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香川高専高松、５種目Ｖ　四国地区高専体育大会

2017/08/01 09:39

　四国地区高専体育大会はこのほど、四国4県を舞台に13競技を実施した。県勢は男子の香川高専高松がソフトテニス、柔道、水泳、バドミントン、ハンドボールの5種目で頂点に立った。（記録は県勢の団体と個人の上位）

陸上
（西条市ひうち競技場）
　【男子】
　▽800メートル　（3）石坂（香川高専高松）1分59秒15
　▽110メートル障害　（3）有明（香川高専詫間）18秒55
　▽1600メートルリレー　（3）香川高専高松3分26秒95
　▽走り高跳び　（1）高石地晴（香川高専高松）1メートル80
　▽走り幅跳び　（2）高橋（香川高専高松）6メートル42
　▽三段跳び　（2）高石（香川高専高松）12メートル71
　▽砲丸投げ　（2）串田（香川高専高松）10メートル20（3）黒田（同）10メートル15
　▽円盤投げ　（2）黒田（香川高専高松）30メートル13
　▽やり投げ　（1）松野哲也（香川高専詫間）52メートル51（2）串田（香川高専高松）52メートル35
　【女子】
　▽100メートル　（3）横山（香川高専高松）13秒76
　▽800メートル　（2）景山（香川高専高松）2分34秒94
　▽走り幅跳び　（3）横山（香川高専高松）4メートル54
　【学校対抗】
　▽順位　（3）香川高専高松71点（6）香川高専詫間21点

水泳
（香川高専詫間）
　【男子】
　▽50メートル自由形　（1）竹村潤一（香川高専高松）25秒67（3）岡本（同）26秒98▽100メートル自由形　（1）安藤樹（香川高専詫間）56秒59（2）竹村（香川高専高松）57秒36（3）森野（同）1分0秒04▽400メートル自由形　（2）松野（香川高専高松）4分29秒32（3）森野（同）5分8秒64▽800メートル自由形　（2）松野（香川高専高松）9分17秒99（3）多田（同）10分24秒81
　▽100メートル背泳ぎ　（2）岡本（香川高専高松）1分9秒04（3）小比賀（同）1分12秒13▽200メートル背泳ぎ　（1）安藤樹（香川高専詫間）2分23秒22（2）岡本（香川高専高松）2分31秒29（3）多田（同）2分36秒18
　▽100メートル平泳ぎ　（2）小比賀（香川高専高松）1分14秒28▽200メートル平泳ぎ　（2）柏原（香川高専詫間）2分55秒47
　▽100メートルバタフライ　（2）細野（香川高専高松）1分1秒17（3）福岡（同）1分2秒19▽200メートルバタフライ　（2）松野（香川高専高松）2分14秒42（3）細野（同）2分20秒75
　▽200メートル個人メドレー　（1）細野裕一朗（香川高専高松）2分17秒45（2）安藤（香川高専詫間）2分17秒77（3）多田（香川高専高松）2分31秒89
　▽200メートルリレー　（1）香川高専高松A（小比賀、平山、黒木、藤川）2分0秒46（3）香川高専高松B2分7秒43
　▽400メートルリレー　（1）香川高専高松（松野、竹村、多田、細野）3分50秒06（3）香川高専詫間4分16秒18
　▽200メートルメドレーリレー　（1）香川高専高松A（多田、中井、松野、森野）2分6秒92（3）香川高専詫間2分31秒84
　▽400メートルメドレーリレー　（1）香川高専高松（細野、小比賀、福岡、竹村）4分15秒75（2）香川高専詫間4分54秒61
　▽学校対抗　（1）香川高専高松123点（5）香川高専詫間55・5点

バスケットボール
（高知県立県民体育館）
　【男子】
　▽予選リーグA組　（1）香川高専詫間1勝1敗（3）香川高専高松1勝1敗＝同勝敗順位は大会規定による、香川高専詫間が決勝トーナメント進出
　▽決勝トーナメント1回戦　香川高専詫間73―59阿南工業高専
　▽決勝　高知工業高専72―63香川高専詫間
　【女子】
　▽予選リーグA組　（2）香川高専詫間1勝1敗（3）香川高専高松2敗＝香川高専詫間は3位決定戦へ
　▽3位決定戦　香川高専詫間56―54阿南工業高専

ハンドボール
（高知県立青少年センター体育館）
　▽リーグ　（1）香川高専高松1勝1分け

サッカー
（新居浜市営サッカー場）
　▽予選リーグA組　（3）香川高専詫間2敗▽B組　（3）香川高専高松2敗＝以上落選

硬式野球
（JAアグリあなんスタジアムほか）
　▽1回戦　高知工業高専14―4香川高専詫間▽準決勝　高知工業高専8―4香川高専高松

ソフトテニス
（尾道市因島運動公園コート）
　【男子】
　▽団体リーグ　（1）香川高専高松4勝1敗（6）香川高専詫間1勝4敗
　▽個人ダブルス準々決勝　青木英・伊藤（阿南工業高専）4―0薦田・堤（香川高専詫間）　林・梶田（香川高専高松）4―2松本・早竹（阿南工業高専）▽準決勝　林・梶田4―3稲丸・小川（弓削商船高専）
　▽決勝　森岡・飯野（新居浜工業高専）4―1林・梶田

卓球
（川之江体育館）
　【男子】
　▽団体リーグ　（2）香川高専詫間4勝1敗（6）香川高専高松1勝4敗
　▽個人シングルス準々決勝　新名（香川高専詫間）3―0加地（新居浜工業高専）　山崎（高知工業高専）3―1大西（香川高専詫間）▽準決勝　三谷（高知工業高専）3―0新名
　▽同ダブルス準々決勝　近藤・新名（香川高専詫間）3―1渡辺・織田（弓削商船高専）　西條・百々（阿南工業高専）3―1村川・山地（香川高専高松）▽準決勝　西川・三谷（高知工業高専）3―1近藤・新名
　【女子】
　▽個人シングルス準々決勝　馬越（弓削商船高専）3―1忍川（香川高専高松）　前川（阿南工業高専）3―0中村（香川高専高松）
　▽同ダブルス準々決勝　中村・忍川（香川高専高松）3―1野田・舛田（阿南工業高専）▽準決勝　赤樫・若山（新居浜工業高専）3―1中村・忍川▽3位決定戦　前川・佐藤（阿南工業高専）3―2中村・忍川

バドミントン
（阿南市スポーツ総合センター）
　【男子】
　▽団体予選リーグA組　（1）香川高専高松2勝▽B組　（3）香川高専詫間2敗＝香川高専高松は決勝トーナメント進出
　▽決勝トーナメント1回戦　香川高専高松2―1高知工業高専
　▽決勝　香川高専高松2―0新居浜工業高専
　▽個人シングルス準々決勝　高井（阿南工業高専）2―0佐野（香川高専詫間）
　▽同ダブルス準々決勝　大方・佐野（香川高専詫間）2―1井清・広瀬（香川高専高松）　中川・河野2―0村尾・兼重（新居浜工業高専）▽準決勝　村上・佐々木（新居浜工業高専）2―0大方・佐野　中川・河野2―1井形・高井（阿南工業高専）▽3位決定戦　井形・高井2―1大方・佐野
　▽決勝　村上・佐々木2―1中川・河野
　【女子】
　▽団体予選リーグA組　（3）香川高専高松2敗▽B組　（3）香川高専詫間2敗＝以上落選
　▽個人シングルス準々決勝　青野（新居浜工業高専）2―0杉井（香川高専高松）
　▽同ダブルス準々決勝　石黒紗・石黒羽（高知工業高専）2―0大西・元谷（香川高専詫間）　西条・三井（香川高専詫間）2―0岡田・野村（阿南工業高専）▽準決勝　西条・三井2―0渡部・田鍋（新居浜工業高専）
　▽決勝　山台・青野（新居浜工業高専）2―0西条・三井

テニス
（徳島県南部健康運動公園コート）
　▽男子団体予選リーグA組　（2）香川高専詫間1勝1敗（3）香川高専高松2敗＝香川高専詫間は3位決定戦へ
　▽3位決定戦　香川高専詫間2―1弓削商船高専
　▽同個人シングルス準々決勝　今川（阿南工業高専）6―3小林（香川高専高松）　村口（阿南工業高専）7―6豊田（香川高専高松）

バレーボール
（伊予三島運動公園体育館）
　【男子】
　▽予選リーグB組　（1）香川高専高松2勝（3）香川高専詫間2敗＝香川高専高松は決勝トーナメント進出
　▽決勝トーナメント1回戦　新居浜工業高専2―0香川高専高松
　▽3位決定戦　香川高専高松2―0弓削商船高専
　【女子】
　▽予選リーグA組　（3）香川高専詫間2敗▽B組　（3）香川高専高松2敗＝以上落選

柔道
（高知県立武道館）
　▽男子団体リーグ　（1）香川高専高松3勝
　▽同個人60キロ級準々決勝　多田（香川高専高松）（優勢）元山（新居浜工業高専）　小田（香川高専高松）（けさ固め）森（阿南工業高専）　高橋（新居浜工業高専）（裏投げ）藤山（香川高専高松）▽準決勝　多田（小内刈り）岡田（弓削商船高専）　高橋（裏投げ）小田▽3位決定戦　小田（けさ固め）岡田
　▽決勝　高橋（裏投げ）多田
　▽同73キロ級準々決勝　片岡（新居浜工業高専）（優勢）森（香川高専高松）　岡（香川高専高松）（横四方固め）吉岡（弓削商船高専）　浜村（弓削商船高専）（支え釣り込み腰）青山（香川高専高松）▽準決勝　片岡（けさ固め）岡▽3位決定戦　藤江（弓削商船高専）（内股）岡
　▽同90キロ級1回戦　川堀（新居浜工業高専）（内股）河田（香川高専高松）　黒川（弓削商船高専）（小外掛け）川原（香川高専高松）
　▽同90キロ超級1回戦　国貞（弓削商船高専）（横四方固め）溝渕（香川高専高松）　木村（香川高専高松）（けさ固め）井口（新居浜工業高専）▽3位決定戦　溝渕（大内返し）井口
　▽決勝　国貞（背負い投げ）木村

剣道
（香川高専高松）
　【男子】
　▽団体リーグ　（4）香川高専詫間2勝3敗（6）香川高専高松5敗
　▽個人準々決勝　峰久（香川高専詫間）メメ―二神（高知工業高専）▽準決勝　若松（弓削商船高専）メ―峰久▽3位決定戦　山崎（高知工業高専）メ―峰久
　【女子】
　▽団体リーグ　（2）香川高専高松2勝1敗（4）香川高専詫間3敗
　▽個人準々決勝　今宮（香川高専詫間）コメ―谷（阿南工業高専）　中井（高知工業高専）ココ―富士本（香川高専高松）　桑村（阿南工業高専）メ―大石（香川高専詫間）▽準決勝　永野（高知工業高専）メ―今宮▽3位決定戦　今宮メ―桑村

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