四国高校選手権後期最終日／競泳　県勢７種目Ｖ

（高知県くろしおアリーナ）

【男子】

▽100メートル自由形 （1）今城拓海（松山北）51秒05＝大会新（2）村上（坂出）51秒87＝以上標準突破

▽400メートル自由形 （1）綾崇稀（丸亀）4分1秒58＝県高校新、大会新、標準突破

▽100メートル背泳ぎ （1）細川公平（高松一）57秒63＝大会新（予選で57秒32の県高校新、大会新をマーク）、標準突破（3）湊谷（高松工）1分0秒83

▽100メートルバタフライ （1）深原大誠（中村）56秒30（2）岩田（多度津）57秒31

▽100メートル平泳ぎ （1）花車優（丸亀）1分2秒37＝大会新、標準突破

▽200メートル個人メドレー （1）本田翔規（高知）2分8秒87

▽800メートルリレー （1）高松工（古安、原、湊谷、佐々木）7分50秒70＝大会新、標準突破（2）多度津8分0秒09

▽400メートルメドレーリレー （1）高松工（湊谷、阿部、納田、佐々木）3分57秒67（2）丸亀3分58秒32（3）多度津3分59秒79

▽総合 （1）高松工113点（3）丸亀68点



【女子】

▽100メートル自由形 （1）荻田朱理（坂出）58秒13（3）高嶋（善通寺一）58秒36＝以上標準突破

▽400メートル自由形 （1）三好温子（八幡浜）4分30秒20（3）安藤（高松工）4分31秒08

▽100メートル背泳ぎ （1）秀野由光（新田）1分2秒83＝大会新（3）堀（高松一）1分4秒07＝以上標準突破

▽100メートルバタフライ （1）平田美幸（八幡浜）1分1秒60＝大会新（3）向畑（坂出）1分2秒57＝以上標準突破

▽100メートル平泳ぎ （1）浅川楓（新田）1分13秒10

▽200メートル個人メドレー （1）前川紗佑（観音寺総合）2分21秒58＝標準突破

▽400メートルメドレーリレー （1）新田4分18秒90（第1泳者の秀野が100メートル背泳ぎで1分2秒91の大会新）＝大会新、標準突破

▽総合 （1）新田92点