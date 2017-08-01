南東北インターハイ第４日／卓球　記録

（郡山総合体育館）

▽男子ダブルス決勝

木造・高見（愛知・愛工大名電） 3（8―11）1 田中・加山（愛知・愛工大名電）

（11―7）

（11―5）

（11―6）



▽女子ダブルス決勝

井・三村優（高知・明徳義塾） 3（11―8）1 笹尾・杉本（神奈川・横浜隼人）

（11―7）

（5―11）

（11―9）



…県勢の成績…

▽男子シングルス1回戦

割石佑介（香川・尽誠学園） 3（13―11）0 辻賢人（滋賀・近江兄弟社）

（11―9）

（11―7）

小林直太（埼玉・埼玉栄） 3（6―11）2 高橋悠太（香川・高松商）

（11―9）

（9―11）

（11―9）

（11―9）

青木俊輔（栃木・文星芸大付） 3（11―3）2 前山優也（香川・高松中央）

（11―5）

（4―11）

（6―11）

（11―9）



▽同ダブルス4回戦

田中加山（愛知・愛工大名電） 3（11―4）0 割石笹田（香川・尽誠学園）

（11―8）

（11―4）



▽女子シングルス1回戦

地下久瑠美（香川・尽誠学園） 3（11―5）2 池田三紗（宮崎・日南学園）

（6―11）

（9―11）

（11―9）

（11―9）

洞毛瑠香（千葉・木更津総合） 3（11―4）1 小林佑理（香川・尽誠学園）

（11―5）

（8―11）

（11―3）

安川千裕（奈良・郡山） 3（11―5）1 有本ひかる（香川・尽誠学園）

（11―6）

（4―11）

（11―6）

三笘鈴音（香川・四国学院大香川西） 3（14―12）0 続橋千帆（福島・桜の聖母学院）

（11―9）

（11―6）