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２０１７県中学総合体育大会第４日／柔道　男女１６選手が全国切符獲得

2017/07/26 09:25

（高松市総合体育館）
　【男子個人】
　▽50キロ級準決勝
陶山（善通寺東）　優　勢　田中（大川）
前田（綾南）　払い腰　山下（さぬき南）
　▽決勝
陶山　優　勢　前田
　▽55キロ級準決勝
田中（太田）　出足払い　中村（桜町）
久米井（三木）　優　勢　久保江（綾南）
　▽決勝
田中　優　勢　久米井
　▽60キロ級準決勝
藤本（善通寺東）　けさ固め　西尾薫（牟礼）
永原（太田）　送り襟絞め　西尾航（牟礼）
　▽決勝
藤本　裏投げ　永原
　▽66キロ級準決勝
中居（飯山）　一本背負い投げ　三野（観音寺中部）
安藤（飯山）　優　勢　松原（太田）
　▽決勝
中居　優　勢　安藤
　▽73キロ級準決勝
蔵本（国分寺）　体落とし　武田（太田）
中村（桜町）　大外刈り　西山（さぬき南）
　▽決勝
蔵本　大内刈り　中村
　▽81キロ級準決勝
石川（観音寺中部）　優　勢　小出（牟礼）
福岡（太田）　けさ固め　松岡（勝賀）
　▽決勝
福岡　優　勢　石川
　▽90キロ級準決勝
花崎（白鳥）　払い腰　橋本（桜町）
川崎（山田）　大内返し　宮本（牟礼）
　▽決勝
花崎　一本背負い投げ　川崎
　▽90キロ超級準決勝
吉野（太田）　払い腰　高松（山田）
吉本（志度）　優　勢　宮武（善通寺西）
　▽決勝
吉野　払い腰　吉本

　【女子個人】
　▽40キロ級リーグ　（1）山下叶夢（高松北）4勝（2）阿河（宇多津）3勝1敗（3）松浦（小豆島）2勝2敗
　▽44キロ級準決勝
瀬野（桜町）　けさ固め　高橋（善通寺東）
有友（土庄）　けさ固め　豊嶋（山田）
　▽決勝
瀬野　上四方固め　有友
　▽48キロ級準決勝
森（山田）　優　勢　上佐（山田）
黒田（桜町）　送り襟絞め　目黒（山田）
　▽決勝
森　優　勢　黒田
　▽52キロ級リーグ　（1）兎子尾真結（国分寺）5勝（2）川崎（丸亀東）4勝1敗）（3）黒田（観音寺中部）3勝2敗
　▽57キロ級準決勝
入江（太田）　後ろけさ固め　土岐（香川一）
中村（大川）　けさ固め　山田（土庄）
　▽決勝
入江　払い腰　中村
　▽63キロ級準決勝
秋山（太田）　払い腰　西内（山田）
横井（丸亀南）　けさ固め　林（三木）
　▽決勝
秋山　横四方固め　横井
　▽70キロ級リーグ　（1）網谷祐里（太田）4勝（2）松尾（牟礼）2勝2敗（3）長尾（付属坂出）2勝2敗＝同勝敗順位は直接対決による
　▽70キロ超級リーグ　（1）溝渕菜月（太田）2勝（2）安村（多度津）1勝1敗（3）藤沢（香川一）2敗

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