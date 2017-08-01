香川高専高松、５種目Ｖ　四国地区高専体育大会

四国地区高専体育大会はこのほど、四国4県を舞台に13競技を実施した。県勢は男子の香川高専高松がソフトテニス、柔道、水泳、バドミントン、ハンドボールの5種目で頂点に立った。（記録は県勢の団体と個人の上位）



陸上

（西条市ひうち競技場）

【男子】

▽800メートル （3）石坂（香川高専高松）1分59秒15

▽110メートル障害 （3）有明（香川高専詫間）18秒55

▽1600メートルリレー （3）香川高専高松3分26秒95

▽走り高跳び （1）高石地晴（香川高専高松）1メートル80

▽走り幅跳び （2）高橋（香川高専高松）6メートル42

▽三段跳び （2）高石（香川高専高松）12メートル71

▽砲丸投げ （2）串田（香川高専高松）10メートル20（3）黒田（同）10メートル15

▽円盤投げ （2）黒田（香川高専高松）30メートル13

▽やり投げ （1）松野哲也（香川高専詫間）52メートル51（2）串田（香川高専高松）52メートル35

【女子】

▽100メートル （3）横山（香川高専高松）13秒76

▽800メートル （2）景山（香川高専高松）2分34秒94

▽走り幅跳び （3）横山（香川高専高松）4メートル54

【学校対抗】

▽順位 （3）香川高専高松71点（6）香川高専詫間21点



水泳

（香川高専詫間）

【男子】

▽50メートル自由形 （1）竹村潤一（香川高専高松）25秒67（3）岡本（同）26秒98▽100メートル自由形 （1）安藤樹（香川高専詫間）56秒59（2）竹村（香川高専高松）57秒36（3）森野（同）1分0秒04▽400メートル自由形 （2）松野（香川高専高松）4分29秒32（3）森野（同）5分8秒64▽800メートル自由形 （2）松野（香川高専高松）9分17秒99（3）多田（同）10分24秒81

▽100メートル背泳ぎ （2）岡本（香川高専高松）1分9秒04（3）小比賀（同）1分12秒13▽200メートル背泳ぎ （1）安藤樹（香川高専詫間）2分23秒22（2）岡本（香川高専高松）2分31秒29（3）多田（同）2分36秒18

▽100メートル平泳ぎ （2）小比賀（香川高専高松）1分14秒28▽200メートル平泳ぎ （2）柏原（香川高専詫間）2分55秒47

▽100メートルバタフライ （2）細野（香川高専高松）1分1秒17（3）福岡（同）1分2秒19▽200メートルバタフライ （2）松野（香川高専高松）2分14秒42（3）細野（同）2分20秒75

▽200メートル個人メドレー （1）細野裕一朗（香川高専高松）2分17秒45（2）安藤（香川高専詫間）2分17秒77（3）多田（香川高専高松）2分31秒89

▽200メートルリレー （1）香川高専高松A（小比賀、平山、黒木、藤川）2分0秒46（3）香川高専高松B2分7秒43

▽400メートルリレー （1）香川高専高松（松野、竹村、多田、細野）3分50秒06（3）香川高専詫間4分16秒18

▽200メートルメドレーリレー （1）香川高専高松A（多田、中井、松野、森野）2分6秒92（3）香川高専詫間2分31秒84

▽400メートルメドレーリレー （1）香川高専高松（細野、小比賀、福岡、竹村）4分15秒75（2）香川高専詫間4分54秒61

▽学校対抗 （1）香川高専高松123点（5）香川高専詫間55・5点



バスケットボール

（高知県立県民体育館）

【男子】

▽予選リーグA組 （1）香川高専詫間1勝1敗（3）香川高専高松1勝1敗＝同勝敗順位は大会規定による、香川高専詫間が決勝トーナメント進出

▽決勝トーナメント1回戦 香川高専詫間73―59阿南工業高専

▽決勝 高知工業高専72―63香川高専詫間

【女子】

▽予選リーグA組 （2）香川高専詫間1勝1敗（3）香川高専高松2敗＝香川高専詫間は3位決定戦へ

▽3位決定戦 香川高専詫間56―54阿南工業高専



ハンドボール

（高知県立青少年センター体育館）

▽リーグ （1）香川高専高松1勝1分け



サッカー

（新居浜市営サッカー場）

▽予選リーグA組 （3）香川高専詫間2敗▽B組 （3）香川高専高松2敗＝以上落選



硬式野球

（JAアグリあなんスタジアムほか）

▽1回戦 高知工業高専14―4香川高専詫間▽準決勝 高知工業高専8―4香川高専高松



ソフトテニス

（尾道市因島運動公園コート）

【男子】

▽団体リーグ （1）香川高専高松4勝1敗（6）香川高専詫間1勝4敗

▽個人ダブルス準々決勝 青木英・伊藤（阿南工業高専）4―0薦田・堤（香川高専詫間） 林・梶田（香川高専高松）4―2松本・早竹（阿南工業高専）▽準決勝 林・梶田4―3稲丸・小川（弓削商船高専）

▽決勝 森岡・飯野（新居浜工業高専）4―1林・梶田



卓球

（川之江体育館）

【男子】

▽団体リーグ （2）香川高専詫間4勝1敗（6）香川高専高松1勝4敗

▽個人シングルス準々決勝 新名（香川高専詫間）3―0加地（新居浜工業高専） 山崎（高知工業高専）3―1大西（香川高専詫間）▽準決勝 三谷（高知工業高専）3―0新名

▽同ダブルス準々決勝 近藤・新名（香川高専詫間）3―1渡辺・織田（弓削商船高専） 西條・百々（阿南工業高専）3―1村川・山地（香川高専高松）▽準決勝 西川・三谷（高知工業高専）3―1近藤・新名

【女子】

▽個人シングルス準々決勝 馬越（弓削商船高専）3―1忍川（香川高専高松） 前川（阿南工業高専）3―0中村（香川高専高松）

▽同ダブルス準々決勝 中村・忍川（香川高専高松）3―1野田・舛田（阿南工業高専）▽準決勝 赤樫・若山（新居浜工業高専）3―1中村・忍川▽3位決定戦 前川・佐藤（阿南工業高専）3―2中村・忍川



バドミントン

（阿南市スポーツ総合センター）

【男子】

▽団体予選リーグA組 （1）香川高専高松2勝▽B組 （3）香川高専詫間2敗＝香川高専高松は決勝トーナメント進出

▽決勝トーナメント1回戦 香川高専高松2―1高知工業高専

▽決勝 香川高専高松2―0新居浜工業高専

▽個人シングルス準々決勝 高井（阿南工業高専）2―0佐野（香川高専詫間）

▽同ダブルス準々決勝 大方・佐野（香川高専詫間）2―1井清・広瀬（香川高専高松） 中川・河野2―0村尾・兼重（新居浜工業高専）▽準決勝 村上・佐々木（新居浜工業高専）2―0大方・佐野 中川・河野2―1井形・高井（阿南工業高専）▽3位決定戦 井形・高井2―1大方・佐野

▽決勝 村上・佐々木2―1中川・河野

【女子】

▽団体予選リーグA組 （3）香川高専高松2敗▽B組 （3）香川高専詫間2敗＝以上落選

▽個人シングルス準々決勝 青野（新居浜工業高専）2―0杉井（香川高専高松）

▽同ダブルス準々決勝 石黒紗・石黒羽（高知工業高専）2―0大西・元谷（香川高専詫間） 西条・三井（香川高専詫間）2―0岡田・野村（阿南工業高専）▽準決勝 西条・三井2―0渡部・田鍋（新居浜工業高専）

▽決勝 山台・青野（新居浜工業高専）2―0西条・三井



テニス

（徳島県南部健康運動公園コート）

▽男子団体予選リーグA組 （2）香川高専詫間1勝1敗（3）香川高専高松2敗＝香川高専詫間は3位決定戦へ

▽3位決定戦 香川高専詫間2―1弓削商船高専

▽同個人シングルス準々決勝 今川（阿南工業高専）6―3小林（香川高専高松） 村口（阿南工業高専）7―6豊田（香川高専高松）



バレーボール

（伊予三島運動公園体育館）

【男子】

▽予選リーグB組 （1）香川高専高松2勝（3）香川高専詫間2敗＝香川高専高松は決勝トーナメント進出

▽決勝トーナメント1回戦 新居浜工業高専2―0香川高専高松

▽3位決定戦 香川高専高松2―0弓削商船高専

【女子】

▽予選リーグA組 （3）香川高専詫間2敗▽B組 （3）香川高専高松2敗＝以上落選



柔道

（高知県立武道館）

▽男子団体リーグ （1）香川高専高松3勝

▽同個人60キロ級準々決勝 多田（香川高専高松）（優勢）元山（新居浜工業高専） 小田（香川高専高松）（けさ固め）森（阿南工業高専） 高橋（新居浜工業高専）（裏投げ）藤山（香川高専高松）▽準決勝 多田（小内刈り）岡田（弓削商船高専） 高橋（裏投げ）小田▽3位決定戦 小田（けさ固め）岡田

▽決勝 高橋（裏投げ）多田

▽同73キロ級準々決勝 片岡（新居浜工業高専）（優勢）森（香川高専高松） 岡（香川高専高松）（横四方固め）吉岡（弓削商船高専） 浜村（弓削商船高専）（支え釣り込み腰）青山（香川高専高松）▽準決勝 片岡（けさ固め）岡▽3位決定戦 藤江（弓削商船高専）（内股）岡

▽同90キロ級1回戦 川堀（新居浜工業高専）（内股）河田（香川高専高松） 黒川（弓削商船高専）（小外掛け）川原（香川高専高松）

▽同90キロ超級1回戦 国貞（弓削商船高専）（横四方固め）溝渕（香川高専高松） 木村（香川高専高松）（けさ固め）井口（新居浜工業高専）▽3位決定戦 溝渕（大内返し）井口

▽決勝 国貞（背負い投げ）木村



剣道

（香川高専高松）

【男子】

▽団体リーグ （4）香川高専詫間2勝3敗（6）香川高専高松5敗

▽個人準々決勝 峰久（香川高専詫間）メメ―二神（高知工業高専）▽準決勝 若松（弓削商船高専）メ―峰久▽3位決定戦 山崎（高知工業高専）メ―峰久

【女子】

▽団体リーグ （2）香川高専高松2勝1敗（4）香川高専詫間3敗

▽個人準々決勝 今宮（香川高専詫間）コメ―谷（阿南工業高専） 中井（高知工業高専）ココ―富士本（香川高専高松） 桑村（阿南工業高専）メ―大石（香川高専詫間）▽準決勝 永野（高知工業高専）メ―今宮▽3位決定戦 今宮メ―桑村