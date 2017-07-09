女子は川岡Ｖ　県小学生男女ソフト

ソフトボールの県小学生男女大会は8日、丸亀市土器川公園に男子20、女子6チームが出場して開幕。初日は男子が準々決勝、女子が決勝までを行い、女子は川岡が2年ぶり7度目の優勝を果たした。



最終日は9日、三豊市の山本町河川敷で男子決勝までを行う。男女の上位4チームがHIRAKINCUP瀬戸内チャンピオン大会（10月7日・岡山）の出場権を得る。



▽男子1回戦 吉津2―1古高松南ネプチューンズ 大野ハリケーン5―2川岡 常磐ク6―2スピリッツ 十河パイレーツ3―0新番丁ボーイズ



▽2回戦 林ヤンガーズ6―3吉津 檀紙ファイターズ16―0大野原グランパス 三渓カーレジ5―3前田フェニックス 川添リバーズ5―1大野ハリケーン 比地二8―3常磐ク 与北ク10―0観音寺ク 香南ジェッターズ11―3屋島ブルースカイ 豊原ウッドペッカーズ5―4十河パイレーツ



▽準々決勝

林ヤンガーズ 8―1 檀紙ファイターズ

川添リバーズ 5―0 三渓カーレジ

比地二 9―6 与北ク

香南ジェッターズ 2―0 豊原ウッドペッカーズ



▽女子1回戦 多肥ブルーウィングス10―2古高松南 国分寺コメッツJr．11―1坂出クOHAGI

▽準決勝

川岡 4―3 多肥ブルーウィングス

川島Jr．クィーン 5―2 国分寺コメッツJr．



▽決勝

川 岡30300―6

川島Jr．クィーン00101―2

（五回時間切れ）

（岡）河井音−河井柚（島）村尾、中條−岩沢

▽本塁打 野崎（島）

▽三塁打 野崎（島）▽二塁打 岩沢（島）