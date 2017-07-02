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２地区で開幕　県中学校軟式野球

2017/07/02 09:44

　第68回県中学校軟式野球大会（第57回県中学総体）の地区予選は1日、高松市生島町の県営第二球場などで開幕した。初日は高松と三豊・観音寺の2地区で1回戦11試合を行った。

　地区予選は15日まで延べ5日間、県内7地区で争われ、計20校が県大会（22〜25日・同球場ほか）に出場する。

高松
（県営第二球場ほか）
　▽1回戦
玉　藻　　　1201000―4
一　宮　　　012021×―6
（玉）福井、下川―太田（一）市原―松本▽三塁打　山口（玉）▽二塁打　松本（一）

庵　治000100―1
大手前004112x―8
（六回コールド）
（庵）大仏―石橋（大）三木―出村▽三塁打　出村、三木（以上大）▽二塁打　石橋（庵）

紫　　雲06047―17
付属高松00000―0
（五回コールド）
（紫）大熊、坂中―大内、明石（付）小林、安野、小林―明石、岡内▽三塁打　西田（紫）▽二塁打　大内、明石、坂中（以上紫）

高松一00000103―4
高松北01000000―1
（延長八回）
（一）玉田―川田（北）横山、平田、横山―多田▽三塁打　川田、湯浅（以上一）▽二塁打　横山（北）

龍　雲0000100―1
協　和010021×―4
（龍）中西―熊井（協）南、柴田―松本▽二塁打　山下恭（龍）雪野、奈良真2、増野（以上協）

牟　礼0020000―2
山　田100101×―3
（牟）川西、浜本―浜本、川西（山）坂本―植田▽三塁打　稲井、永良2（以上山）▽二塁打　梅林（山）

三　木2000000―2
香川一0000100―1
（三）長尾、安西―石井（香）葛西、森、成合―成合、池田▽本塁打　長尾（三）

木　太3121102―10
香　南0010322―8
（木）村上―平井（香）岩市―古免▽三塁打　白石、浜崎（以上木）▽二塁打　上甲、福光（以上木）田中颯2、国村2（以上香）

三豊・観音寺
（観音寺総合運動公園）
詫　間0400000―4
三　豊0020010―3
（詫）高畑―山口（三）山口―内田▽本塁打　豊田（三）▽三塁打　秋山（三）▽二塁打　北岡、安藤（以上詫）

仁　尾2011001―5
大野原500010×―6
（仁）原―今川（大）大平―大塚▽二塁打　今川（仁）石川（大）

和　光01000000―1
観音寺01000001―2
（延長八回）
（和）土井―神原（観）山田―薦田▽二塁打　高城、原田（以上観）

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