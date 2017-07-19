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自転車　国体県予選　記録

2017/07/19 09:53

（17日・高松競輪場）

　【男子】
　▽1000メートルタイムトライアル成年　（1）真砂英作（明大）1分9秒09（2）竹井（日大）1分9秒82（3）小野（東海大）1分10秒29
　▽同少年　（1）大野飛鳥（高松工高）1分9秒17（2）角（同）1分9秒70（3）向井（同）1分10秒07
　▽スプリント　（1）小野晟太朗（東海大）（2）野内（高松工高）（3）松本（同）
　▽ポイントレース（24キロ）　（1）真鍋諒太（笠田高）75点（2）遠藤（石田高）43点（3）上野（高松工高）15点
　▽スクラッチ　（1）真砂英作（明大）10分5秒02（2）梅本（同）（3）藤井（京産大）
　▽ケイリン成年　（1）小野晟太朗（東海大）11秒55（2）山地（石田高職）（3）綾野（県連盟）
　▽同少年　（1）遠藤拓巳（石田高）11秒61（2）木村（同）（3）北野（笠田高）
　▽個人追い抜き成年4000メートル　（1）真砂英作（明大）4分48秒76（2）梅本（同）4分52秒29（3）竹井（日大）5分18秒36
　▽同少年3000メートル　（1）大野飛鳥（高松工高）3分39秒18（2）吉原（石田高）3分44秒22（3）松本（高松工高）3分47秒13

　【女子】
　▽500メートルタイムトライアルジュニア　（1）谷江千歳（高松工高）39秒82（2）勝田（石田高）43秒77（3）遠藤（高松工高）45秒41
　▽200メートルタイムトライアルジュニア　（1）谷江千歳（高松工高）13秒27（2）遠藤（同）15秒70＝以下なし
　▽個人追い抜きジュニア2000メートル　（1）谷江千歳（高松工高）2分56秒42（2）勝田（石田高）3分1秒69（3）遠藤（高松工高）3分18秒40
　○…成績を基に後日選考会で県代表を決定。

　…オープン種目…

　【男子】
　▽1000メートルタイムトライアルマスタークラス　（1）堤谷孝章（高松工高教）1分10秒75（2）熊田（四電ビジネス）1分15秒71（3）上野（佐川急便高松営業所）1分15秒88
　▽1000メートルタイムトライアル未登録一般　（1）平川崇（丸亀市）1分29秒24（2）栗原（綾歌郡）1分31秒89（3）綾田（同）1分40秒86
　▽同高校　（1）西岡拓海（エフテック）1分23秒69＝以下なし
　▽同中学生　（1）川元拓摩（高松市サイクル）1分26秒22（2）中村（同）1分27秒80（3）香西（同）1分30秒89
　▽1000メートルタイムトライアル登録中学生ロード　（1）大眉続希（高松市サイクル）1分25秒61＝以下なし
　▽スプリントB　（1）香西高良（高松市サイクル）（2）阿部（石田高）（3）福井（サイクルクエフテック）
　▽個人追い抜きマスター3000メートル　（1）山口智哉（高松市役所）4分49秒97＝以下なし

　【女子】
　▽500メートルタイムトライアルマスター　（1）梶徳恵（県連盟）44秒02＝以下なし
　▽200メートルタイムトライアルマスター　（1）梶徳恵（県連盟）14秒61＝以下なし

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