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軟式野球　県少年選手権第２日　記録

2017/07/09 09:24

（8日・高松市小山グラウンドほか）
　▽5年1回戦　屋島シーホークスJr．13―9長尾コンドルズ　今津Jr．6―5善通寺中央クJr．　牟礼北ヤンガースJr．5―4古高松ブルースターズJr．　府中Jr．8―7財田ファイターズJr．　浅野ファイターズJr．11―3下笠居五色台クJr．　林田Jr．13―10太田ジャガーズJr．　古高松南ビクトリーズJr．1―0綾歌クJr．　高松一スーパースターズJr．6―1平井Jr．　亀阜ライオンズJr．9―7坂出東部Jr．　多肥ハリケーンJr．13―6星城クJr．　国分寺南部Jr．2―1綾南Jr．　善通寺キッズ14―3オール栗林Jr．　坂出川津Jr．13―3土庄クJr．　白鳥本町クJr．12―0仁尾ベアーズJr．　氷上Jr．15―3花園イーグルスJr．　丸亀飯野ロケッツJr．17―1新番丁スリーアローズJr．　丸亀郡家Jr．8―8丸亀城南Jr．（判定戦2―1で丸亀郡家Jr．の勝ち）　リトル庵治18―1安田ヤンキースJr．　白山Jr．9―2太田南オークスJr．　鶯梅会プラムズ4―2木太ベアーズJr．　豊浜Jr．11―1造田イーグルスJr．　丸亀城東クJr．10―0観音寺マリンズJr．　大野レッドホークスJr．12―0弦打シャークスJr．　飯山クJr．15―3牟礼南クJr．　竜川ドラゴンズJr．7―0中央イーグルスJr．　柞田YA球王Jr．ジュニア15―0多度津クJr．　付属坂出Jr．13―2坂出加茂Jr．　香西汐風クJr．5―0苗羽レッドスターズ　善通寺タイガースJr．6―4国分寺北部Jr．　仏生山ビガーズJr．6―5円座サンダースJr．

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