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バドミントン　県年齢別選手権　記録

2017/07/19 09:46

（16日・坂出市立体育館）＝一般は準決勝以降、年齢別は決勝記録
　【男子】
　▽一般シングルス準決勝
木場（タダノ）　2―1　吉本（タダノ）
池田（英明高）　2―1　宮武（三菱電機）
　▽決勝
木場　2（21―6）1　池田
　　　　（18―21）
　　　　（21―13）
　▽同ダブルス準決勝
小泉（百十四銀行）長谷川（高松ク）　2―1　池内・伊沢（タダノ）
木村・大江（県庁）　2―0　宮武明・宮武佑（三菱電機）
　▽決勝
小泉・長谷川　途中棄権　木村・大江
　▽30歳以上シングルス
高須賀（四国電力）　2―0　藤田（LateRiser）
　▽同ダブルス
穴吹・吉本（タダノ）　2―0　松村（多肥体協）高津（三豊ク）
　▽35歳以上シングルス
二宮（坂出商高教）　2―0　田中（長尾ク）
　▽同ダブルス
武丸（県警）二宮（坂出商高教）　2―0　小林（小林鉄鋼）前原（紫雲ク）
　▽40歳以上シングルス
高橋（TeamShouzu）　2―1　遠矢（三菱電機）
　▽同ダブルス
安田・上枝（高松ク）　2―0　有家（飯野ク）遠矢（三菱電機）
　▽45歳以上シングルス
河合（高松東高教）　途中棄権　神内（環境コンサルタント）
　▽同ダブルス
中村（タダノ）奥田（MMOA）　2―0　飯野（観音寺一高教）河合（高松東高教）
　▽50歳以上シングルス
木村（木太体協）　2―1　浜松（四国電力）
　▽同ダブルス
上原・木村（木太体協）　2―0　西川（坂出協会）矢田（三菱電機）
　▽55歳以上シングルス　（1）高橋克郎（アッドク）＝以下なし
　▽同ダブルス
六川（ヴィスポことひら）小西（倶楽部活動）　2―0　矢田（坂出協会）川上（国分寺体協）
　▽60歳以上シングルス
辻本（オリーブ保険）　2―0　岡下（高松SSC）
　▽同ダブルス
岡下（高松SSC）辻本（オリーブ保険）　2―0　高田（ケント）武田（三本松ク）

　【女子】
　▽一般シングルス準決勝
有安（百十四銀行）　2―0　藤本（百十四銀行）
柴村（百十四銀行）　2―1　宮沢（百十四銀行）
　▽決勝
柴村　2（21―11）0　有安
　　　　（21―17）
　▽同ダブルス準決勝
柴村・藤本（百十四銀行）　2―1　宮沢・花田（百十四銀行）
樫栄・樋口（百十四銀行）　2―1　新井田・韮沢（英明高）
　▽決勝
柴村・藤本　不戦勝　樫栄・樋口
　▽30歳以上ダブルス
田尾・紺谷（丸亀ク）　2―0　島（南国育ち）松本（坂出協会）
　▽40歳以上シングルス
谷口（三菱電機）　2―1　三宅（LIVELY）
　▽同ダブルス
谷口（三菱電機）藤田（アッドク）　2―0　柴野・小川（高松SSC）
　▽45歳以上シングルス　（1）三宅恵美（LIVELY）＝以下なし
　▽同ダブルス
竹林・大平（丸亀ク）　2―1　三宅（LIVELY）磯村（BADOク）
　▽50歳以上ダブルス
新田（百十四銀行）北条（バーバママ）　2―0　益満・谷本（バーバママ）
　▽55歳以上ダブルス
福島・桑島（高松SSC）　2―0　富永・勝川（羽打'S）
　▽60歳以上シングルス　（1）竹林佐代子（丸亀ク）＝以下なし

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