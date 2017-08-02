南東北インターハイ第５日／卓球　記録

（郡山総合体育館）

▽男子団体決勝

愛工大名電（愛知） 3（単2―0）0 遊学館（石川）

（複1―0）

○宮本 3（11―7）2 川村

（11―13）

（12―14）

（11―9）

（11―8）

○木造 3（11―5）0 三上

（11―6）

（11―4）

○木造・高見 3（12―10）1 出雲・五十嵐

（6―11）

（11―7）

（12―10）

（愛工大名電は2年連続16度目の優勝）



▽女子団体決勝

四天王寺（大阪） 3（単2―1）1 明徳義塾（高知）

（複1―0）

塩見 1（7―11）3 三村優○

（5―11）

（11―4）

（9―11）

○木村 3（11―4）1 里川

（11―5）

（4―11）

（12―10）

○梅村・塩見 3（11―5）0 三村・優井

（11―8）

（11―9）

○大川 3（11―8）1 船場

（10―12）

（11―3）

（11―5）

（四天王寺は5年連続22度目の優勝）



…県勢の成績…

▽男子シングルス2回戦

割石佑介（香川・尽誠学園） 3（11―8）0 佐藤汰一（秋田・秋田商）

（11―4）

（11―7）

笹田卓嗣（香川・尽誠学園） 3（11―5）0 松本累（東京・早実）

（11―6）

（11―9）



▽同3回戦

出雲卓斗（石川・遊学館） 3（11―5）0 割石佑介（香川・尽誠学園）

（11―7）

（11―6）

上村太陽（大阪・大阪桐蔭） 3（11―7）0 笹田卓嗣（香川・尽誠学園）

（11―7）

（11―7）



▽女子シングルス2回戦

木村香純（大阪・四天王寺） 3（11―3）0 地下久瑠美（香川・尽誠学園）

（11―7）

（11―4）

小林光優（千葉・木更津総合） 3（11―4）0 三笘鈴音（香川・四国学院大香川西）

（11―5）

（11―7）