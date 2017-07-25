２０１７県中学総合体育大会第３日／陸上　新たに２人が標準記録突破

（Pikaraスタジアム）

【男子】

▽100メートル3年 （1）小出健太（大野原）11秒00＝大会タイ（2）藤田優人（三野津）11秒08＝以上標準突破（3）中村（観音寺中部）11秒29

▽同2年 （1）鹿田真翔（飯山）11秒58（2）山木（大野原）11秒59（3）宮本（善通寺東）11秒60

▽同1年 （1）篠原佳樹（大野原）12秒22（2）塩渕（香川一）12秒35（3）石井（大野原）12秒35

▽400メートル （1）古市禅（三木）52秒53（2）森川（観音寺）52秒62（3）小松（高松北）53秒05

▽1500メートル3年 （1）村角知哉（小豆島）4分15秒41（2）猪熊（白峰）4分15秒42（2）岡（龍雲）4分15秒42

▽同2年 （1）山本雅也（国分寺）4分24秒11（2）青木（牟礼）4分27秒11（3）下原（桜町）4分27秒43

▽同1年 （1）石川優真（大野原）4分45秒06（2）石井（土庄）4分46秒70（3）塩田（仁尾）4分47秒73

▽三段跳び （1）曽我宙矢（豊浜）12メートル70（2）細井（協和）12メートル56（3）斎藤（善通寺東）12メートル08＝追い風参考

〈棒高跳び予選で松本詢真（付属高松）が4メートル00で標準突破。走り高跳び予選で安藤成那（三野津）が1メートル85で標準突破〉



【女子】

▽100メートル3年 （1）井田菜々香（太田）12秒50＝標準突破（2）横山（国分寺）12秒75（3）郷田（高瀬）12秒90

▽同2年 （1）藤村小桜（観音寺中部）12秒90（2）大山（香川一）12秒93（3）武井（紫雲）13秒17

▽同1年 （1）渡辺愛（龍雲）13秒34（2）田井（紫雲）13秒44（3）今井（大野原）13秒49＝以上追い風参考

▽1500メートル3年 （1）種田涼花（木太）5分7秒25（2）三井（同）5分9秒67（3）三木（小豆島）5分10秒85

▽同2年 （1）福元茉祐（小豆島）4分55秒58（2）橋本（三豊）5分7秒87（3）堀川（同）5分18秒07

▽同1年 （1）中野ひかる（大野原）5分3秒25（2）三崎（山田）5分17秒71（3）礒野（三豊）5分18秒53

▽400メートルリレー （1）観音寺中部（伊瀬真、伊瀬百、藤村、山地）50秒45（2）国分寺50秒54（3）木太50秒84

▽同低学年 （1）大野原（小山、大西、紀伊、今井）53秒47（2）桜町54秒47（2）龍雲54秒47