6―1　大平
三原　不戦勝　山田

　▽3位決定戦
大平　不戦勝　山田

　▽決勝
市原　6―1　三原

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