２地区で２校が県大会へ　中学校軟式野球地区予選

第68回県中学校軟式野球大会（第57回県中学総体）の地区予選が8日、県内7地区であり、2地区で計2校が新たに県大会への切符をつかんだ。

三豊・観音寺地区は3位決定戦と決勝を行い、3位決定戦に勝利した観音寺中部が県大会出場を決めた。すでに出場権を得ている豊浜―高瀬の決勝は豊浜が延長戦の末2―1で高瀬に競り勝った。小豆地区は土庄と小豆島の決勝があり、土庄が4―0で勝利し出場権を獲得した。



小豆（土庄町高見山グラウンド）

▽決勝

小豆島0000000―0

土 庄000400×―4

（小）宝来、古市―浜元（土）笠井―浜本大▽三塁打 須浪、山本慎（以上土）▽二塁打 佐伯（土）



さぬき・東かがわ（長尾総合運動公園）

▽1回戦

志 度2001120―6

白 鳥0000013―4

（志）田中―菰渕（白）黒田―赤壁▽三塁打 今田（白）▽二塁打 菰渕、市ノ瀬（以上志）



大 川01612―10

引 田00000―0

（五回コールド）

（大）長川―吉鷹（引）川崎―武田▽本塁打 三好、奥村（以上大）▽二塁打 長川、三好（以上大）



高松（県営第二球場ほか）

▽準々決勝

香 東211000000―4

下笠居000130000―4

（延長九回、判定戦8―3で香東の勝ち）

（香）玉井、鎌田―吉田（下）鶴羽、吉川、宇山―横井▽本塁打 地下（下）▽三塁打 長尾（香）▽二塁打 吉田（香）鶴羽（下）



桜 町1000200―3

屋 島0101000―2

（桜）松田―山田雄（屋）植木、松内―笠居▽三塁打 浅野2（屋）▽二塁打 榊原（桜）笠居（屋）



古高松2002002―6

勝 賀0102000―3

（古）塩谷、藤村―美濃（勝）北谷、青峰―丹下▽本塁打 美濃（古）▽三塁打 阿部、美濃（以上古）▽二塁打 阿部、塩谷（以上古）



三 木0000400―4

国分寺0000000―0

（三）安西―石井（国）内田―香西▽三塁打 長尾（三）



綾歌・坂出（綾川町B＆G球場）

▽1回戦

綾 南0000000―0

坂出東部100030×―4

（綾）善生―荒元（坂）宮西―木子



綾 上0010100―2

付属坂出0100000―1

（綾）稲木―亀山（付）玉井、三谷―細川▽二塁打 坂上（付）



宇多津0000003―3

白 峰010210×―4

（宇）冨山―境（白）向井―猪熊



丸亀（四国Cスタ丸亀）

▽1回戦

綾 歌00200―2

丸亀南3318×―15

（五回コールド）

（綾）長尾―古市（丸）橋本、森藤―松野▽本塁打 橋本（丸）▽三塁打 樋笠（丸）▽二塁打 古市（綾）橋本、松野、土田、山地、新居（以上丸）



丸亀東0200000―2

大手前103210×―7

（丸）甲斐、塩田―合田（大）池田―吉江▽三塁打 池田、高垣（以上大）▽二塁打 孫、芥（以上丸）



飯 山000000100―1

藤 井000100000―1

（延長九回、判定戦5―2で飯山の勝ち）

（飯）村北―豊島（藤）溝口、資延、柴田―亀井、角野▽本塁打 住友（飯）▽三塁打 古川（飯）▽二塁打 亀井（藤）



仲多度・善通寺（善通寺市営球場）

▽1回戦

多度津 0000000―0

善通寺西000101×―2

（多）坂本、林―高嶋（善）滝安、稲毛―河田▽本塁打 滝安（善）



琴 平0000000―0

善通寺東100040×―5

（琴）小野、嵯峨山―宮田（善）蒲生―白井▽二塁打 嵯峨山（琴）白井2（善）



▽敗者復活戦

多度津0100001―2

琴 平0001000―1

（多）森安、百々、山西―高嶋（琴）小野―宮田▽二塁打 坂本（多）



三豊・観音寺（観音寺市総合運動公園）

▽3位決定戦

三野津 0000001―1

観音寺中部011001×―3

（三）前川―田中（観）高橋冴―高嶋▽本塁打 高橋冴（観）



▽決勝

豊 浜000100001―2

高 瀬001000000―1

（延長九回）

（豊）横内、宮武―小山（高）白川―中岡▽二塁打 横内、小山（以上豊）