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木内（四学香川西高）県勢対決制しＶ　四国ジュニアゴルフ

2017/07/27 09:36

　ゴルフの四国ジュニア選手権は25、26の両日、愛媛県の北条CCで男女の15〜17歳、12〜14歳の計4部門で行われた。15〜17歳女子は四学香川西高2年の木内真衣が、同2年の大西菜生、高松中央高2年の手束雅との県勢3人によるプレーオフを制して頂点に立った。

　県勢の7選手が日本ジュニア選手権（8月16〜18日・埼玉）の出場権を得た。（記録は各部門の1位と県勢の日本ジュニア出場権獲得者）

　【男子】
　▽15〜17歳（6799ヤード、パー72）　（1）杉原大河（生光学園高）137（69、68）（3）加藤渉（寒川高）139（69、70）（4）石川大翔（同）140（69、71）（6）吉本翔雄（同）141（70、71）（6）井上俊樹（四学香川西高）141（67、74）（8）黒川航輝（寒川高）142（69、73）
　▽12〜14歳（6799ヤード、パー72）　（1）成松翔（小松島中）144（71、73）

　【女子】
　▽15〜17歳（6124ヤード、パー72）　（1）木内真衣（四学香川西高）142（69、73）（2）手束雅（高松中央高）142（72、70）＝1、2位はプレーオフによる
　▽12〜14歳（6124ヤード、パー72）　（1）三瀬舞愛（野村中）145（72、73）

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