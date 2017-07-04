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県高校定通制総体／陸上　高松通、男女Ｖ

2017/07/04 09:37

（屋島レクザムフィールド）
　【男子】
　▽100メートル　（1）丸井ゆすけ（丸亀）12秒79（2）宮武（観音寺一）13秒08（3）西村（丸亀通）13秒09
　▽200メートル　（1）漆原裕稀（観音寺一）25秒47（2）西村（丸亀通）25秒99（2）丸井（丸亀）25秒99
　▽400メートル　（1）高嶋泰誠（三木）1分0秒79（2）ダズレックスジェファソンカフェ（丸亀）1分3秒68（3）三好（高松通）1分5秒76
　▽800メートル　（1）高嶋建心（三木）2分27秒47（2）ダズレックスジェファソンカフェ（丸亀）2分41秒58＝以下なし
　▽1500メートル　（1）多田光汰（三木）5分1秒91（2）中野（高松通）6分43秒72（3）橋本（同）7分4秒72
　▽5000メートル　（1）多田光汰（三木）19分23秒84（2）木本（高松通）25分55秒38＝以下なし
　▽400メートルリレー　（1）三木（長尾、高嶋建、溝渕、高嶋泰）50秒34（2）観音寺一50秒80（3）高松通55秒12
　▽走り高跳び　（1）宮武海斗（観音寺一）1メートル47（2）福家（高松通）1メートル35（2）西川（多度津）1メートル35
　▽走り幅跳び　（1）漆原裕稀（観音寺一）5メートル17（2）柳生（高松工）5メートル09（3）岡田（同）4メートル90
　▽三段跳び　（1）木村遼太郎（高松通）9メートル08（2）西峯（観音寺一）8メートル71（3）牧井（高松通）6メートル82
　▽砲丸投げ　（1）合田璃輝（観音寺一）10メートル41（2）香川（小豆島中央）7メートル08（3）中野（高松通）6メートル66
　▽円盤投げ　（1）木本利朗（高松通）23メートル05（2）福家（同）18メートル32（3）水本（同）15メートル10
　▽総合　（1）高松通104・5点（2）観音寺一53点（3）三木52点

　【女子】
　▽100メートル　（1）大山愛舞（丸亀）14秒99（2）北谷（三木）16秒10（3）今宮（丸亀）16秒40
　▽200メートル　（1）大山愛舞（丸亀）33秒85（2）今宮（同）36秒02（3）緒方（高松通）39秒54
　▽400メートル　（1）漆原弥久（観音寺一）1分25秒33＝以下なし
　▽3000メートル　（1）後藤小麻衣（三木）14分42秒83＝以下なし
　▽砲丸投げ　（1）権日豊美（高松通）6メートル17（2）谷川（同）4メートル42＝以下なし
　▽円盤投げ　（1）権日豊美（高松通）13メートル48（2）谷川（同）8メートル78＝以下なし
　▽総合　（1）高松通47点（2）丸亀29点（3）三木15点

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