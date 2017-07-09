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女子は川岡Ｖ　県小学生男女ソフト

2017/07/09 09:24

　ソフトボールの県小学生男女大会は8日、丸亀市土器川公園に男子20、女子6チームが出場して開幕。初日は男子が準々決勝、女子が決勝までを行い、女子は川岡が2年ぶり7度目の優勝を果たした。

　最終日は9日、三豊市の山本町河川敷で男子決勝までを行う。男女の上位4チームがHIRAKINCUP瀬戸内チャンピオン大会（10月7日・岡山）の出場権を得る。

　▽男子1回戦　吉津2―1古高松南ネプチューンズ　大野ハリケーン5―2川岡　常磐ク6―2スピリッツ　十河パイレーツ3―0新番丁ボーイズ

　▽2回戦　林ヤンガーズ6―3吉津　檀紙ファイターズ16―0大野原グランパス　三渓カーレジ5―3前田フェニックス　川添リバーズ5―1大野ハリケーン　比地二8―3常磐ク　与北ク10―0観音寺ク　香南ジェッターズ11―3屋島ブルースカイ　豊原ウッドペッカーズ5―4十河パイレーツ

　▽準々決勝
林ヤンガーズ　8―1　檀紙ファイターズ
川添リバーズ　5―0　三渓カーレジ
比地二　9―6　与北ク
香南ジェッターズ　2―0　豊原ウッドペッカーズ

　▽女子1回戦　多肥ブルーウィングス10―2古高松南　国分寺コメッツJr．11―1坂出クOHAGI
　▽準決勝
川岡　4―3　多肥ブルーウィングス
川島Jr．クィーン　5―2　国分寺コメッツJr．

　▽決勝
川　　　　　　　岡30300―6
川島Jr．クィーン00101―2
（五回時間切れ）
（岡）河井音−河井柚（島）村尾、中條−岩沢
▽本塁打　野崎（島）
▽三塁打　野崎（島）▽二塁打　岩沢（島）

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