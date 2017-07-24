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国体四国予選／弓道　成年男子、少年男女が突破

2017/07/24 09:38

　国体四国予選は23日、徳島県の鳴門大塚スポーツパーク弓道場などで3競技を行い、県勢は弓道の成年男子と少年男女で本戦切符を獲得。ボートは4種別7種目で出場権をつかんだ。

弓道
（23日・徳島県鳴門大塚スポーツパーク弓道場）
　【男子】
　▽成年近的（24射）　（1）香川17中（谷川6中、守谷5中、中村6中）（2）徳島16中（3）高知13中

　▽同遠的（24射）　（1）香川133点（谷川46点、守谷52点、中村35点）（2）徳島114点（3）高知106点

　▽同総合　（1）香川6点（2）徳島4点（3）高知2点
　〇…香川が国体出場。

　▽少年近的（24射）　（1）高知20中（2）香川18中（横井5中、本條6中、溝渕7中）（3）徳島15中

　▽同遠的（24射）　（1）香川145点（横井55点、本條41点、溝渕49点）（2）徳島121点（3）高知63点

　▽同総合　（1）香川5点（2）高知4点（3）徳島3点
　〇…香川が国体出場。

　【女子】
　▽成年近的（24射）　（1）高知19中（2）徳島11中（3）香川10中（坂本2中、陶山3中、田中5中）

　▽同遠的（24射）　（1）高知124点（2）香川84点（坂本25点、陶山14点、田中45点）（3）徳島81点

　▽同総合　（1）高知6点（2）徳島3点（3）香川3点＝2、3位は総的中数差による
　〇…高知が国体出場。

　▽少年近的（24射）　（1）香川17中（池田5中、中山6中、西川6中）（2）徳島12中（3）高知12中＝2、3位は競射による

　▽同遠的（24射）　（1）香川116点（池田34点、中山33点、西川49点）（2）徳島105点（3）高知58点

　▽同総合　（1）香川6点（2）徳島4点（3）高知2点
　〇…香川が国体出場。

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