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軟式野球　県少年選手権第３日　記録

2017/07/10 09:33

（9日・まんのう町三原記念球場ほか）
　▽6年生2回戦　竜川ドラゴンズ4―2中央イーグルス　太田南オークス20―0氷上　林田6−4新番丁スリーアローズ　坂出川津2―1弦打シャークス　丸亀城東ク4―2浅野ファイターズ　綾上ク10−3鬼無アンディーズ　高松一スーパースターズ13―1さぬき中央ク　飯山ク3―1詫間ビーバーズ　亀阜ライオンズ14―2豊浜　丸亀城西2―1鶯梅会アストロズ　香西汐風ク8―3牟礼北ヤンガース　志度源内8−0香川イーグルス　円座サンダース5―2亀飯野ロケッツ　府中8―1直島　古高松ブルースターズ4―4白鳥Jr．ファイターズ（判定戦10―1で古高松ブルースターズの勝ち）　多肥ハリケーン9―1丸亀郡家　金山3−2国分寺北部　星城ク10−3木太ベアーズ　仁尾ベアーズ13―0丸亀城南　坂出ブルーオーシャンズ7―2善通寺中央ク　坂出東部3―1今津　川島Jr．キング7―3太田ジャガーズ　綾歌ク6―2オール栗林　白山7―0一宮ジンジャーズ　国分寺南部9―6四条ク　財田ファイターズ3−1引田ブルーサンダース　古高松南ビクトリーズ12―0造田イーグルス　豊中5―4NSY大内　観音寺マリンズ8―6大野レッドホークス　榎井ブレイザーク6―1さぬき南ツインズ　仏生山ビガーズ11―3高篠ク

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