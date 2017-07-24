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南東北インターハイ／ソフトテニス　尽誠勢４組４回戦へ　男子

2017/07/24 09:37

　全国高校総合体育大会（インターハイ）は23日、福島県の会津総合運動公園テニスコートで、28日の総合開会式に先立ってソフトテニスが始まった。初日は男子個人の3回戦までを行い、県勢は尽誠の4ペアが4回戦へ勝ち進んだ。インターハイは南東北3県（山形、宮城、福島）を中心に8月20日まで陸上、ソフトボールなど計30競技を実施。ソフトテニスの第2日は24日、同コートで男子個人の残りが行われる。

ソフトテニス
（会津総合運動公園テニスコート）
　▽男子個人1回戦
網代・遠山（新潟・村上）　4―2　片岡・長島（香川・尽誠学園）
香西・宮田（香川・高瀬）　4―2　永橋・田中（長崎・精道三川台）

　▽同2回戦
久乗・内海（香川・尽誠学園）　4―2　児玉・土井（静岡・静岡商）
石川・中野（香川・尽誠学園）　4―3　岩名・清水（兵庫・市尼崎）
山下・高野（千葉・木更津総合）　4―2　野崎・松本（香川・尽誠学園）
山下・村上（香川・尽誠学園）　4―2　中島・平塚（埼玉・武蔵越生）
小畑・兼森（香川・尽誠学園）　4―1　小宅・大川（東京・駒大高）
佐藤・林（香川・尽誠学園）　4―3　三枝優・三枝和（静岡・加藤学園）
香西・宮田（香川・高瀬）　4―0　大粒耒・鈴木（岩手・黒沢尻北）

　▽同3回戦
久乗・内海（香川・尽誠学園）　4―1　福田・浜田（和歌山・和歌山北）
米沢・奥野（石川・能登）　4―0　石川・中野（香川・尽誠学園）
山下・村上（香川・尽誠学園）　4―1　玉井・藤久（奈良・高田商）
小畑・兼森（香川・尽誠学園）　4―1　竹本・平野（広島・広島翔洋）
佐藤・林（香川・尽誠学園）　4―3　吉田・西田（奈良・高田商）
飯島・田辺（新潟・北越）　4―1　香西・宮田（香川・高瀬）

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