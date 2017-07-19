バドミントン　県年齢別選手権　記録

（16日・坂出市立体育館）＝一般は準決勝以降、年齢別は決勝記録

【男子】

▽一般シングルス準決勝

木場（タダノ） 2―1 吉本（タダノ）

池田（英明高） 2―1 宮武（三菱電機）

▽決勝

木場 2（21―6）1 池田

（18―21）

（21―13）

▽同ダブルス準決勝

小泉（百十四銀行）長谷川（高松ク） 2―1 池内・伊沢（タダノ）

木村・大江（県庁） 2―0 宮武明・宮武佑（三菱電機）

▽決勝

小泉・長谷川 途中棄権 木村・大江

▽30歳以上シングルス

高須賀（四国電力） 2―0 藤田（LateRiser）

▽同ダブルス

穴吹・吉本（タダノ） 2―0 松村（多肥体協）高津（三豊ク）

▽35歳以上シングルス

二宮（坂出商高教） 2―0 田中（長尾ク）

▽同ダブルス

武丸（県警）二宮（坂出商高教） 2―0 小林（小林鉄鋼）前原（紫雲ク）

▽40歳以上シングルス

高橋（TeamShouzu） 2―1 遠矢（三菱電機）

▽同ダブルス

安田・上枝（高松ク） 2―0 有家（飯野ク）遠矢（三菱電機）

▽45歳以上シングルス

河合（高松東高教） 途中棄権 神内（環境コンサルタント）

▽同ダブルス

中村（タダノ）奥田（MMOA） 2―0 飯野（観音寺一高教）河合（高松東高教）

▽50歳以上シングルス

木村（木太体協） 2―1 浜松（四国電力）

▽同ダブルス

上原・木村（木太体協） 2―0 西川（坂出協会）矢田（三菱電機）

▽55歳以上シングルス （1）高橋克郎（アッドク）＝以下なし

▽同ダブルス

六川（ヴィスポことひら）小西（倶楽部活動） 2―0 矢田（坂出協会）川上（国分寺体協）

▽60歳以上シングルス

辻本（オリーブ保険） 2―0 岡下（高松SSC）

▽同ダブルス

岡下（高松SSC）辻本（オリーブ保険） 2―0 高田（ケント）武田（三本松ク）



【女子】

▽一般シングルス準決勝

有安（百十四銀行） 2―0 藤本（百十四銀行）

柴村（百十四銀行） 2―1 宮沢（百十四銀行）

▽決勝

柴村 2（21―11）0 有安

（21―17）

▽同ダブルス準決勝

柴村・藤本（百十四銀行） 2―1 宮沢・花田（百十四銀行）

樫栄・樋口（百十四銀行） 2―1 新井田・韮沢（英明高）

▽決勝

柴村・藤本 不戦勝 樫栄・樋口

▽30歳以上ダブルス

田尾・紺谷（丸亀ク） 2―0 島（南国育ち）松本（坂出協会）

▽40歳以上シングルス

谷口（三菱電機） 2―1 三宅（LIVELY）

▽同ダブルス

谷口（三菱電機）藤田（アッドク） 2―0 柴野・小川（高松SSC）

▽45歳以上シングルス （1）三宅恵美（LIVELY）＝以下なし

▽同ダブルス

竹林・大平（丸亀ク） 2―1 三宅（LIVELY）磯村（BADOク）

▽50歳以上ダブルス

新田（百十四銀行）北条（バーバママ） 2―0 益満・谷本（バーバママ）

▽55歳以上ダブルス

福島・桑島（高松SSC） 2―0 富永・勝川（羽打'S）

▽60歳以上シングルス （1）竹林佐代子（丸亀ク）＝以下なし