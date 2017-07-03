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１０校が県大会へ　中学軟式野球地区予選

2017/07/03 09:22

　県中学校軟式野球大会（県中学総体）の地区予選は2日、高松と三豊・観音寺の2地区で14試合が行われ、計10校が県大会出場を決めた。

　高松は2回戦を実施し、県大会へ進む8強が決定。3枠を争う三豊・観音寺は、準決勝までを行い、高瀬と豊浜が決勝に駒を進め、県大会切符を獲得した。

高松（県営第二球場ほか）
　▽2回戦
一　宮00001　―1
香　東10205x―8
（五回コールド）
（一）市原―松本（香）鎌田―佐藤▽本塁打　富田（一）▽三塁打　村上（香）▽二塁打　宮治（香）
下　笠　居0021400―7
大手前高松000020×―2
（下）鶴羽、宇山、鶴羽―横井（大）中西、今井―三木▽三塁打　鶴羽、谷沢（以上下）今井（大）▽二塁打　横井（下）丸山（大）
桜　町0000020―2
紫　雲0001000―1
（桜）松田―山田雄（紫）大熊―大内▽三塁打　滝本（桜）▽二塁打　谷口（桜）松本（紫）
高松一0104000―5
屋　島2021001x―6
（高）玉田―川田（屋）竹本―笠居▽三塁打　平賀、笠居（以上屋）▽二塁打　尾崎、唐渡（以上高）竹本、山崎（以上屋）
協　和0000010―1
勝　賀0100001x―2
（協）柴田、雪野―松本（勝）北谷―丹下▽二塁打　奈良哲、増野（以上協）
古高松2100100―4
山　田0000000―0
（古）塩谷―美濃（山）坂本―植田▽本塁打　美濃（古）▽二塁打　美濃2（古）
太　田00000　―0
三　木04003x―7
（五回コールド）
（太）笠井―山崎（三）安西―石井▽本塁打　佐々木（三）▽三塁打　安西（三）▽二塁打　高沢、長尾、石井（以上三）
木　太000010000　―1
国分寺100000001x―2
（延長九回）
（木）綾野―平井（国）内田―香西▽三塁打　上甲（木）▽二塁打　田村（木）加藤、瀬戸帝（以上国）

三豊・観音寺（観音寺総合運動公園ほか）
　▽準々決勝
観音寺中部0020001―3
詫　　　間0000100―1
（観）高橋冴―高嶋（詫）高畑―山口
豊　中1000100―2
高　瀬002001×―3
（豊）中田、大西―秋山（高）白川―中岡▽三塁打　秋山（豊）▽二塁打　大西崇（豊）
三野津1010213―8
大野原0000000―0
（三）前川―田中、関（大）大山―大塚▽二塁打　佐伯、前川天、関（以上三）佐川（大）
観音寺0000000―0
豊　浜000010×―1
（観）井川―薦田（豊）横内李―小山▽三塁打　山田（観）▽二塁打　荒川大、河田（以上観）小山（豊）
　▽準決勝
高　　　瀬0000003―3
観音寺中部1000010―2
（高）山脇―中岡（観）高橋大―高嶋▽二塁打　中岡（高）
三野津0020110―4
豊　浜150001×―7
（三）菰田―田中（豊）宮武―横内李▽本塁打　塩田佳（三）▽三塁打　横内李（豊）▽二塁打　三井、前川廉（以上三）合田陽、町田、久保（以上豊）

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