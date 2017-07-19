県勢８人、全国切符　四国Ｊｒ．テニス選手権

テニスの四国ジュニア選手権は15〜17日、高知県の春野運動公園コートなどで18歳以下と16歳以下の男女ダブルスとシングルスを行い、県勢は7種目で8人が全国大会（8月8〜17日・大阪）の出場権を得た。
18歳以下男子シングルスは佐々木健吾（高松北高）が須田宗次郎（同）との県勢決勝を制し、同男子ダブルスは佐々木・須田組が頂点に立った。同女子ダブルスは高嶋久佳理（チームラビット）が北本恵里奈（徳島）とのペアで優勝。
16歳以下男子ダブルスは尾形健悟（屋島TC）・宮脇大志（高松高）組が栄冠をつかみ、同女子シングルスでは喜田若菜（高松北高）が女王の座に就いた。
（記録は県勢上位と決勝）
【18歳以下】
▽男子シングルス準決勝
佐々木（高松北高） 6―2 上田（徳島）
6―1
須田（高松北高） 7―6 松田（愛媛）
6―0
▽決勝
佐々木 6―1 須田
6―4
▽同ダブルス準決勝
佐々木須田（高松北高） 6―0 浜永・徳田（愛媛）
6―1
▽決勝
佐々木須田 6―1 松田・本田（愛媛）
6―3
▽女子シングルス準決勝
北本（徳島） 7―6 高嶋（チームラビット）
6―3
渡辺（愛媛） 7―5 竹本（高松北高）
3―6
6―2
▽3位決定戦
高嶋 6―4 竹本
7―6
▽決勝
渡辺 6―1 北本
6―1
▽同ダブルス準決勝
高嶋（チームラビット）北本（徳島） 6―0 中野・山下（高松北高）
6―3
亀岡・竹本（高松北高） 6―3 岡久・杉生（徳島）
6―3
▽3位決定戦
岡久・杉生 8―6 中野・山下
▽決勝
高嶋・北本 6―4 亀岡・竹本
6―1
【16歳以下】
▽男子シングルス準決勝
宮脇（高松高） 6―3 尾形（屋島TC）
6―3
▽3位決定戦
北 村 不戦勝 尾 形
（徳 島）
▽決勝
中 村（愛 媛） 6―1 宮 脇
2―6
3―2
棄 権
▽同ダブルス準決勝
尾形（屋島TC）宮脇（高松高） 6―2 中村・金橋（愛媛）
6―2
▽決勝
尾形・宮脇 6―0 北村・宮本（徳島）
6―4
▽女子シングルス準決勝
喜田（高松北高） 6―1 橋本（徳島）
6―1
▽決勝
喜田 6―0 浜永（愛媛）
6―3
▽同ダブルス準決勝
松本・相原（愛媛） 6―3 市原（フォーレスト）戸田（ローランギャロ）
6―1
浜永・近藤（愛媛） 6―4 喜田・山口（高松北高）
6―2
▽3位決定戦
喜田・山口 8―3 市原・戸田
▽決勝
浜永・近藤 6―3 松本・相原
6―3