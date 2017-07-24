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ベスト８決まる　県中学軟式野球第２日

2017/07/24 09:36

　第68回県中学校軟式野球大会（第57回県中学総体）第2日は23日、高松市生島町の県営第二球場などで2回戦8試合を行い、国分寺、豊浜、三木、満濃、善通寺東、丸亀南、香東、古高松が8強入りした。

　▽2回戦
国分寺0000002―2
丸亀西0010000―1
（国）酒匂、内田―香西（丸）上田―山下
▽三塁打　酒匂（国）末松（丸）

勝　賀0100000―1
豊　浜300010×―4
（勝）北谷、青峰―丹下（豊）横内―小山
▽二塁打　宮武（豊）

三　　木0100102―4
さぬき南0000001―1
（三）安西―石井（さ）前田、和田―藤井
▽二塁打　長尾（三）樫原（さ）

満　濃0110030―5
白　峰1000000―1
（満）加家、篠原颯―鈴木（白）向井―猪熊
▽三塁打　鈴木、末久（以上満）▽二塁打　永井、鈴木（以上満）

善通寺東
　000010000―1
　100000000―1
土　　庄
（延長九回、判定戦2―0で善通寺東の勝ち）
（善）蒲生―白井（土）笠井―浜本大
▽三塁打　藤岡、須浪（以上土）▽二塁打　大塚（善）

坂出東0100000―1
丸亀南013210×―7
（坂）宮西、松本―木子（丸）橋本―松野
▽二塁打　藤田（坂）豊嶋、笹川、土田（以上丸）

下笠居1000000―1
香　東100020×―3
（下）鶴羽―横井（香）鎌田、宮治―佐藤
▽三塁打　橘（香）

古高松
　200000000―2
　000002000―2
観音寺中部
（延長九回、判定戦7―3で古高松の勝ち）
（古）塩谷―美濃（観）高橋冴、高橋大―高嶋
▽三塁打　美濃（古）▽二塁打　藤村（古）

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