南関東インターハイ第２日／陸上　男子棒高の県勢４選手が決勝へ

（NDソフトスタジアム山形）

【男子】

▽400メートル決勝 （1）森周志（北海道・北海道栄）47秒50（2）メルドラム（神奈川・相洋）47秒86（3）松尾（長崎・長崎南山）47秒87

▽ハンマー投げ決勝 （1）中村美史（兵庫・市尼崎）63メートル93（2）藤本（兵庫・自由ケ丘）63メートル78（3）吉田（兵庫・自由ケ丘）62メートル75



【女子】

▽400メートル決勝 （1）川田朱夏（大阪・東大阪大敬愛）53秒92（2）奥村（群馬・共愛学園）54秒75（3）桑原（大阪・大阪）55秒25

▽走り高跳び決勝 （1）高橋渚（東京・東京）1メートル77（2）樋口（福岡・中村学園女）1メートル74（3）中村（神奈川・伊志田）1メートル71

▽ハンマー投げ決勝 （1）菊池美緒（宮城・古川黎明）52メートル89（2）谷内（兵庫・姫路工）51メートル82（3）原田（福井・敦賀）50メートル46



…県勢の成績…

【男子】

▽1500メートル予選

「1組」（7）樋口賢太郎（尽誠学園）3分55秒54＝落選、向井悠介（小豆島中央）＝欠場

「3組」（13）井下大誌（尽誠学園）4分10秒34＝落選

▽400メートルリレー予選

「2組」（6）高松（佐藤、木村、藤田、越川）41秒97＝落選

「6組」（8）善通寺一（山下、大西、宮崎、中井）42秒75＝落選

▽棒高跳び予選

「1組」（1）森田凌世（高松一）4メートル80＝決勝進出

「2組」（1）石川祐介（観音寺一）4メートル80（6）大西裕基（観音寺一）4メートル80（8）山木涼（観音寺総合）4メートル80＝以上決勝進出、森隆一郎（観音寺総合）＝記録なし、落選

▽ハンマー投げ予選

「1組」（12）小林幸信（四国学院大香川西）54メートル66＝落選

▽八種競技前半 （31）西村亮太（四国学院大香川西）2530点（100メートル11秒65、走り幅跳び5メートル86、砲丸投げ10メートル87、400メートル52秒22）



【女子】

▽400メートル予選

「1組」（7）本田涼（丸亀）1分0秒06＝落選

「4組」（4）吉田果穂（四国学院大香川西）57秒86＝落選

▽5000メートル競歩予選

「1組」（16）森本紗彗（高松工芸）25分48秒81＝落選

▽400メートルリレー予選

「8組」（3）四国学院大香川西（榎本、吉田、酒井、神田）47秒50＝落選

▽走り高跳び予選

「1組」開梨世奈（高松工芸）＝記録なし、落選