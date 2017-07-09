天気予報を見る
  
新聞購読申込
高校野球
 
 

２地区で２校が県大会へ　中学校軟式野球地区予選

2017/07/09 09:20

　第68回県中学校軟式野球大会（第57回県中学総体）の地区予選が8日、県内7地区であり、2地区で計2校が新たに県大会への切符をつかんだ。
　三豊・観音寺地区は3位決定戦と決勝を行い、3位決定戦に勝利した観音寺中部が県大会出場を決めた。すでに出場権を得ている豊浜―高瀬の決勝は豊浜が延長戦の末2―1で高瀬に競り勝った。小豆地区は土庄と小豆島の決勝があり、土庄が4―0で勝利し出場権を獲得した。

小豆（土庄町高見山グラウンド）
　▽決勝
小豆島0000000―0
土　庄000400×―4
（小）宝来、古市―浜元（土）笠井―浜本大▽三塁打　須浪、山本慎（以上土）▽二塁打　佐伯（土）

さぬき・東かがわ（長尾総合運動公園）
　▽1回戦
志　度2001120―6
白　鳥0000013―4
（志）田中―菰渕（白）黒田―赤壁▽三塁打　今田（白）▽二塁打　菰渕、市ノ瀬（以上志）

大　川01612―10
引　田00000―0
（五回コールド）
（大）長川―吉鷹（引）川崎―武田▽本塁打　三好、奥村（以上大）▽二塁打　長川、三好（以上大）

高松（県営第二球場ほか）
　▽準々決勝
香　東211000000―4
下笠居000130000―4
（延長九回、判定戦8―3で香東の勝ち）
（香）玉井、鎌田―吉田（下）鶴羽、吉川、宇山―横井▽本塁打　地下（下）▽三塁打　長尾（香）▽二塁打　吉田（香）鶴羽（下）

桜　町1000200―3
屋　島0101000―2
（桜）松田―山田雄（屋）植木、松内―笠居▽三塁打　浅野2（屋）▽二塁打　榊原（桜）笠居（屋）

古高松2002002―6
勝　賀0102000―3
（古）塩谷、藤村―美濃（勝）北谷、青峰―丹下▽本塁打　美濃（古）▽三塁打　阿部、美濃（以上古）▽二塁打　阿部、塩谷（以上古）

三　木0000400―4
国分寺0000000―0
（三）安西―石井（国）内田―香西▽三塁打　長尾（三）

綾歌・坂出（綾川町B＆G球場）
　▽1回戦
綾　　南0000000―0
坂出東部100030×―4
（綾）善生―荒元（坂）宮西―木子

綾　　上0010100―2
付属坂出0100000―1
（綾）稲木―亀山（付）玉井、三谷―細川▽二塁打　坂上（付）

宇多津0000003―3
白　峰010210×―4
（宇）冨山―境（白）向井―猪熊

丸亀（四国Cスタ丸亀）
　▽1回戦
綾　歌00200―2
丸亀南3318×―15
（五回コールド）
（綾）長尾―古市（丸）橋本、森藤―松野▽本塁打　橋本（丸）▽三塁打　樋笠（丸）▽二塁打　古市（綾）橋本、松野、土田、山地、新居（以上丸）

丸亀東0200000―2
大手前103210×―7
（丸）甲斐、塩田―合田（大）池田―吉江▽三塁打　池田、高垣（以上大）▽二塁打　孫、芥（以上丸）

飯　山000000100―1
藤　井000100000―1
（延長九回、判定戦5―2で飯山の勝ち）
（飯）村北―豊島（藤）溝口、資延、柴田―亀井、角野▽本塁打　住友（飯）▽三塁打　古川（飯）▽二塁打　亀井（藤）

仲多度・善通寺（善通寺市営球場）
　▽1回戦
多度津　0000000―0
善通寺西000101×―2
（多）坂本、林―高嶋（善）滝安、稲毛―河田▽本塁打　滝安（善）

琴　　平0000000―0
善通寺東100040×―5
（琴）小野、嵯峨山―宮田（善）蒲生―白井▽二塁打　嵯峨山（琴）白井2（善）

　▽敗者復活戦
多度津0100001―2
琴　平0001000―1
（多）森安、百々、山西―高嶋（琴）小野―宮田▽二塁打　坂本（多）

三豊・観音寺（観音寺市総合運動公園）
　▽3位決定戦
三野津　　0000001―1
観音寺中部011001×―3
（三）前川―田中（観）高橋冴―高嶋▽本塁打　高橋冴（観）

　▽決勝
豊　浜000100001―2
高　瀬001000000―1
（延長九回）
（豊）横内、宮武―小山（高）白川―中岡▽二塁打　横内、小山（以上豊）

同じジャンルの記事

過去の記事一覧へ

注目の情報

顧客管理が簡単にできるＡＳＰシステム「クライゼル」を発売中

顧客管理が簡単にできるＡＳＰシステム「クライゼル」を発売中
トライコーン株式会社では、本格的な顧客管理を実施したい法人向けＡＳＰサービスクライゼル」を発売しています。ＣＲＭもお任せください

詳しく見てみる→

スポーツニュースランキング

  1. 夏の県高校野球、開会式リハーサル　本…
  2. タダノ、百十四銀　ベスト１６ならず　…
  3. カマタマ、前半戦２勝７分け１２敗２０…
  4. 本田真凜、五輪用フリー初披露／宇野昌…
  5. 聖地目指し３８校熱戦　夏の高校野球香…
  6. 日米大学野球３連覇へ抱負／善波監督ら…
  7. 大坂なおみは３回戦敗退／テニスのウィ…
  8. バド、桃田勝利もチーム敗退／全日本実…
  9. ファンニーケルクが４３秒６２／陸上ダ…
  10. ソフトボール、日本は開幕４連勝／女子…
集計対象記事：7日10:36〜9日10:36配信分

この時間読んでほしいスポーツニュース

  1. アストロズの青木は２打数１安打　ブル…
  2. テニス、清水や羽沢ら２回戦へ　ウィン…
  3. ホンダ勢は１２、１３番手　Ｆ１オース…
  4. フェデラー、ジョコが１６強　ウィンブ…
  5. ヤ２―８広（８日）　広島、５０勝一番…
  6. Ｊ１、Ｃ大阪が首位返り咲き　鹿島分け…
  7. サンウルブズは１３敗目　スーパーラグ…
  8. オ２―６ロ（８日）　ロッテ唐川が４勝…
  9. 谷原が首位と２打差の４位　松山は２２…
  10. 米男子ゴルフ、ムニョス首位守る　グリ…
▲このページのトップに戻る
購読のお申込みは0120-084-459

SHIKOKU NEWS 内に掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。 すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。

Copyright (C) 1997- THE SHIKOKU SHIMBUN. All Rights Reserved.