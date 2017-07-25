２０１７県中学総合体育大会第３日／柔道　太田が男女Ｖ　団体

県中学校総合体育大会第3日は24日、高松市総合体育館などで8競技を行った。柔道団体は太田が男女優勝。男子が3年ぶり9度目、女子は3年連続10度目で、ともに全国大会（8月22〜25日・福岡）の出場権を得た。ソフトテニス団体の男子は琴平が3年連続5度目の頂点に立ち、女子は満濃が初優勝した。陸上は、男子棒高跳び予選で松本詢真（付属高松）が4メートル00、同走り高跳び予選で安藤成那（三野津）が1メートル85をマークし、それぞれ参加標準記録を突破。新たに全国大会（8月19〜22日・熊本）の切符をつかんだ。ハンドボール男子は4強、サッカーは8強が決まった。



柔道

（高松市総合体育館）

▽男子団体1回戦 三木3―1綾南

▽2回戦 太田4―0三木 長尾3―1坂出 香川一4―1土庄 善通寺東5―0古高松 小豆島3―2宇多津 志度3―2香川誠陵 さぬき南3―2桜町 国分寺5―0観音寺 牟礼4―1豊中 屋島4―1善通寺西 勝賀5―0丸亀東 飯山4―1高瀬 丸亀南4―1満濃 大川3―2多度津 白鳥3―2山田 観音寺中部4―1丸亀西

▽3回戦 太田4―0長尾 善通寺東4―1香川一 志度3―2小豆島 国分寺1―0さぬき南 牟礼5―0屋島 飯山2―2勝賀（飯山の代表勝ち） 丸亀南5―0大川 白鳥3―1観音寺中部

▽準々決勝

太田 3―1 善通寺東

国分寺 4―1 志度

牟礼 3―1 飯山

丸亀南 3―2 白鳥

▽準決勝

太田 3―1 国分寺

牟礼 5―0 丸亀南

▽決勝

太田 5―0 牟礼

○ 田中 優 勢 柴野

○ 永原 一本背負い投げ 西尾薫

○ 松原 優 勢 西尾航

○ 福岡 横四方固め 小西

○ 吉野 払い腰 小出

（太田は3年ぶり9度目の優勝）



▽女子団体1回戦 小豆島2―1丸亀南 多度津1―1牟礼（多度津の代表勝ち） 香川一3―0善通寺西 土庄2―1山田 三木2―0さぬき南 丸亀東2―0白鳥 大川（不戦勝）丸亀西

▽準々決勝

太田 3―0 小豆島

香川一 2―1 多度津

三木 2―1 土庄

大川 2―1 丸亀東

▽準決勝

太田 3―0 香川一

大川 2―1 三木

▽決勝

太田 3―0 大川

○ 入江 払い腰 六車

○ 秋山 けさ固め 中村

○ 網谷 払い腰 北村

（太田は3年連続10度目の優勝）



チーム一丸で3年ぶり 男子

柔道男子団体は太田が3年ぶりに王座を奪還。小前監督は「生徒が必死に練習に取り組んで努力し、チーム一丸となって戦った結果」とたたえた。



昨年の新人大会、5月の県大会を制しており、今大会は優勝候補として臨んだ。重圧はあったというが、「追われる立場なので気持ちは負けないように戦った」と主将の永原。その燃える思いは、全国切符を懸けた牟礼との決勝の舞台で力となる。



先ぽう田中が先勝し、次ほう永原も攻めの姿勢を崩さずに連勝。流れをぐっと引き寄せて王手をかけると、中堅松原が「ここで決める」と優勢勝ち。一気に栄光をつかんだ。



これで終わりではない。副将福岡が横四方固めで勝利し、大将吉野も「最後なので（勝利で）締めようと思っていた」と得意の払い腰で一本勝ち。全員が気持ちを前面に出し、5―0で快勝した。



次は憧れの全国舞台に臨む。田中は「自分の柔道をする」と意気込み、福岡も「一勝したい」と気合を入れていた。