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県勢１０種目で全国切符　カヌースプリント国体四国予選

2017/07/09 09:22

　カヌースプリントの国体四国予選は8日、府中湖競技場で成年、少年の男女計11種目（500メートル）を行った。県勢は、今大会から新種目となった成年女子カナディアンシングルを含め、9種目で優勝するなど計10種目で本大会（10月1〜4日・愛媛）出場権を獲得した。（記録は1位と県勢の国体出場権獲得者）

　【成年男子】
　▽カヤックシングル　（1）明石寛幸（県協会）1分46秒775
　▽カナディアンシングル　（1）樫原淳志（徳島）2分4秒829

　【成年女子】
　▽カヤックシングル　（1）薦田遥（武庫川女大）2分7秒561
　▽カナディアンシングル　（1）安河内麻子（武庫川女大）2分39秒755

　【少年男子】
　▽カヤックシングル　（1）安藤久騎（坂出高）1分54秒312
　▽同ペア　（1）白川翔大・田部元基（高瀬高）1分52秒003
　▽同フォア　（1）県選抜（森黒、香川、松本、池田）1分40秒407
　▽カナディアンシングル　（1）船坂尚也（高知）2分10秒963（2）角田（坂出工高）2分13秒355
　▽同ペア　（1）阪口雄基・渡辺誉史希（坂出高）2分0秒632

　【少年女子】
　▽カヤックシングル　（1）平尾和奏（坂出高）2分16秒648
　▽同ペア　（1）長尾咲歩・福田りん（坂出工高）2分2秒269

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