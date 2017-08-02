男子・高木（屋島ＴＣ）　女子・市原（フォーレスト）Ｖ　Ｕ―１５全国選抜Ｊｒ．テニス県予選

テニスのU―15全国選抜ジュニア選手権（中牟田杯）県予選はこのほど、高松市亀水運動センターコートで男女のシングルスを行い、男子は高木翼（屋島TC）、女子は市原すみれ（フォーレスト）が頂点に立った。



男子は上位6人、女子は同5人と協会推薦の喜田若菜（高松北高）が四国大会（9月2、3日・愛媛）に出場する。



▽男子シングルス準々決勝

高木（屋島TC） 6―1 井上（桜町中）

村上（高松北中） 6―4 近藤（ラビット）

新居（アップデイト） 6―2 長谷（ラビット）

大島（屋島TC） 6―2 二條（アップデイト）



▽5位決定戦

近藤 7―5 二條



▽準決勝

高木 6―2 村上

大島 7―5 新居



▽3位決定戦

村上 7―6 新居



▽決勝

高木 6―0 大島



▽女子シングルス準々決勝

市原（フォーレスト） 6―1 伊藤（フォーレスト）

大平（ローランギャロ） 6―0 豊田（アップデイト）

山田（桜町中） 6―1 石原（志度中）

三原（ラビット） 6―2 大屋敷（アップデイト）



▽5位決定戦

戸田（ローランギャロ） 6―2 中山（高松北高）



▽準決勝

市原 6―1 大平

三原 不戦勝 山田



▽3位決定戦

大平 不戦勝 山田



▽決勝

市原 6―1 三原