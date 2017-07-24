南東北インターハイ／ソフトテニス　尽誠勢４組４回戦へ　男子

全国高校総合体育大会（インターハイ）は23日、福島県の会津総合運動公園テニスコートで、28日の総合開会式に先立ってソフトテニスが始まった。初日は男子個人の3回戦までを行い、県勢は尽誠の4ペアが4回戦へ勝ち進んだ。インターハイは南東北3県（山形、宮城、福島）を中心に8月20日まで陸上、ソフトボールなど計30競技を実施。ソフトテニスの第2日は24日、同コートで男子個人の残りが行われる。



ソフトテニス

（会津総合運動公園テニスコート）

▽男子個人1回戦

網代・遠山（新潟・村上） 4―2 片岡・長島（香川・尽誠学園）

香西・宮田（香川・高瀬） 4―2 永橋・田中（長崎・精道三川台）



▽同2回戦

久乗・内海（香川・尽誠学園） 4―2 児玉・土井（静岡・静岡商）

石川・中野（香川・尽誠学園） 4―3 岩名・清水（兵庫・市尼崎）

山下・高野（千葉・木更津総合） 4―2 野崎・松本（香川・尽誠学園）

山下・村上（香川・尽誠学園） 4―2 中島・平塚（埼玉・武蔵越生）

小畑・兼森（香川・尽誠学園） 4―1 小宅・大川（東京・駒大高）

佐藤・林（香川・尽誠学園） 4―3 三枝優・三枝和（静岡・加藤学園）

香西・宮田（香川・高瀬） 4―0 大粒耒・鈴木（岩手・黒沢尻北）



▽同3回戦

久乗・内海（香川・尽誠学園） 4―1 福田・浜田（和歌山・和歌山北）

米沢・奥野（石川・能登） 4―0 石川・中野（香川・尽誠学園）

山下・村上（香川・尽誠学園） 4―1 玉井・藤久（奈良・高田商）

小畑・兼森（香川・尽誠学園） 4―1 竹本・平野（広島・広島翔洋）

佐藤・林（香川・尽誠学園） 4―3 吉田・西田（奈良・高田商）

飯島・田辺（新潟・北越） 4―1 香西・宮田（香川・高瀬）