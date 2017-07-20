◎さぬき・東かがわ

バスケットボール

（15日・ツインパルながお）

▽男子決勝トーナメント1回戦 さぬき南48―41長尾 引田104―23大川

▽決勝 引田139―11さぬき南

▽女子決勝トーナメント1回戦 志度54―31大川 長尾62―29白鳥

▽決勝 長尾61―59志度



サッカー

（8、15日・さぬき南中）

▽リーグ （1）さぬき南3勝（2）志度1勝2敗（3）大川1勝2敗（4）長尾1勝2敗＝同勝敗順位は大会規定による



バレーボール

（9、16日・さぬき南中）

▽男子リーグ （1）大川2勝（2）白鳥1勝1敗（3）さぬき南2敗

▽女子リーグ （1）志度4勝（2）大川3勝1敗（3）引田・白鳥2勝2敗（4）さぬき南1勝3敗（5）長尾4敗



ソフトテニス

（15日・さぬき市長尾総合公園）

▽男子個人 （1）上野由喜・阿部滉大（大川）（2）坂東・英（同）（3）白井・市村（さぬき南）（3）笠井・勝田（白鳥）

▽女子個人 （1）小谷咲羽・吉田愛海（さぬき南）（2）末峯・阿部（長尾）（3）平木・西尾（さぬき南）（3）軒原・久保（同）



卓 球

（16日・ツインパルながお）

▽男子シングルス （1）永峰尚弥（引田）（2）冨田（大川）（3）岡田（志度）

▽同ダブルス （1）長井陽希・岡崎竜也（さぬき南）（2）石丸・根ケ山（引田）（3）佐藤・清水（志度）

▽女子シングルス （1）山北七夕（志度）（2）西岡（白鳥）（3）北谷（長尾）

▽同ダブルス （1）鴨井萌華・山下朋香（さぬき南）（2）梶尾・寒川（長尾）（3）山下・近藤（大川）



◎綾歌・坂出

サッカー

（15日まで延べ3日間・綾川町総合運動公園）

▽1回戦 白峰13―0坂出東部▽準決勝 白峰2―0宇多津 綾南2―0坂出

▽決勝 綾南2―0白峰



◎丸亀

ソフトテニス

（15日・丸亀市総合スポーツセンターコート）

▽男子個人 （1）勝浦颯人・吉野成（丸亀東）（2）藤田・豊島（丸亀西）（3）真鍋・安藤（丸亀南）（3）仮谷・大鹿（同）

▽女子個人 （1）浦上真歩・秋山侑葵（丸亀東）（2）崎平・久保（綾歌）（3）松岡・宮本（丸亀東）（3）辻村・治田（綾歌）



卓 球

（15日・丸亀市民体育館）

【男子】

▽団体予選リーグA組 （1）丸亀南3勝（2）飯山2勝1敗（3）綾歌1勝2敗（4）藤井3敗▽B組 （1）丸亀東2勝（2）丸亀西1勝1敗（3）大手前2敗＝各組上位2校が決勝トーナメント進出

▽決勝トーナメント1回戦 丸亀南3―0丸亀西 丸亀東3―0飯山

▽決勝 丸亀南3―1丸亀東

▽シングルス （1）古田圭佑（丸亀南）（2）石井（丸亀東）（3）三谷（丸亀南）（3）亀井（同）

▽ダブルス （1）塩田竜都・北西正弥（綾歌）（2）吉田・片岡（丸亀東）（3）小西・西峯（丸亀南）（3）石橋・佐藤（丸亀西）

【女子】

▽団体リーグ （1）丸亀南4勝（2）丸亀東2勝2敗（3）飯山2勝2敗（4）丸亀西2勝2敗（5）大手前4敗＝同勝敗順位は大会規定による

▽シングルス （1）大西友佳（丸亀南）（2）尾崎（丸亀東）（3）成瀬（丸亀南）（3）三谷（丸亀西）

▽ダブルス （1）山下萌恵・香川祐貴子（丸亀南）（2）佐竹・松永（飯山）（3）児玉・尾崎（丸亀東）（3）安藤・藤村（同）



◎仲多度・善通寺

競 泳

（15日・満濃中）

【男子】

▽50メートル自由形 （1）川淵星太（満濃）29秒99（2）土屋（同）（3）米沢（善通寺東）▽100メートル自由形 （1）林龍之介（多度津）1分1秒16（2）田井（同）（3）川田（満濃）▽200メートル自由形 （1）林龍之介（多度津）2分8秒41（2）今川（同）（3）田井（同）▽400メートル自由形 （1）後藤碧（多度津）4分31秒85（2）名越（同）（3）小笠原（同）▽1500メートル自由形 （1）西村凜（善通寺東）19分56秒87（2）名越（多度津）（3）小笠原（同）▽100メートル背泳ぎ （1）今井駿人（善通寺東）1分7秒31（2）三好（多度津）（3）多田（善通寺東）▽200メートル背泳ぎ （1）今井駿人（善通寺東）2分24秒00（2）三好（多度津）＝以下なし▽100メートルバタフライ （1）村井志瞳（多度津）1分3秒00（2）多田（善通寺東）（3）宮脇（満濃）▽200メートルバタフライ （1）西村凜（善通寺東）2分23秒21（2）今川（多度津）＝以下なし▽100メートル平泳ぎ （1）山本康平（多度津）1分17秒55（2）西山（善通寺東）（3）大久（同）▽200メートル平泳ぎ （1）山本康平（多度津）2分49秒15（2）田村（満濃）＝以下なし▽200メートル個人メドレー （1）国重和希（善通寺東）2分16秒26（2）村井（多度津）（3）米沢（善通寺東）▽400メートル個人メドレー （1）国重和希（善通寺東）4分51秒58（2）後藤（多度津）＝以下なし▽400メートルリレー （1）多度津（山本、村井、後藤、林）4分0秒65（2）善通寺東（3）満濃▽同メドレーリレー （1）多度津（後藤、山本、今川、林）4分31秒60（2）善通寺東＝以下なし

▽総合 （1）多度津135点（2）善通寺東（3）満濃

【女子】

▽50メートル自由形 （1）松原千紘（善通寺東）29秒52（2）西岡（多度津）（3）亀井（満濃）▽100メートル自由形 （1）亀山桜華（多度津）1分5秒95（2）松原（善通寺東）（3）芳本（同）▽200メートル自由形 （1）善木鈴葉（多度津）2分19秒45（2）芳本（善通寺東）（3）本多（多度津）▽400メートル自由形 （1）善木鈴葉（多度津）5分13秒02＝以下なし▽800メートル自由形 （1）亀山桜華（多度津）11分12秒06＝以下なし▽100メートル背泳ぎ （1）西岡結菜（多度津）1分16秒86＝以下なし▽200メートル背泳ぎ （1）山下夏葵（多度津）3分44秒29＝以下なし▽100メートルバタフライ （1）谷口みなみ（満濃）1分11秒06（2）岡本（善通寺東）（3）臼杵（同）▽200メートルバタフライ （1）谷口みなみ（満濃）2分40秒89＝以下なし▽100メートル平泳ぎ （1）亀井未羽（満濃）1分19秒70（2）三田（多度津）（3）松岡（同）▽200メートル平泳ぎ （1）三田莉子（多度津）2分56秒08（2）松岡（同）＝以下なし▽200メートル個人メドレー （1）岡本歩美（善通寺東）2分46秒85＝以下なし▽400メートルリレー （1）多度津（善木、山下、西岡、亀山）4分28秒06（2）善通寺東＝以下なし▽同メドレーリレー （1）多度津（善木、三田、松岡、亀山）5分7秒11（2）満濃（3）善通寺東

▽総合 （1）多度津107点（2）善通寺東（3）満濃



◎高松

バスケットボール

（15〜17日・高松市総合体育館ほか）

▽男子1回戦 付属高松31―27山田 古高松66―30勝賀 牟礼47―35木太 屋島62―32一宮 協和63―24香川誠陵▽2回戦 香東108―28付属高松 紫雲73―28古高松 香川一68―48玉藻 太田52―41牟礼 三木87―54屋島 国分寺53―51龍雲 高松一74―35下笠居 桜町72―21協和▽準々決勝 香東78―52紫雲 香川一56―38太田 三木77―39国分寺 桜町52―38高松一▽準決勝 香東51―44香川一 桜町69―49三木

▽決勝 香東66―51桜町

▽女子1回戦 香川一63―46玉藻 龍雲182―7下笠居 山田32―29三木 協和34―31牟礼 高松一53―34付属高松 勝賀79―21香南▽2回戦 国分寺92―18香川一 一宮72―57龍雲 木太74―42古高松 高松北72―19山田 屋島93―44協和 紫雲67―41太田 香東58―47高松一 桜町70―9勝賀▽準々決勝 国分寺81―32一宮 高松北84―51木太 屋島87―37紫雲 桜町73―32香東▽準決勝 高松北58―49国分寺 桜町53―29屋島

▽決勝 高松北50―44桜町



ハンドボール

（15日・高松市香川総合体育館）

▽男子準決勝 塩江35―12山田 香川一24―22香東

▽決勝 塩江30―22香川一

▽女子準決勝 香川一29―13塩江 紫雲20―13香東

▽決勝 香川一26―11紫雲



◎三豊・観音寺

バスケットボール

（15日・豊中町体育館）

▽男子準決勝 大野原51―45三豊 詫間47―36観音寺▽3位決定戦 観音寺63―46三豊

▽決勝 詫間52―36大野原

▽女子決勝トーナメント1回戦 豊中105―8三豊 観音寺93―24大野原▽3位決定戦 三豊42―34大野原

▽決勝 観音寺77―55豊中



サッカー

（8、15日・観音寺市総合運動公園）

▽リーグ （1）三豊4勝（2）観音寺中部2勝2敗（3）詫間2勝2敗（4）観音寺2勝2敗（5）仁尾4敗＝同勝敗順位は大会規定による