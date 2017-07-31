男子・岡田（一宮中）女子・赤松（香川一中）Ｖ　全日本Ｊｒ．バド県予選

バドミントンの全日本ジュニア選手権県予選ジュニア新人の部（中学2年生以下）は30日、高松市西部運動センター体育館で男女のシングルスを行い、男子は岡田啓太朗（一宮中）、女子は赤松明依（香川一中）が頂点に立った。



男女の優勝者と第2代表が本大会（9月15〜18日・群馬）の出場権を獲得した。



▽男子シングルス準々決勝

岡田（一宮中） 2―0 沼野（藤井中）

坂本（国分寺中）2―0 対馬（白鳥中）

鈴木（勝賀中） 2―0 蜜石（豊中中）

平野（丸亀東中）2―0 安川（綾南中）



▽準決勝

岡田 2―0 坂本

平野 2―0 鈴木



▽決勝

岡田 2（21―12）0 平野

（21―9）



▽第2代表決定戦1回戦

坂本 2―0 沼野



▽同決定戦

平野 2（21―17）0 坂本

（21―12）



▽女子シングルス準々決勝

上岡（一宮中） 2―0 北山（香東中）

赤松（香川一中）2−0 藤田（三野津中）

宮崎（香川一中）2―0 氏家（善通寺西中）

石川（太田中） 2―0 岡野（国分寺中）



▽準決勝

赤松 2―0 上岡

宮崎 2−0 石川



▽決勝

赤松 2（21―14）0 宮崎

（21―10）



▽第2代表決定戦1回戦

上岡 2―0 藤田



▽同決定戦

上岡 不戦勝 宮崎