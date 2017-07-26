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２０１７県中学総合体育大会第４日／体操　個人総合・安部（高松北）、亀代（藤井）Ｖ

2017/07/26 09:25

（高松北高）
　▽男子団体　（1）高松北（安部、谷川、十川、神野）152・175点＝以下なし
（高松北は7年連続10度目の優勝）
　▽同個人総合　（1）安部愛翔（高松北）70・250点（2）谷川（同）64・675点（3）十川（同）63・700点
　▽同個人種目別床運動　（1）安部愛翔（高松北）17・450点（2）谷川（同）17・100点（3）十川（同）16・500点▽あん馬　（1）安部愛翔（高松北）17・650点（2）十川（同）16・100点（3）谷川（同）14・100点▽跳馬　（1）安部愛翔（高松北）17・700点（2）神野（同）17・500点（3）谷川（同）17・325点▽鉄棒　（1）安部愛翔（高松北）17・450点（2）谷川（同）16・150点（3）十川（同）14・400点

　▽女子団体　（1）高松北（高橋、寺井、三木、佐伯）77・150点（2）木太47・650点＝以下なし
（高松北は4年連続4度目の優勝）
　▽同個人総合　（1）亀代愛華（藤井）42・950点（2）寺井（高松北）38・950点（3）近藤（龍雲）38・250点
　▽同個人種目別跳馬　（1）亀代愛華（藤井）11・900点（2）寺井（高松北）11・050点（2）近藤（龍雲）11・050点▽段違い平行棒　（1）亀代愛華（藤井）8・750点（2）寺井（高松北）7・750点（3）三木（同）6・650点▽平均台　（1）近藤陽菜（龍雲）11・600点（2）亀代（藤井）11・450点（3）寺井（高松北）9・700点▽床運動　（1）近藤陽菜（龍雲）11・150点（2）亀代（藤井）10・850点（3）寺井（高松北）10・450点

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