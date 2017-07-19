バドミントン　県年齢別選手権　記録

（16日・坂出市立体育館）＝一般は準決勝以降、年齢別は決勝記録
【男子】
▽一般シングルス準決勝
木場（タダノ） 2―1 吉本（タダノ）
池田（英明高） 2―1 宮武（三菱電機）
▽決勝
木場 2（21―6）1 池田
（18―21）
（21―13）
▽同ダブルス準決勝
小泉（百十四銀行）長谷川（高松ク） 2―1 池内・伊沢（タダノ）
木村・大江（県庁） 2―0 宮武明・宮武佑（三菱電機）
▽決勝
小泉・長谷川 途中棄権 木村・大江
▽30歳以上シングルス
高須賀（四国電力） 2―0 藤田（LateRiser）
▽同ダブルス
穴吹・吉本（タダノ） 2―0 松村（多肥体協）高津（三豊ク）
▽35歳以上シングルス
二宮（坂出商高教） 2―0 田中（長尾ク）
▽同ダブルス
武丸（県警）二宮（坂出商高教） 2―0 小林（小林鉄鋼）前原（紫雲ク）
▽40歳以上シングルス
高橋（TeamShouzu） 2―1 遠矢（三菱電機）
▽同ダブルス
安田・上枝（高松ク） 2―0 有家（飯野ク）遠矢（三菱電機）
▽45歳以上シングルス
河合（高松東高教） 途中棄権 神内（環境コンサルタント）
▽同ダブルス
中村（タダノ）奥田（MMOA） 2―0 飯野（観音寺一高教）河合（高松東高教）
▽50歳以上シングルス
木村（木太体協） 2―1 浜松（四国電力）
▽同ダブルス
上原・木村（木太体協） 2―0 西川（坂出協会）矢田（三菱電機）
▽55歳以上シングルス （1）高橋克郎（アッドク）＝以下なし
▽同ダブルス
六川（ヴィスポことひら）小西（倶楽部活動） 2―0 矢田（坂出協会）川上（国分寺体協）
▽60歳以上シングルス
辻本（オリーブ保険） 2―0 岡下（高松SSC）
▽同ダブルス
岡下（高松SSC）辻本（オリーブ保険） 2―0 高田（ケント）武田（三本松ク）
【女子】
▽一般シングルス準決勝
有安（百十四銀行） 2―0 藤本（百十四銀行）
柴村（百十四銀行） 2―1 宮沢（百十四銀行）
▽決勝
柴村 2（21―11）0 有安
（21―17）
▽同ダブルス準決勝
柴村・藤本（百十四銀行） 2―1 宮沢・花田（百十四銀行）
樫栄・樋口（百十四銀行） 2―1 新井田・韮沢（英明高）
▽決勝
柴村・藤本 不戦勝 樫栄・樋口
▽30歳以上ダブルス
田尾・紺谷（丸亀ク） 2―0 島（南国育ち）松本（坂出協会）
▽40歳以上シングルス
谷口（三菱電機） 2―1 三宅（LIVELY）
▽同ダブルス
谷口（三菱電機）藤田（アッドク） 2―0 柴野・小川（高松SSC）
▽45歳以上シングルス （1）三宅恵美（LIVELY）＝以下なし
▽同ダブルス
竹林・大平（丸亀ク） 2―1 三宅（LIVELY）磯村（BADOク）
▽50歳以上ダブルス
新田（百十四銀行）北条（バーバママ） 2―0 益満・谷本（バーバママ）
▽55歳以上ダブルス
福島・桑島（高松SSC） 2―0 富永・勝川（羽打'S）
▽60歳以上シングルス （1）竹林佐代子（丸亀ク）＝以下なし