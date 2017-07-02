２地区で開幕　県中学校軟式野球

第68回県中学校軟式野球大会（第57回県中学総体）の地区予選は1日、高松市生島町の県営第二球場などで開幕した。初日は高松と三豊・観音寺の2地区で1回戦11試合を行った。



地区予選は15日まで延べ5日間、県内7地区で争われ、計20校が県大会（22〜25日・同球場ほか）に出場する。



高松

（県営第二球場ほか）

▽1回戦

玉 藻 1201000―4

一 宮 012021×―6

（玉）福井、下川―太田（一）市原―松本▽三塁打 山口（玉）▽二塁打 松本（一）



庵 治000100―1

大手前004112x―8

（六回コールド）

（庵）大仏―石橋（大）三木―出村▽三塁打 出村、三木（以上大）▽二塁打 石橋（庵）



紫 雲06047―17

付属高松00000―0

（五回コールド）

（紫）大熊、坂中―大内、明石（付）小林、安野、小林―明石、岡内▽三塁打 西田（紫）▽二塁打 大内、明石、坂中（以上紫）



高松一00000103―4

高松北01000000―1

（延長八回）

（一）玉田―川田（北）横山、平田、横山―多田▽三塁打 川田、湯浅（以上一）▽二塁打 横山（北）



龍 雲0000100―1

協 和010021×―4

（龍）中西―熊井（協）南、柴田―松本▽二塁打 山下恭（龍）雪野、奈良真2、増野（以上協）



牟 礼0020000―2

山 田100101×―3

（牟）川西、浜本―浜本、川西（山）坂本―植田▽三塁打 稲井、永良2（以上山）▽二塁打 梅林（山）



三 木2000000―2

香川一0000100―1

（三）長尾、安西―石井（香）葛西、森、成合―成合、池田▽本塁打 長尾（三）



木 太3121102―10

香 南0010322―8

（木）村上―平井（香）岩市―古免▽三塁打 白石、浜崎（以上木）▽二塁打 上甲、福光（以上木）田中颯2、国村2（以上香）



三豊・観音寺

（観音寺総合運動公園）

詫 間0400000―4

三 豊0020010―3

（詫）高畑―山口（三）山口―内田▽本塁打 豊田（三）▽三塁打 秋山（三）▽二塁打 北岡、安藤（以上詫）



仁 尾2011001―5

大野原500010×―6

（仁）原―今川（大）大平―大塚▽二塁打 今川（仁）石川（大）



和 光01000000―1

観音寺01000001―2

（延長八回）

（和）土井―神原（観）山田―薦田▽二塁打 高城、原田（以上観）