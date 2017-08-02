南東北インターハイ第５日／卓球　記録

（郡山総合体育館）
▽男子団体決勝
愛工大名電（愛知） 3（単2―0）0 遊学館（石川）
（複1―0）
○宮本 3（11―7）2 川村
（11―13）
（12―14）
（11―9）
（11―8）
○木造 3（11―5）0 三上
（11―6）
（11―4）
○木造・高見 3（12―10）1 出雲・五十嵐
（6―11）
（11―7）
（12―10）
（愛工大名電は2年連続16度目の優勝）
▽女子団体決勝
四天王寺（大阪） 3（単2―1）1 明徳義塾（高知）
（複1―0）
塩見 1（7―11）3 三村優○
（5―11）
（11―4）
（9―11）
○木村 3（11―4）1 里川
（11―5）
（4―11）
（12―10）
○梅村・塩見 3（11―5）0 三村・優井
（11―8）
（11―9）
○大川 3（11―8）1 船場
（10―12）
（11―3）
（11―5）
（四天王寺は5年連続22度目の優勝）
…県勢の成績…
▽男子シングルス2回戦
割石佑介（香川・尽誠学園） 3（11―8）0 佐藤汰一（秋田・秋田商）
（11―4）
（11―7）
笹田卓嗣（香川・尽誠学園） 3（11―5）0 松本累（東京・早実）
（11―6）
（11―9）
▽同3回戦
出雲卓斗（石川・遊学館） 3（11―5）0 割石佑介（香川・尽誠学園）
（11―7）
（11―6）
上村太陽（大阪・大阪桐蔭） 3（11―7）0 笹田卓嗣（香川・尽誠学園）
（11―7）
（11―7）
▽女子シングルス2回戦
木村香純（大阪・四天王寺） 3（11―3）0 地下久瑠美（香川・尽誠学園）
（11―7）
（11―4）
小林光優（千葉・木更津総合） 3（11―4）0 三笘鈴音（香川・四国学院大香川西）
（11―5）
（11―7）