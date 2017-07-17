ライフル射撃　県夏季大会兼国体県２次予選　記録

（16日・県射撃場）

【成年男子】

▽10メートルエアピストル60発 （1）橋田昌樹（県警）553点（2）石川（岡山商大）536点（3）蓮井（県警）522点

▽同エアライフル立射60発 （1）小野竜矢（朝日ビール）572点（2）高見（県協会）463点＝以下なし

▽50メートルライフル3姿勢60発 （1）馬渕章弘（NECテクノ）539点＝以下なし

▽同伏射60発 （1）竹内俊雅（四電ビジネス）611・9点（2）小野（朝日ビール）605・7点（3）織田（三豊市役所）594・1点



【成年女子】

▽10メートルエアピストル40発 （1）茨木里彩（県警）370点＝以下なし

▽同エアライフル立射40発 （1）樋本千晶（日本郵便）366点＝以下なし

▽50メートルライフル3姿勢60発 （1）加藤瑞紀（中国銀行）518点＝以下なし



【少年男子】

▽ビームピストル40発 （1）山口潤（高瀬高）335点＝以下なし

▽ビームライフル立射60発 （1）図子隼人（高瀬高）549点（2）香川（同）544点（3）松田（同）507点



【少年女子】

▽ビームライフル立射40発 （1）松繁七海（高瀬高）397点（2）大石（同）375点（3）内山（同）357点