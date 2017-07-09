県勢１０種目で全国切符　カヌースプリント国体四国予選

カヌースプリントの国体四国予選は8日、府中湖競技場で成年、少年の男女計11種目（500メートル）を行った。県勢は、今大会から新種目となった成年女子カナディアンシングルを含め、9種目で優勝するなど計10種目で本大会（10月1〜4日・愛媛）出場権を獲得した。（記録は1位と県勢の国体出場権獲得者）



【成年男子】

▽カヤックシングル （1）明石寛幸（県協会）1分46秒775

▽カナディアンシングル （1）樫原淳志（徳島）2分4秒829



【成年女子】

▽カヤックシングル （1）薦田遥（武庫川女大）2分7秒561

▽カナディアンシングル （1）安河内麻子（武庫川女大）2分39秒755



【少年男子】

▽カヤックシングル （1）安藤久騎（坂出高）1分54秒312

▽同ペア （1）白川翔大・田部元基（高瀬高）1分52秒003

▽同フォア （1）県選抜（森黒、香川、松本、池田）1分40秒407

▽カナディアンシングル （1）船坂尚也（高知）2分10秒963（2）角田（坂出工高）2分13秒355

▽同ペア （1）阪口雄基・渡辺誉史希（坂出高）2分0秒632



【少年女子】

▽カヤックシングル （1）平尾和奏（坂出高）2分16秒648

▽同ペア （1）長尾咲歩・福田りん（坂出工高）2分2秒269