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２０１７県中学総合体育大会第３日／柔道　太田が男女Ｖ　団体

2017/07/25 09:24

【柔道男子団体決勝・太田―牟礼】太田の次ほう永原（手前）が一本背負い投げで攻める＝高松市総合体育館
【柔道男子団体決勝・太田―牟礼】太田の次ほう永原（手前）が一本背負い投げで攻める＝高松市総合体育館

　県中学校総合体育大会第3日は24日、高松市総合体育館などで8競技を行った。柔道団体は太田が男女優勝。男子が3年ぶり9度目、女子は3年連続10度目で、ともに全国大会（8月22〜25日・福岡）の出場権を得た。ソフトテニス団体の男子は琴平が3年連続5度目の頂点に立ち、女子は満濃が初優勝した。陸上は、男子棒高跳び予選で松本詢真（付属高松）が4メートル00、同走り高跳び予選で安藤成那（三野津）が1メートル85をマークし、それぞれ参加標準記録を突破。新たに全国大会（8月19〜22日・熊本）の切符をつかんだ。ハンドボール男子は4強、サッカーは8強が決まった。

柔道
（高松市総合体育館）
　▽男子団体1回戦　三木3―1綾南
　▽2回戦　太田4―0三木　長尾3―1坂出　香川一4―1土庄　善通寺東5―0古高松　小豆島3―2宇多津　志度3―2香川誠陵　さぬき南3―2桜町　国分寺5―0観音寺　牟礼4―1豊中　屋島4―1善通寺西　勝賀5―0丸亀東　飯山4―1高瀬　丸亀南4―1満濃　大川3―2多度津　白鳥3―2山田　観音寺中部4―1丸亀西
　▽3回戦　太田4―0長尾　善通寺東4―1香川一　志度3―2小豆島　国分寺1―0さぬき南　牟礼5―0屋島　飯山2―2勝賀（飯山の代表勝ち）　丸亀南5―0大川　白鳥3―1観音寺中部
　▽準々決勝
太田　3―1　善通寺東
国分寺　4―1　志度
牟礼　3―1　飯山
丸亀南　3―2　白鳥
　▽準決勝
太田　3―1　国分寺
牟礼　5―0　丸亀南
　▽決勝
太田　5―0　牟礼
○　田中　優　勢　柴野
○　永原　一本背負い投げ　西尾薫
○　松原　優　勢　西尾航
○　福岡　横四方固め　小西
○　吉野　払い腰　小出
（太田は3年ぶり9度目の優勝）

　▽女子団体1回戦　小豆島2―1丸亀南　多度津1―1牟礼（多度津の代表勝ち）　香川一3―0善通寺西　土庄2―1山田　三木2―0さぬき南　丸亀東2―0白鳥　大川（不戦勝）丸亀西
　▽準々決勝
太田　3―0　小豆島
香川一　2―1　多度津
三木　2―1　土庄
大川　2―1　丸亀東
　▽準決勝
太田　3―0　香川一
大川　2―1　三木
　▽決勝
太田　3―0　大川
○　入江　払い腰　六車
○　秋山　けさ固め　中村
○　網谷　払い腰　北村
（太田は3年連続10度目の優勝）

チーム一丸で3年ぶり　男子
　柔道男子団体は太田が3年ぶりに王座を奪還。小前監督は「生徒が必死に練習に取り組んで努力し、チーム一丸となって戦った結果」とたたえた。

　昨年の新人大会、5月の県大会を制しており、今大会は優勝候補として臨んだ。重圧はあったというが、「追われる立場なので気持ちは負けないように戦った」と主将の永原。その燃える思いは、全国切符を懸けた牟礼との決勝の舞台で力となる。

　先ぽう田中が先勝し、次ほう永原も攻めの姿勢を崩さずに連勝。流れをぐっと引き寄せて王手をかけると、中堅松原が「ここで決める」と優勢勝ち。一気に栄光をつかんだ。

　これで終わりではない。副将福岡が横四方固めで勝利し、大将吉野も「最後なので（勝利で）締めようと思っていた」と得意の払い腰で一本勝ち。全員が気持ちを前面に出し、5―0で快勝した。

　次は憧れの全国舞台に臨む。田中は「自分の柔道をする」と意気込み、福岡も「一勝したい」と気合を入れていた。

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