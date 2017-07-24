国体四国予選／弓道　成年男子、少年男女が突破

国体四国予選は23日、徳島県の鳴門大塚スポーツパーク弓道場などで3競技を行い、県勢は弓道の成年男子と少年男女で本戦切符を獲得。ボートは4種別7種目で出場権をつかんだ。



弓道

（23日・徳島県鳴門大塚スポーツパーク弓道場）

【男子】

▽成年近的（24射） （1）香川17中（谷川6中、守谷5中、中村6中）（2）徳島16中（3）高知13中



▽同遠的（24射） （1）香川133点（谷川46点、守谷52点、中村35点）（2）徳島114点（3）高知106点



▽同総合 （1）香川6点（2）徳島4点（3）高知2点

〇…香川が国体出場。



▽少年近的（24射） （1）高知20中（2）香川18中（横井5中、本條6中、溝渕7中）（3）徳島15中



▽同遠的（24射） （1）香川145点（横井55点、本條41点、溝渕49点）（2）徳島121点（3）高知63点



▽同総合 （1）香川5点（2）高知4点（3）徳島3点

〇…香川が国体出場。



【女子】

▽成年近的（24射） （1）高知19中（2）徳島11中（3）香川10中（坂本2中、陶山3中、田中5中）



▽同遠的（24射） （1）高知124点（2）香川84点（坂本25点、陶山14点、田中45点）（3）徳島81点



▽同総合 （1）高知6点（2）徳島3点（3）香川3点＝2、3位は総的中数差による

〇…高知が国体出場。



▽少年近的（24射） （1）香川17中（池田5中、中山6中、西川6中）（2）徳島12中（3）高知12中＝2、3位は競射による



▽同遠的（24射） （1）香川116点（池田34点、中山33点、西川49点）（2）徳島105点（3）高知58点



▽同総合 （1）香川6点（2）徳島4点（3）高知2点

〇…香川が国体出場。