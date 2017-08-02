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南東北インターハイ第５日／卓球　記録

2017/08/02 09:26

（郡山総合体育館）
　▽男子団体決勝
愛工大名電（愛知）　3（単2―0）0　遊学館（石川）
　　　　　　　　　　　（複1―0）
○宮本　3（11―7）2　川村
　　　　　（11―13）
　　　　　（12―14）
　　　　　（11―9）
　　　　　（11―8）
○木造　3（11―5）0　三上
　　　　　（11―6）
　　　　　（11―4）
○木造・高見　3（12―10）1　出雲・五十嵐
　　　　　　　　　（6―11）
　　　　　　　　（11―7）
　　　　　　　　（12―10）
（愛工大名電は2年連続16度目の優勝）

　▽女子団体決勝
四天王寺（大阪）　3（単2―1）1　明徳義塾（高知）
　　　　　　　　　　（複1―0）
　塩見　1（7―11）3　三村優○
　　　　　（5―11）
　　　　（11―4）
　　　　　（9―11）
○木村　3（11―4）1　里川
　　　　　（11―5）
　　　　　　（4―11）
　　　　　（12―10）
○梅村・塩見　3（11―5）0　三村・優井
　　　　　　　　（11―8）
　　　　　　　　（11―9）
○大川　3（11―8）1　船場
　　　　　（10―12）
　　　　　（11―3）
　　　　　（11―5）
（四天王寺は5年連続22度目の優勝）

　…県勢の成績…
　▽男子シングルス2回戦
割石佑介（香川・尽誠学園）　3（11―8）0　佐藤汰一（秋田・秋田商）
　　　　　　　　　　　　　　　（11―4）
　　　　　　　　　　　　　　　（11―7）
笹田卓嗣（香川・尽誠学園）　3（11―5）0　松本累（東京・早実）
　　　　　　　　　　　　　　　（11―6）
　　　　　　　　　　　　　　　（11―9）

　▽同3回戦
出雲卓斗（石川・遊学館）　3（11―5）0　割石佑介（香川・尽誠学園）
　　　　　　　　　　　　　　（11―7）
　　　　　　　　　　　　　　（11―6）
上村太陽（大阪・大阪桐蔭）　3（11―7）0　笹田卓嗣（香川・尽誠学園）
　　　　　　　　　　　　　　　（11―7）
　　　　　　　　　　　　　　　（11―7）

　▽女子シングルス2回戦
木村香純（大阪・四天王寺）　3（11―3）0　地下久瑠美（香川・尽誠学園）
　　　　　　　　　　　　　　　（11―7）
　　　　　　　　　　　　　　　（11―4）
小林光優（千葉・木更津総合）　3（11―4）0　三笘鈴音（香川・四国学院大香川西）
　　　　　　　　　　　　　　　　（11―5）
　　　　　　　　　　　　　　　　（11―7）

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