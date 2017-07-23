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競泳　２選手が全国切符　参加標準記録突破　２０１７県中学総合体育大会第１日

2017/07/23 09:52

（県立総合プール）
　【男子】
　▽50メートル自由形　（1）村上晴紀（坂出）25秒89（2）高橋（勝賀）26秒48（3）川染（綾南）26秒94
　▽200メートル自由形　（1）山田晃司（太田）1分59秒10＝標準突破（2）奥野（勝賀）2分5秒58（3）林（多度津）2分6秒67
　▽1500メートル自由形　（1）岩田悠雅（観音寺）17分8秒40（2）黒田（太田）17分44秒22（3）中瀬（高松北）18分36秒66
　▽200メートル背泳ぎ　（1）平田流一（付属坂出）2分18秒84（2）水田（志度）2分21秒04（3）平田（紫雲）2分23秒68
　▽200メートル平泳ぎ　（1）増田開（桜町）2分29秒29（2）熊谷（観音寺中部）2分29秒82（3）山本（多度津）2分29秒86
　▽200メートルバタフライ　（1）山田陽喜（付属坂出）2分17秒32（2）丸野（綾歌）2分23秒10（3）土井（三木）2分26秒92
　▽400メートル個人メドレー　（1）渡辺翔大（高松北）4分49秒72（2）後藤（多度津）4分53秒32（3）氏原（高松北）4分55秒61
　▽400メートルリレー　（1）太田（山田、黒田、長谷、多田羅）3分56秒46（2）高松北3分58秒84（3）付属坂出3分59秒63
　【女子】
　▽50メートル自由形　（1）牧野桜子（観音寺中部）27秒28＝標準突破（2）高橋（古高松）27秒84（3）会田（付属高松）29秒01
　▽200メートル自由形　（1）大高八重子（志度）2分11秒84（2）合田（大野原）2分14秒72（3）湯野川（山田）2分15秒33
　▽800メートル自由形　（1）善木鈴葉（多度津）9分51秒58（2）岸下（龍雲）9分52秒17（3）渡辺（太田）10分14秒44
　▽200メートル背泳ぎ　（1）津島光希（付属坂出）2分29秒20（2）辻（観音寺中部）2分32秒68（3）尾上（香東）2分35秒68
　▽200メートル平泳ぎ　（1）野口里夏（高松一）2分39秒09（2）大井（勝賀）2分42秒53（3）浅野（大手前）2分43秒92
　▽200メートルバタフライ　（1）荒木紗弥（付属坂出）2分25秒03（2）大池（丸亀西）2分25秒21（3）森田（香川一）2分32秒64
　▽400メートル個人メドレー　（1）高橋実子（豊中）5分27秒69（2）佃（香川一）5分29秒63（3）山崎（付属坂出）5分30秒57
　▽400メートルリレー　（1）付属坂出（津島、山崎、荒木、林）4分18秒87（2）勝賀4分20秒15（3）多度津4分21秒99

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