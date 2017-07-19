重量挙げ　国体県予選　記録

（16日・多度津高）

【成年男子】

▽53キロ級 高橋和希（金沢学院大）＝順位なし、記録なし（スナッチ83キロ、ジャーク＝記録なし）、以下なし

▽56キロ級 那須日出紀（メタルワンスチールセンター四国）＝順位なし、記録なし（スナッチ75キロ、ジャーク＝記録なし）、以下なし

▽62キロ級 （1）時任飛鳥（中大）229キロ（105、124）（2）芥（東京国際大）224キロ（101、123）（3）吉田（高松琴平電気鉄道）213キロ（98、115）

▽69キロ級 （1）大塚一樹（香川中央高教）260キロ（115、145）＝以下なし

▽77キロ級 （1）中田正志（海の幸ふれあい市場）200キロ（90、110）（2）山下（岡山理科大）190キロ（85、105）（3）高島（多度津高教）180キロ（80、100）

▽85キロ級 （1）林芳（中大）260キロ（115、145）（2）青木（高松工高教）240キロ（110、130）（3）富田（タダノエンジニアリング）180キロ（80、100）

▽94キロ級 （1）黒田直也（フジコー）205キロ（90、115）＝以下なし

▽105キロ級 （1）多田佳弘（多度津高教）300キロ（130、170）＝以下なし



【少年男子】

▽53キロ級 （1）山本晃平（香川中央高）145キロ（スナッチ65、ジャーク80）（2）小池（多度津高）115キロ（52、63）（3）山上（同）83キロ（38、45）

▽56キロ級 （1）森田陸（香川中央高）168キロ（78、90）（2）仲西（多度津高）157キロ（67、90）（3）中川（同）125キロ（53、72）

▽62キロ級 （1）紀伊竜馬（多度津高）210キロ（96、114）（2）加藤（香川中央高）203キロ（87、116）（3）谷（多度津高）181キロ（83、98）

▽69キロ級 （1）渡辺純大（香川中央高）214キロ（102、112）（2）上松（多度津高）209キロ（95、114）（3）毛利（香川中央高）106キロ（51、55）

▽77キロ級 （1）北原脩士（多度津高）211キロ（96、115）（2）谷本（香川中央高）203キロ（94、109）（3）山本（多度津高）188キロ（85、103）

▽85キロ級 （1）石川司（多度津高）193キロ（89、104）（2）亀井（同）188キロ（84、104）（3）上畠（香川中央高）150キロ（67、83）

▽94キロ級 （1）太田拓磨（香川中央高）240キロ（110、130）（2）谷江（多度津高）139キロ（62、77）＝以下なし

▽105キロ級 （1）北岡洋樹（香川中央高）182キロ（85、97）＝以下なし



【女子】

▽48キロ級 （1）花城朱音（丸亀高）104キロ（スナッチ48、ジャーク56）（2）吉田（香川中央高）97キロ（41、56）＝以下なし

▽53キロ級 （1）細井鈴（香川中央高）110キロ（48、62）（2）藤田（多度津高）108キロ（45、63）＝以下なし

▽58キロ級 （1）元木（多度津高）125キロ（55、70）（2）久保（香川中央高）120キロ（54、66）（3）真鍋（多度津高）84キロ（37、47）

▽69キロ級 （1）冨田奈菜（立大）150キロ（65、85）（2）北脇（多度津高）136キロ（60、76）（3）田中（香川中央高）116キロ（54、62）

▽75キロ級 （1）宮脇楓花（多度津高）102キロ（44、58）＝以下なし

▽90キロ級 （1）田中季恵（早大）170キロ（75、95）＝以下なし