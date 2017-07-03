１０校が県大会へ　中学軟式野球地区予選

県中学校軟式野球大会（県中学総体）の地区予選は2日、高松と三豊・観音寺の2地区で14試合が行われ、計10校が県大会出場を決めた。



高松は2回戦を実施し、県大会へ進む8強が決定。3枠を争う三豊・観音寺は、準決勝までを行い、高瀬と豊浜が決勝に駒を進め、県大会切符を獲得した。



高松（県営第二球場ほか）

▽2回戦

一 宮00001 ―1

香 東10205x―8

（五回コールド）

（一）市原―松本（香）鎌田―佐藤▽本塁打 富田（一）▽三塁打 村上（香）▽二塁打 宮治（香）

下 笠 居0021400―7

大手前高松000020×―2

（下）鶴羽、宇山、鶴羽―横井（大）中西、今井―三木▽三塁打 鶴羽、谷沢（以上下）今井（大）▽二塁打 横井（下）丸山（大）

桜 町0000020―2

紫 雲0001000―1

（桜）松田―山田雄（紫）大熊―大内▽三塁打 滝本（桜）▽二塁打 谷口（桜）松本（紫）

高松一0104000―5

屋 島2021001x―6

（高）玉田―川田（屋）竹本―笠居▽三塁打 平賀、笠居（以上屋）▽二塁打 尾崎、唐渡（以上高）竹本、山崎（以上屋）

協 和0000010―1

勝 賀0100001x―2

（協）柴田、雪野―松本（勝）北谷―丹下▽二塁打 奈良哲、増野（以上協）

古高松2100100―4

山 田0000000―0

（古）塩谷―美濃（山）坂本―植田▽本塁打 美濃（古）▽二塁打 美濃2（古）

太 田00000 ―0

三 木04003x―7

（五回コールド）

（太）笠井―山崎（三）安西―石井▽本塁打 佐々木（三）▽三塁打 安西（三）▽二塁打 高沢、長尾、石井（以上三）

木 太000010000 ―1

国分寺100000001x―2

（延長九回）

（木）綾野―平井（国）内田―香西▽三塁打 上甲（木）▽二塁打 田村（木）加藤、瀬戸帝（以上国）



三豊・観音寺（観音寺総合運動公園ほか）

▽準々決勝

観音寺中部0020001―3

詫 間0000100―1

（観）高橋冴―高嶋（詫）高畑―山口

豊 中1000100―2

高 瀬002001×―3

（豊）中田、大西―秋山（高）白川―中岡▽三塁打 秋山（豊）▽二塁打 大西崇（豊）

三野津1010213―8

大野原0000000―0

（三）前川―田中、関（大）大山―大塚▽二塁打 佐伯、前川天、関（以上三）佐川（大）

観音寺0000000―0

豊 浜000010×―1

（観）井川―薦田（豊）横内李―小山▽三塁打 山田（観）▽二塁打 荒川大、河田（以上観）小山（豊）

▽準決勝

高 瀬0000003―3

観音寺中部1000010―2

（高）山脇―中岡（観）高橋大―高嶋▽二塁打 中岡（高）

三野津0020110―4

豊 浜150001×―7

（三）菰田―田中（豊）宮武―横内李▽本塁打 塩田佳（三）▽三塁打 横内李（豊）▽二塁打 三井、前川廉（以上三）合田陽、町田、久保（以上豊）