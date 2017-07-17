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ライフル射撃　県夏季大会兼国体県２次予選　記録

2017/07/17 09:39

（16日・県射撃場）
　【成年男子】
　▽10メートルエアピストル60発　（1）橋田昌樹（県警）553点（2）石川（岡山商大）536点（3）蓮井（県警）522点
　▽同エアライフル立射60発　（1）小野竜矢（朝日ビール）572点（2）高見（県協会）463点＝以下なし
　▽50メートルライフル3姿勢60発　（1）馬渕章弘（NECテクノ）539点＝以下なし
　▽同伏射60発　（1）竹内俊雅（四電ビジネス）611・9点（2）小野（朝日ビール）605・7点（3）織田（三豊市役所）594・1点

　【成年女子】
　▽10メートルエアピストル40発　（1）茨木里彩（県警）370点＝以下なし
　▽同エアライフル立射40発　（1）樋本千晶（日本郵便）366点＝以下なし
　▽50メートルライフル3姿勢60発　（1）加藤瑞紀（中国銀行）518点＝以下なし

　【少年男子】
　▽ビームピストル40発　（1）山口潤（高瀬高）335点＝以下なし
　▽ビームライフル立射60発　（1）図子隼人（高瀬高）549点（2）香川（同）544点（3）松田（同）507点

　【少年女子】
　▽ビームライフル立射40発　（1）松繁七海（高瀬高）397点（2）大石（同）375点（3）内山（同）357点

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