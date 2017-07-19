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県勢８人、全国切符　四国Ｊｒ．テニス選手権

2017/07/19 09:49

　テニスの四国ジュニア選手権は15〜17日、高知県の春野運動公園コートなどで18歳以下と16歳以下の男女ダブルスとシングルスを行い、県勢は7種目で8人が全国大会（8月8〜17日・大阪）の出場権を得た。

　18歳以下男子シングルスは佐々木健吾（高松北高）が須田宗次郎（同）との県勢決勝を制し、同男子ダブルスは佐々木・須田組が頂点に立った。同女子ダブルスは高嶋久佳理（チームラビット）が北本恵里奈（徳島）とのペアで優勝。

　16歳以下男子ダブルスは尾形健悟（屋島TC）・宮脇大志（高松高）組が栄冠をつかみ、同女子シングルスでは喜田若菜（高松北高）が女王の座に就いた。
（記録は県勢上位と決勝）

　【18歳以下】
　▽男子シングルス準決勝
佐々木（高松北高）　6―2　上田（徳島）
　　　　　　　　　　6―1
須田（高松北高）　7―6　松田（愛媛）
　　　　　　　　　6―0
　▽決勝
佐々木　6―1　須田
　　　　6―4
　▽同ダブルス準決勝
佐々木須田（高松北高）　6―0　浜永・徳田（愛媛）
　　　　　　　　　　　　6―1
　▽決勝
佐々木須田　6―1　松田・本田（愛媛）
　　　　　　6―3
　▽女子シングルス準決勝
北本（徳島）　7―6　高嶋（チームラビット）
　　　　　　　6―3
渡辺（愛媛）　7―5　竹本（高松北高）
　　　　　　　3―6
　　　　　　　6―2
　▽3位決定戦
高嶋　6―4　竹本
　　　7―6
　▽決勝
渡辺　6―1　北本
　　　6―1
　▽同ダブルス準決勝
高嶋（チームラビット）北本（徳島）　6―0　中野・山下（高松北高）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　6―3
亀岡・竹本（高松北高）　6―3　岡久・杉生（徳島）
　　　　　　　　　　　　6―3
　▽3位決定戦
岡久・杉生　8―6　中野・山下
　▽決勝
高嶋・北本　6―4　亀岡・竹本
　　　　　　6―1

　【16歳以下】
　▽男子シングルス準決勝
宮脇（高松高）　6―3　尾形（屋島TC）
　　　　　　　　6―3
　▽3位決定戦
北　　　村　不戦勝　尾　　　形
（徳　島）
　▽決勝
中　　　村（愛　媛）　6―1　宮　　　脇
　　　　　　　　　　　2―6
　　　　　　　　　　　3―2
　　　　　　　　　　　棄　権
　▽同ダブルス準決勝
尾形（屋島TC）宮脇（高松高）　6―2　中村・金橋（愛媛）
　　　　　　　　　　　　　　　　6―2
　▽決勝
尾形・宮脇　6―0　北村・宮本（徳島）
　　　　　　6―4
　▽女子シングルス準決勝
喜田（高松北高）　6―1　橋本（徳島）
　　　　　　　　　6―1
　▽決勝
喜田　6―0　浜永（愛媛）
　　　6―3
　▽同ダブルス準決勝
松本・相原（愛媛）　6―3　市原（フォーレスト）戸田（ローランギャロ）
　　　　　　　　　　6―1
浜永・近藤（愛媛）　6―4　喜田・山口（高松北高）
　　　　　　　　　　6―2
　▽3位決定戦
喜田・山口　8―3　市原・戸田
　▽決勝
浜永・近藤　6―3　松本・相原
　　　　　　6―3

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