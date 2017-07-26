２０１７県中学総合体育大会第４日／柔道　男女１６選手が全国切符獲得

（高松市総合体育館）

【男子個人】

▽50キロ級準決勝

陶山（善通寺東） 優 勢 田中（大川）

前田（綾南） 払い腰 山下（さぬき南）

▽決勝

陶山 優 勢 前田

▽55キロ級準決勝

田中（太田） 出足払い 中村（桜町）

久米井（三木） 優 勢 久保江（綾南）

▽決勝

田中 優 勢 久米井

▽60キロ級準決勝

藤本（善通寺東） けさ固め 西尾薫（牟礼）

永原（太田） 送り襟絞め 西尾航（牟礼）

▽決勝

藤本 裏投げ 永原

▽66キロ級準決勝

中居（飯山） 一本背負い投げ 三野（観音寺中部）

安藤（飯山） 優 勢 松原（太田）

▽決勝

中居 優 勢 安藤

▽73キロ級準決勝

蔵本（国分寺） 体落とし 武田（太田）

中村（桜町） 大外刈り 西山（さぬき南）

▽決勝

蔵本 大内刈り 中村

▽81キロ級準決勝

石川（観音寺中部） 優 勢 小出（牟礼）

福岡（太田） けさ固め 松岡（勝賀）

▽決勝

福岡 優 勢 石川

▽90キロ級準決勝

花崎（白鳥） 払い腰 橋本（桜町）

川崎（山田） 大内返し 宮本（牟礼）

▽決勝

花崎 一本背負い投げ 川崎

▽90キロ超級準決勝

吉野（太田） 払い腰 高松（山田）

吉本（志度） 優 勢 宮武（善通寺西）

▽決勝

吉野 払い腰 吉本



【女子個人】

▽40キロ級リーグ （1）山下叶夢（高松北）4勝（2）阿河（宇多津）3勝1敗（3）松浦（小豆島）2勝2敗

▽44キロ級準決勝

瀬野（桜町） けさ固め 高橋（善通寺東）

有友（土庄） けさ固め 豊嶋（山田）

▽決勝

瀬野 上四方固め 有友

▽48キロ級準決勝

森（山田） 優 勢 上佐（山田）

黒田（桜町） 送り襟絞め 目黒（山田）

▽決勝

森 優 勢 黒田

▽52キロ級リーグ （1）兎子尾真結（国分寺）5勝（2）川崎（丸亀東）4勝1敗）（3）黒田（観音寺中部）3勝2敗

▽57キロ級準決勝

入江（太田） 後ろけさ固め 土岐（香川一）

中村（大川） けさ固め 山田（土庄）

▽決勝

入江 払い腰 中村

▽63キロ級準決勝

秋山（太田） 払い腰 西内（山田）

横井（丸亀南） けさ固め 林（三木）

▽決勝

秋山 横四方固め 横井

▽70キロ級リーグ （1）網谷祐里（太田）4勝（2）松尾（牟礼）2勝2敗（3）長尾（付属坂出）2勝2敗＝同勝敗順位は直接対決による

▽70キロ超級リーグ （1）溝渕菜月（太田）2勝（2）安村（多度津）1勝1敗（3）藤沢（香川一）2敗