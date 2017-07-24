ベスト８決まる　県中学軟式野球第２日

第68回県中学校軟式野球大会（第57回県中学総体）第2日は23日、高松市生島町の県営第二球場などで2回戦8試合を行い、国分寺、豊浜、三木、満濃、善通寺東、丸亀南、香東、古高松が8強入りした。
▽2回戦
国分寺0000002―2
丸亀西0010000―1
（国）酒匂、内田―香西（丸）上田―山下
▽三塁打 酒匂（国）末松（丸）
勝 賀0100000―1
豊 浜300010×―4
（勝）北谷、青峰―丹下（豊）横内―小山
▽二塁打 宮武（豊）
三 木0100102―4
さぬき南0000001―1
（三）安西―石井（さ）前田、和田―藤井
▽二塁打 長尾（三）樫原（さ）
満 濃0110030―5
白 峰1000000―1
（満）加家、篠原颯―鈴木（白）向井―猪熊
▽三塁打 鈴木、末久（以上満）▽二塁打 永井、鈴木（以上満）
善通寺東
000010000―1
100000000―1
土 庄
（延長九回、判定戦2―0で善通寺東の勝ち）
（善）蒲生―白井（土）笠井―浜本大
▽三塁打 藤岡、須浪（以上土）▽二塁打 大塚（善）
坂出東0100000―1
丸亀南013210×―7
（坂）宮西、松本―木子（丸）橋本―松野
▽二塁打 藤田（坂）豊嶋、笹川、土田（以上丸）
下笠居1000000―1
香 東100020×―3
（下）鶴羽―横井（香）鎌田、宮治―佐藤
▽三塁打 橘（香）
古高松
200000000―2
000002000―2
観音寺中部
（延長九回、判定戦7―3で古高松の勝ち）
（古）塩谷―美濃（観）高橋冴、高橋大―高嶋
▽三塁打 美濃（古）▽二塁打 藤村（古）