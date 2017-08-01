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南東北インターハイ第４日／卓球　記録

2017/08/01 09:38

（郡山総合体育館）
　▽男子ダブルス決勝
木造・高見（愛知・愛工大名電）　3（8―11）1　田中・加山（愛知・愛工大名電）
　　　　　　　　　　　　　　　　（11―7）
　　　　　　　　　　　　　　　　（11―5）
　　　　　　　　　　　　　　　　（11―6）

　▽女子ダブルス決勝
井・三村優（高知・明徳義塾）　3（11―8）1　笹尾・杉本（神奈川・横浜隼人）
　　　　　　　　　　　　　　　（11―7）
　　　　　　　　　　　　　　　（5―11）
　　　　　　　　　　　　　　　（11―9）

　…県勢の成績…
　▽男子シングルス1回戦
割石佑介（香川・尽誠学園）　3（13―11）0　辻賢人（滋賀・近江兄弟社）
　　　　　　　　　　　　　　　（11―9）
　　　　　　　　　　　　　　　（11―7）
小林直太（埼玉・埼玉栄）　3（6―11）2　高橋悠太（香川・高松商）
　　　　　　　　　　　　　　（11―9）
　　　　　　　　　　　　　　（9―11）
　　　　　　　　　　　　　　（11―9）
　　　　　　　　　　　　　　（11―9）
青木俊輔（栃木・文星芸大付）　3（11―3）2　前山優也（香川・高松中央）
　　　　　　　　　　　　　　　　（11―5）
　　　　　　　　　　　　　　　　（4―11）
　　　　　　　　　　　　　　　　（6―11）
　　　　　　　　　　　　　　　　（11―9）

　▽同ダブルス4回戦
田中加山（愛知・愛工大名電）　3（11―4）0　割石笹田（香川・尽誠学園）
　　　　　　　　　　　　　　　　（11―8）
　　　　　　　　　　　　　　　　（11―4）

　▽女子シングルス1回戦
地下久瑠美（香川・尽誠学園）　3（11―5）2　池田三紗（宮崎・日南学園）
　　　　　　　　　　　　　　　　（6―11）
　　　　　　　　　　　　　　　　（9―11）
　　　　　　　　　　　　　　　　（11―9）
　　　　　　　　　　　　　　　　（11―9）
洞毛瑠香（千葉・木更津総合）　3（11―4）1　小林佑理（香川・尽誠学園）
　　　　　　　　　　　　　　　　（11―5）
　　　　　　　　　　　　　　　　（8―11）
　　　　　　　　　　　　　　　　（11―3）
安川千裕（奈良・郡山）　3（11―5）1　有本ひかる（香川・尽誠学園）
　　　　　　　　　　　　　（11―6）
　　　　　　　　　　　　　（4―11）
　　　　　　　　　　　　　（11―6）
三笘鈴音（香川・四国学院大香川西）　3（14―12）0　続橋千帆（福島・桜の聖母学院）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（11―9）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（11―6）

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