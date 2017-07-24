ベスト８決まる　県中学軟式野球第２日

第68回県中学校軟式野球大会（第57回県中学総体）第2日は23日、高松市生島町の県営第二球場などで2回戦8試合を行い、国分寺、豊浜、三木、満濃、善通寺東、丸亀南、香東、古高松が8強入りした。



▽2回戦

国分寺0000002―2

丸亀西0010000―1

（国）酒匂、内田―香西（丸）上田―山下

▽三塁打 酒匂（国）末松（丸）



勝 賀0100000―1

豊 浜300010×―4

（勝）北谷、青峰―丹下（豊）横内―小山

▽二塁打 宮武（豊）



三 木0100102―4

さぬき南0000001―1

（三）安西―石井（さ）前田、和田―藤井

▽二塁打 長尾（三）樫原（さ）



満 濃0110030―5

白 峰1000000―1

（満）加家、篠原颯―鈴木（白）向井―猪熊

▽三塁打 鈴木、末久（以上満）▽二塁打 永井、鈴木（以上満）



善通寺東

000010000―1

100000000―1

土 庄

（延長九回、判定戦2―0で善通寺東の勝ち）

（善）蒲生―白井（土）笠井―浜本大

▽三塁打 藤岡、須浪（以上土）▽二塁打 大塚（善）



坂出東0100000―1

丸亀南013210×―7

（坂）宮西、松本―木子（丸）橋本―松野

▽二塁打 藤田（坂）豊嶋、笹川、土田（以上丸）



下笠居1000000―1

香 東100020×―3

（下）鶴羽―横井（香）鎌田、宮治―佐藤

▽三塁打 橘（香）



古高松

200000000―2

000002000―2

観音寺中部

（延長九回、判定戦7―3で古高松の勝ち）

（古）塩谷―美濃（観）高橋冴、高橋大―高嶋

▽三塁打 美濃（古）▽二塁打 藤村（古）