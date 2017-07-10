軟式野球　県少年選手権第３日　記録

（9日・まんのう町三原記念球場ほか）

▽6年生2回戦 竜川ドラゴンズ4―2中央イーグルス 太田南オークス20―0氷上 林田6−4新番丁スリーアローズ 坂出川津2―1弦打シャークス 丸亀城東ク4―2浅野ファイターズ 綾上ク10−3鬼無アンディーズ 高松一スーパースターズ13―1さぬき中央ク 飯山ク3―1詫間ビーバーズ 亀阜ライオンズ14―2豊浜 丸亀城西2―1鶯梅会アストロズ 香西汐風ク8―3牟礼北ヤンガース 志度源内8−0香川イーグルス 円座サンダース5―2亀飯野ロケッツ 府中8―1直島 古高松ブルースターズ4―4白鳥Jr．ファイターズ（判定戦10―1で古高松ブルースターズの勝ち） 多肥ハリケーン9―1丸亀郡家 金山3−2国分寺北部 星城ク10−3木太ベアーズ 仁尾ベアーズ13―0丸亀城南 坂出ブルーオーシャンズ7―2善通寺中央ク 坂出東部3―1今津 川島Jr．キング7―3太田ジャガーズ 綾歌ク6―2オール栗林 白山7―0一宮ジンジャーズ 国分寺南部9―6四条ク 財田ファイターズ3−1引田ブルーサンダース 古高松南ビクトリーズ12―0造田イーグルス 豊中5―4NSY大内 観音寺マリンズ8―6大野レッドホークス 榎井ブレイザーク6―1さぬき南ツインズ 仏生山ビガーズ11―3高篠ク