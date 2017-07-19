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陸上　香川陸協第１回記録会最終日　記録

2017/07/19 09:52

（17日・Pikaraスタジアム）

　【男子】
　▽200メートル　（1）野上翼（四学香川西高）21秒65（2）戸田（摂南大）21秒67（3）酒井（鳴門渦潮高）21秒77
　▽800メートル　（1）川上和真（香川RC遊）1分56秒07（2）渡辺（栃木TFC）1分58秒07（3）金尾（岡山大）1分58秒60
　▽3000メートル　（1）木山達哉（尽誠高）9分2秒35（2）井下（同）9分7秒49（3）松岡（同）9分8秒35
　▽5000メートル　（1）樋口賢太郎（尽誠高）15分57秒73（2）冨岡（神辺旭高）16分0秒49（3）宮崎（尽誠高）16分13秒84
　▽400メートル障害　（1）河北尚広（RATTLE）53秒45（2）出原（香川中央高）53秒79（3）北池（RATTLE）55秒71
　▽5000メートル競歩　（1）渡辺翼（香美ク）22分5秒62（2）若林（宮崎大）25分57秒41（3）岡阪（善通寺一高）30分14秒41
　▽走り高跳び　（1）木南雄希（摂南大）2メートル10（2）板東（高松工高）2メートル01（3）片野（観音寺一高）1メートル95
　▽三段跳び　（1）中川遼平（高知陸協）14メートル86＝追い風参考（2）岡本（XSPOTC）14メートル84（3）島田（四学香川西高）14メートル12＝追い風参考
　▽砲丸投げ　（1）松原史明（team龍虎）11メートル88（2）神田（岡山大）11メートル50（3）野村（香川大）10メートル71
　▽同高校　（1）三田穂貴（生光学園）15メートル60（2）大地（神辺旭）14メートル44（3）柴田（玉野光南）14メートル40
　▽同中学　（1）市橋栄人（本島）9メートル44（2）山村（同）9メートル16（3）中條（白峰）8メートル00
　▽やり投げ　（1）真鍋佑太（香川教員ク）62メートル95（2）岩田（三観陸協）60メートル59（3）森田（高知農業）60メートル41

　【女子】
　▽200メートル　（1）斎藤愛美（倉敷中央高）24秒83（2）沢谷（同）25秒13（3）木戸（広島大）25秒17
　▽800メートル　（1）小西里奈（岡山東商高）2分22秒61（2）谷口（神辺旭高）2分23秒71（3）西前（高松工高）2分24秒33
　▽3000メートル　（1）岩川侑樹（今治造船）9分34秒04（2）関野（同）9分39秒86（3）浜（同）9分52秒26
　▽5000メートル　（1）角倉佳峰（岡山大）19分37秒05＝以下なし
　▽400メートル障害　（1）高木里奈（倉敷南高）1分1秒79（2）大地（徳島市立高）1分5秒23（3）皆尾（岡山大）1分7秒49
　▽5000メートル競歩　（1）原みづ穂（四国大）28分51秒17（2）大西（高松高）29分13秒05（3）岡（高松工高）32分20秒31
　▽走り高跳び　（1）今川恵（神辺旭高）1メートル67（2）開（高松工高）1メートル60（3）槙本（神辺旭高）1メートル55
　▽三段跳び　（1）道中杏花（徳島市立高）12メートル11（2）斎藤（善通寺一高）12メートル07＝追い風参考（3）橘（愛媛陸協）11メートル83
　▽砲丸投げ　（1）馬場さくら（生光学園高）12メートル87（2）山本（四学香川西高）12メートル67（3）北岡（高知農業）11メートル63
　▽同中学　（1）奥山琴未（さくら走練）13メートル94（2）山下（桜が丘）13メートル29（3）東山（同）11メートル92
　▽やり投げ　（1）後藤詩侑（大阪国際大）43メートル72（2）田口（神辺旭高）41メートル50（3）本多（玉野光南高）39メートル61

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