天気予報を見る
  
新聞購読申込
高校野球
 
 

郡市中学総体　記録

2017/07/20 09:47

◎さぬき・東かがわ
バスケットボール
（15日・ツインパルながお）
　▽男子決勝トーナメント1回戦　さぬき南48―41長尾　引田104―23大川
　▽決勝　引田139―11さぬき南
　▽女子決勝トーナメント1回戦　志度54―31大川　長尾62―29白鳥
　▽決勝　長尾61―59志度

サッカー
（8、15日・さぬき南中）
　▽リーグ　（1）さぬき南3勝（2）志度1勝2敗（3）大川1勝2敗（4）長尾1勝2敗＝同勝敗順位は大会規定による

バレーボール
（9、16日・さぬき南中）
　▽男子リーグ　（1）大川2勝（2）白鳥1勝1敗（3）さぬき南2敗
　▽女子リーグ　（1）志度4勝（2）大川3勝1敗（3）引田・白鳥2勝2敗（4）さぬき南1勝3敗（5）長尾4敗

ソフトテニス
（15日・さぬき市長尾総合公園）
　▽男子個人　（1）上野由喜・阿部滉大（大川）（2）坂東・英（同）（3）白井・市村（さぬき南）（3）笠井・勝田（白鳥）
　▽女子個人　（1）小谷咲羽・吉田愛海（さぬき南）（2）末峯・阿部（長尾）（3）平木・西尾（さぬき南）（3）軒原・久保（同）

卓　球
（16日・ツインパルながお）
　▽男子シングルス　（1）永峰尚弥（引田）（2）冨田（大川）（3）岡田（志度）
　▽同ダブルス　（1）長井陽希・岡崎竜也（さぬき南）（2）石丸・根ケ山（引田）（3）佐藤・清水（志度）
　▽女子シングルス　（1）山北七夕（志度）（2）西岡（白鳥）（3）北谷（長尾）
　▽同ダブルス　（1）鴨井萌華・山下朋香（さぬき南）（2）梶尾・寒川（長尾）（3）山下・近藤（大川）

◎綾歌・坂出
サッカー
（15日まで延べ3日間・綾川町総合運動公園）
　▽1回戦　白峰13―0坂出東部▽準決勝　白峰2―0宇多津　綾南2―0坂出
　▽決勝　綾南2―0白峰

◎丸亀
ソフトテニス
（15日・丸亀市総合スポーツセンターコート）
　▽男子個人　（1）勝浦颯人・吉野成（丸亀東）（2）藤田・豊島（丸亀西）（3）真鍋・安藤（丸亀南）（3）仮谷・大鹿（同）
　▽女子個人　（1）浦上真歩・秋山侑葵（丸亀東）（2）崎平・久保（綾歌）（3）松岡・宮本（丸亀東）（3）辻村・治田（綾歌）

卓　球
（15日・丸亀市民体育館）
　【男子】
　▽団体予選リーグA組　（1）丸亀南3勝（2）飯山2勝1敗（3）綾歌1勝2敗（4）藤井3敗▽B組　（1）丸亀東2勝（2）丸亀西1勝1敗（3）大手前2敗＝各組上位2校が決勝トーナメント進出
　▽決勝トーナメント1回戦　丸亀南3―0丸亀西　丸亀東3―0飯山
　▽決勝　丸亀南3―1丸亀東
　▽シングルス　（1）古田圭佑（丸亀南）（2）石井（丸亀東）（3）三谷（丸亀南）（3）亀井（同）
　▽ダブルス　（1）塩田竜都・北西正弥（綾歌）（2）吉田・片岡（丸亀東）（3）小西・西峯（丸亀南）（3）石橋・佐藤（丸亀西）
　【女子】
　▽団体リーグ　（1）丸亀南4勝（2）丸亀東2勝2敗（3）飯山2勝2敗（4）丸亀西2勝2敗（5）大手前4敗＝同勝敗順位は大会規定による
　▽シングルス　（1）大西友佳（丸亀南）（2）尾崎（丸亀東）（3）成瀬（丸亀南）（3）三谷（丸亀西）
　▽ダブルス　（1）山下萌恵・香川祐貴子（丸亀南）（2）佐竹・松永（飯山）（3）児玉・尾崎（丸亀東）（3）安藤・藤村（同）

◎仲多度・善通寺
競　泳
（15日・満濃中）
　【男子】
　▽50メートル自由形　（1）川淵星太（満濃）29秒99（2）土屋（同）（3）米沢（善通寺東）▽100メートル自由形　（1）林龍之介（多度津）1分1秒16（2）田井（同）（3）川田（満濃）▽200メートル自由形　（1）林龍之介（多度津）2分8秒41（2）今川（同）（3）田井（同）▽400メートル自由形　（1）後藤碧（多度津）4分31秒85（2）名越（同）（3）小笠原（同）▽1500メートル自由形　（1）西村凜（善通寺東）19分56秒87（2）名越（多度津）（3）小笠原（同）▽100メートル背泳ぎ　（1）今井駿人（善通寺東）1分7秒31（2）三好（多度津）（3）多田（善通寺東）▽200メートル背泳ぎ　（1）今井駿人（善通寺東）2分24秒00（2）三好（多度津）＝以下なし▽100メートルバタフライ　（1）村井志瞳（多度津）1分3秒00（2）多田（善通寺東）（3）宮脇（満濃）▽200メートルバタフライ　（1）西村凜（善通寺東）2分23秒21（2）今川（多度津）＝以下なし▽100メートル平泳ぎ　（1）山本康平（多度津）1分17秒55（2）西山（善通寺東）（3）大久（同）▽200メートル平泳ぎ　（1）山本康平（多度津）2分49秒15（2）田村（満濃）＝以下なし▽200メートル個人メドレー　（1）国重和希（善通寺東）2分16秒26（2）村井（多度津）（3）米沢（善通寺東）▽400メートル個人メドレー　（1）国重和希（善通寺東）4分51秒58（2）後藤（多度津）＝以下なし▽400メートルリレー　（1）多度津（山本、村井、後藤、林）4分0秒65（2）善通寺東（3）満濃▽同メドレーリレー　（1）多度津（後藤、山本、今川、林）4分31秒60（2）善通寺東＝以下なし
　▽総合　（1）多度津135点（2）善通寺東（3）満濃
　【女子】
　▽50メートル自由形　（1）松原千紘（善通寺東）29秒52（2）西岡（多度津）（3）亀井（満濃）▽100メートル自由形　（1）亀山桜華（多度津）1分5秒95（2）松原（善通寺東）（3）芳本（同）▽200メートル自由形　（1）善木鈴葉（多度津）2分19秒45（2）芳本（善通寺東）（3）本多（多度津）▽400メートル自由形　（1）善木鈴葉（多度津）5分13秒02＝以下なし▽800メートル自由形　（1）亀山桜華（多度津）11分12秒06＝以下なし▽100メートル背泳ぎ　（1）西岡結菜（多度津）1分16秒86＝以下なし▽200メートル背泳ぎ　（1）山下夏葵（多度津）3分44秒29＝以下なし▽100メートルバタフライ　（1）谷口みなみ（満濃）1分11秒06（2）岡本（善通寺東）（3）臼杵（同）▽200メートルバタフライ　（1）谷口みなみ（満濃）2分40秒89＝以下なし▽100メートル平泳ぎ　（1）亀井未羽（満濃）1分19秒70（2）三田（多度津）（3）松岡（同）▽200メートル平泳ぎ　（1）三田莉子（多度津）2分56秒08（2）松岡（同）＝以下なし▽200メートル個人メドレー　（1）岡本歩美（善通寺東）2分46秒85＝以下なし▽400メートルリレー　（1）多度津（善木、山下、西岡、亀山）4分28秒06（2）善通寺東＝以下なし▽同メドレーリレー　（1）多度津（善木、三田、松岡、亀山）5分7秒11（2）満濃（3）善通寺東
　▽総合　（1）多度津107点（2）善通寺東（3）満濃

◎高松
バスケットボール
（15〜17日・高松市総合体育館ほか）
　▽男子1回戦　付属高松31―27山田　古高松66―30勝賀　牟礼47―35木太　屋島62―32一宮　協和63―24香川誠陵▽2回戦　香東108―28付属高松　紫雲73―28古高松　香川一68―48玉藻　太田52―41牟礼　三木87―54屋島　国分寺53―51龍雲　高松一74―35下笠居　桜町72―21協和▽準々決勝　香東78―52紫雲　香川一56―38太田　三木77―39国分寺　桜町52―38高松一▽準決勝　香東51―44香川一　桜町69―49三木
　▽決勝　香東66―51桜町
　▽女子1回戦　香川一63―46玉藻　龍雲182―7下笠居　山田32―29三木　協和34―31牟礼　高松一53―34付属高松　勝賀79―21香南▽2回戦　国分寺92―18香川一　一宮72―57龍雲　木太74―42古高松　高松北72―19山田　屋島93―44協和　紫雲67―41太田　香東58―47高松一　桜町70―9勝賀▽準々決勝　国分寺81―32一宮　高松北84―51木太　屋島87―37紫雲　桜町73―32香東▽準決勝　高松北58―49国分寺　桜町53―29屋島
　▽決勝　高松北50―44桜町

ハンドボール
（15日・高松市香川総合体育館）
　▽男子準決勝　塩江35―12山田　香川一24―22香東
　▽決勝　塩江30―22香川一
　▽女子準決勝　香川一29―13塩江　紫雲20―13香東
　▽決勝　香川一26―11紫雲

◎三豊・観音寺
バスケットボール
（15日・豊中町体育館）
　▽男子準決勝　大野原51―45三豊　詫間47―36観音寺▽3位決定戦　観音寺63―46三豊
　▽決勝　詫間52―36大野原
　▽女子決勝トーナメント1回戦　豊中105―8三豊　観音寺93―24大野原▽3位決定戦　三豊42―34大野原
　▽決勝　観音寺77―55豊中

サッカー
（8、15日・観音寺市総合運動公園）
　▽リーグ　（1）三豊4勝（2）観音寺中部2勝2敗（3）詫間2勝2敗（4）観音寺2勝2敗（5）仁尾4敗＝同勝敗順位は大会規定による

同じジャンルの記事

過去の記事一覧へ

注目の情報

顧客管理が簡単にできるＡＳＰシステム「クライゼル」を発売中

顧客管理が簡単にできるＡＳＰシステム「クライゼル」を発売中
トライコーン株式会社では、本格的な顧客管理を実施したい法人向けＡＳＰサービスクライゼル」を発売しています。ＣＲＭもお任せください

詳しく見てみる→

スポーツニュースランキング

  1. ベスト８出そろう　高松打ち合い制す　…
  2. 都市対抗野球、日立敗れる／昨年準優勝…
  3. 男子三段跳びで芦田が銅／パラ世界陸上…
  4. バスケ、長谷川氏の監督就任発表／男子…
  5. 日本は優勝逃す、日米大学野球／米国に…
  6. 錦織、全米ＯＰへ巻き返し期す／「夏の…
  7. 男子テニス杉田トップ２０目指す／「こ…
  8. 飯山クなど８強決まる　６年　県少年軟…
  9. ホッケー女子、米国に敗れる／ワールド…
  10. 田口、６度目防衛戦へ練習公開／鋭い左…
集計対象記事：18日10:34〜20日10:34配信分

この時間読んでほしいスポーツニュース

  1. 女子高飛び込み板橋が７位　世界水泳第…
  2. カブス上原は１／３回を無失点　ブレー…
  3. 日２―３楽（１９日）　楽天が６連勝…
  4. 松山英樹、初制覇へ今夕スタート　ゴル…
  5. パラ陸上、走り幅跳びの芦田５位　大会…
  6. フェンシング西岡、狩野ら本戦へ　世界…
  7. 白鵬の１０４７勝持ち越し　初黒星、２…
  8. 稲葉篤紀監督、週明けにも誕生　東京五…
  9. 大リーグ、上原は１死しか奪えず　前田…
  10. ＦＣ東京は敗れる、国際親善試合　マイ…
▲このページのトップに戻る
購読のお申込みは0120-084-459

SHIKOKU NEWS 内に掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。 すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。

Copyright (C) 1997- THE SHIKOKU SHIMBUN. All Rights Reserved.