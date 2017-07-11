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男女１１人全国へ　中学通信陸上香川大会

2017/07/11 09:35

　陸上の全日本中学校通信香川大会は8、9の両日、高松市の屋島レクザムフィールドであり、男女11人が全日本中学校選手権（8月19〜22日・熊本）の参加標準記録を突破した。

　予選で男女3人が大会新を樹立。女子800メートルは大山桜花（香川一）が2分11秒77、男子100メートル3年は小出健太（大野原）が10秒95、高嶋敬祐（紫雲）が11秒04をマークし、従来の大会記録を塗り替えた。

　【男子】
　▽100メートル3年　（1）高嶋敬祐（紫雲）11秒15（予選11秒04で大会新）（2）藤田優人（三野津）11秒17＝以上標準突破（3）中村（観音寺中部）11秒30
　○…小出健太（大野原）は予選10秒95で大会新、標準突破。
　▽同2年　（1）杉本侑也（高瀬）11秒60（2）宮本（善通寺東）11秒66（3）阿河（飯山）11秒68
　▽同1年　（1）大谷哉斗（丸亀西）12秒42（2）篠原（大野原）12秒44（3）塩渕（香川一）12秒46
　▽200メートル　（1）藤田優人（三野津）23秒14（2）中村（観音寺中部）23秒39（3）高嶋（紫雲）23秒41
　○…小出健太（大野原）は予選22秒69で標準突破。
　▽400メートル　（1）森川凪（観音寺）53秒29（2）古市（三木）53秒73（3）湯浅（香川一）54秒25
　▽800メートル　（1）森川凪（観音寺）2分6秒63（2）香川（多度津）2分8秒54（3）下原（桜町）2分8秒61
　▽1500メートル　（1）村角知哉（小豆島）4分17秒45（2）高見（香川一）4分19秒31（3）前川（高瀬）4分19秒88
　▽同1年　（1）有住颯佑（国分寺）4分47秒79（2）塩田（仁尾）4分47秒81（3）守谷（観音寺中部）4分48秒52
　▽3000メートル　（1）前川尚紀（高瀬）9分21秒23（2）林（小豆島）9分25秒62（3）村角（同）9分29秒39
　▽110メートル障害　（1）鹿田真翔（飯山）14秒65＝標準突破（2）八田（白峰）15秒18（3）関（豊中）15秒72
　▽400メートルリレー　（1）観音寺中部（杉山、長原、安藤、中村）44秒64（2）紫雲45秒37（3）桜町45秒40
　▽同低学年　（1）大野原（坂上、船場、石井、篠原）47秒96（2）丸亀南49秒80（3）高松一50秒21
　▽走り高跳び　（1）利国碧（山田）1メートル85＝標準突破（2）板東帝太（木太）1メートル79＝予選1メートル85で標準突破（3）岩本（丸亀南）1メートル70
　▽棒高跳び　（1）杉山侑奨（観音寺中部）4メートル00（2）安藤正紀（同）4メートル00＝以上標準突破（3）堤（三豊）3メートル50
　○…黒田翔貴弥（高瀬）は予選4メートル00で標準突破。
　▽走り幅跳び　（1）長尾太道（付属坂出）6メートル31（2）曽我（豊浜）6メートル13（3）氏家（善通寺東）5メートル86
　▽三段跳び　（1）曽我宙矢（豊浜）12メートル67（2）斎藤（善通寺東）11メートル87（3）細井（協和）11メートル81
　▽砲丸投げ　（1）白川翔也（大野原）12メートル29（2）堀（玉藻）11メートル11（3）越智（三豊）10メートル71
　▽四種競技　（1）山中了（紫雲）236点（2）安藤（三野津）2205点（3）三崎（高瀬）1995点

　【女子】
　▽100メートル3年　（1）井田菜々香（太田）12秒61（予選12秒49で標準突破）（2）横山（国分寺）12秒98（3）郷田（高瀬）13秒01
　▽同2年　（1）藤村小桜（観音寺中部）13秒26（2）武井（紫雲）13秒42（3）織田（三木）13秒50
　▽同1年　（1）渡辺愛（龍雲）13秒49（2）田井（紫雲）13秒75（3）今井（大野原）13秒83
　▽200メートル　（1）井田菜々香（太田）26秒59（2）郷田（高瀬）27秒34（3）藤村（観音寺中部）27秒70
　▽800メートル　（1）大山桜花（香川一）2分16秒69（予選2分11秒77で大会新）＝標準突破（2）種田（木太）2分25秒42（3）福元（小豆島）2分30秒99
　▽1500メートル　（1）種田涼花（木太）4分50秒86（2）福元（小豆島）4分54秒30（3）橋本（三豊）5分9秒10
　▽同1年　（1）中野ひかる（大野原）5分7秒07（2）磯野（三豊）5分17秒07（3）島本（高松北）5分21秒04
　▽100メートル障害　（1）中上友紀乃（三豊）15秒35（2）斎藤（桜町）15秒82（3）水藤（紫雲）16秒32
　▽400メートルリレー　（1）国分寺（岡田、橋本、山田、広見）52秒41（2）龍雲52秒80（3）紫雲52秒89
　▽同低学年　（1）大野原（小山、大西、紀伊、今井）53秒76（2）龍雲54秒54（3）玉藻55秒13
　▽走り高跳び　（1）林里奈（詫間）1メートル48（2）多田（観音寺中部）1メートル45（3）多田（和光）1メートル40（3）小磯（玉藻）1メートル40（3）浅田（飯山）1メートル40（3）遠藤（太田）1メートル40
　▽棒高跳び　（1）福岡未悠（玉藻）2メートル80（2）中村（大野原）2メートル50（3）三谷（観音寺）2メートル40
　▽走り幅跳び　（1）横関愛（琴平）5メートル08（2）神前（玉藻）4メートル84（3）田井（紫雲）4メートル68
　▽砲丸投げ　（1）伊藤彩花（高松一）10メートル33（2）坂上（紫雲）9メートル32（3）中川（高瀬）9メートル02
　▽四種競技　（1）坂上蒼奈（紫雲）2268点（2）清水（龍雲）2085点（3）多田（観音寺中部）1955点

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