自転車　国体県予選　記録

（17日・高松競輪場）



【男子】

▽1000メートルタイムトライアル成年 （1）真砂英作（明大）1分9秒09（2）竹井（日大）1分9秒82（3）小野（東海大）1分10秒29

▽同少年 （1）大野飛鳥（高松工高）1分9秒17（2）角（同）1分9秒70（3）向井（同）1分10秒07

▽スプリント （1）小野晟太朗（東海大）（2）野内（高松工高）（3）松本（同）

▽ポイントレース（24キロ） （1）真鍋諒太（笠田高）75点（2）遠藤（石田高）43点（3）上野（高松工高）15点

▽スクラッチ （1）真砂英作（明大）10分5秒02（2）梅本（同）（3）藤井（京産大）

▽ケイリン成年 （1）小野晟太朗（東海大）11秒55（2）山地（石田高職）（3）綾野（県連盟）

▽同少年 （1）遠藤拓巳（石田高）11秒61（2）木村（同）（3）北野（笠田高）

▽個人追い抜き成年4000メートル （1）真砂英作（明大）4分48秒76（2）梅本（同）4分52秒29（3）竹井（日大）5分18秒36

▽同少年3000メートル （1）大野飛鳥（高松工高）3分39秒18（2）吉原（石田高）3分44秒22（3）松本（高松工高）3分47秒13



【女子】

▽500メートルタイムトライアルジュニア （1）谷江千歳（高松工高）39秒82（2）勝田（石田高）43秒77（3）遠藤（高松工高）45秒41

▽200メートルタイムトライアルジュニア （1）谷江千歳（高松工高）13秒27（2）遠藤（同）15秒70＝以下なし

▽個人追い抜きジュニア2000メートル （1）谷江千歳（高松工高）2分56秒42（2）勝田（石田高）3分1秒69（3）遠藤（高松工高）3分18秒40

○…成績を基に後日選考会で県代表を決定。



…オープン種目…



【男子】

▽1000メートルタイムトライアルマスタークラス （1）堤谷孝章（高松工高教）1分10秒75（2）熊田（四電ビジネス）1分15秒71（3）上野（佐川急便高松営業所）1分15秒88

▽1000メートルタイムトライアル未登録一般 （1）平川崇（丸亀市）1分29秒24（2）栗原（綾歌郡）1分31秒89（3）綾田（同）1分40秒86

▽同高校 （1）西岡拓海（エフテック）1分23秒69＝以下なし

▽同中学生 （1）川元拓摩（高松市サイクル）1分26秒22（2）中村（同）1分27秒80（3）香西（同）1分30秒89

▽1000メートルタイムトライアル登録中学生ロード （1）大眉続希（高松市サイクル）1分25秒61＝以下なし

▽スプリントB （1）香西高良（高松市サイクル）（2）阿部（石田高）（3）福井（サイクルクエフテック）

▽個人追い抜きマスター3000メートル （1）山口智哉（高松市役所）4分49秒97＝以下なし



【女子】

▽500メートルタイムトライアルマスター （1）梶徳恵（県連盟）44秒02＝以下なし

▽200メートルタイムトライアルマスター （1）梶徳恵（県連盟）14秒61＝以下なし