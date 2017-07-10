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新たに３校が県大会へ　県中学軟式野球地区予選

2017/07/10 09:32

　第68回県中学校軟式野球大会（第57回県中学総体）の地区予選が9日、県内3地区で行われ、2地区で計3校が新たに県大会出場を決めた。

　丸亀地区は決勝に進んだ丸亀西、丸亀南が県大会の出場権を獲得。決勝は丸亀西が4―0で丸亀南を破った。綾歌・坂出地区は準決勝の1試合を行い、坂出東部が決勝に進出するとともに、県大会切符を得た。2試合目は降雨のため中断となった。15日に中断時点から再開し、決勝までを実施する。

　既に県大会出場8校が決まっている高松地区は、古高松が頂点に立った。

高松（県営第二球場）
　▽準決勝
桜　町0000030―3
香　東041000×―5
（桜）松田、谷口―山田雄、藤井（香）鎌田―佐藤▽二塁打　山田雄（桜）橘（香）

古高松50002―7
三　木00000―0
（五回コールド）
（古）藤村―美濃（三）長尾、桑嶋―石井▽本塁打　佐藤（古）

　▽決勝
古高松3000010―4
香　東1000000―1
（古）塩谷―美濃（香）宮治、玉井―吉田、佐藤▽三塁打　塩谷（古）佐々木（香）▽二塁打　西岡（古）

綾歌・坂出（綾川町B＆G球場）
　▽準決勝
坂出東部0100010―2
坂　　出0000000―0
（東）宮西―木子（坂）井手下、松永―松永、東山

丸亀（四国Cスタ丸亀）
　▽準決勝
丸亀西0010510―7
飯　山0000030―3
（丸）上田―山下（飯）村北―豊島▽三塁打　上田（丸）▽二塁打　小野、花本、林（以上丸）古川（飯）

大手前0000000―0
丸亀南102003×―6
（大）池田―吉江（丸）橋本―松野▽三塁打　土田、松野、笹川（以上丸）

　▽決勝
丸亀南0000000―0
丸亀西002011×―4
（南）橋本、土田、森藤―松野（西）西梶―山下▽三塁打　前田（西）▽二塁打　庄野（西）

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