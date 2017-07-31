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男子・岡田（一宮中）女子・赤松（香川一中）Ｖ　全日本Ｊｒ．バド県予選

2017/07/31 09:32

　バドミントンの全日本ジュニア選手権県予選ジュニア新人の部（中学2年生以下）は30日、高松市西部運動センター体育館で男女のシングルスを行い、男子は岡田啓太朗（一宮中）、女子は赤松明依（香川一中）が頂点に立った。

　男女の優勝者と第2代表が本大会（9月15〜18日・群馬）の出場権を獲得した。

　▽男子シングルス準々決勝
岡田（一宮中）　2―0　沼野（藤井中）
坂本（国分寺中）2―0　対馬（白鳥中）
鈴木（勝賀中）　2―0　蜜石（豊中中）
平野（丸亀東中）2―0　安川（綾南中）

　▽準決勝
岡田　2―0　坂本
平野　2―0　鈴木

　▽決勝
岡田　2（21―12）0　平野
　　　　（21―9）

　▽第2代表決定戦1回戦
坂本　2―0　沼野

　▽同決定戦
平野　2（21―17）0　坂本
　　　　（21―12）

　▽女子シングルス準々決勝
上岡（一宮中）　2―0　北山（香東中）
赤松（香川一中）2−0　藤田（三野津中）
宮崎（香川一中）2―0　氏家（善通寺西中）
石川（太田中）　2―0　岡野（国分寺中）

　▽準決勝
赤松　2―0　上岡
宮崎　2−0　石川

　▽決勝
赤松　2（21―14）0　宮崎
　　　　（21―10）

　▽第2代表決定戦1回戦
上岡　2―0　藤田

　▽同決定戦
上岡　不戦勝　宮崎

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