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高松刑務所Ａ、団体戦を制す　県社会人柔道

2017/06/26 09:32

　柔道の県社会人大会は25日、高松市福岡町の県立武道館で男子の団体と個人を行った。15チームが出場した団体は高松刑務所A（森佑貴、川谷慶一郎、久保成吾）が優勝、個人は安藤憂雅（ALSOK香川）が頂点に立った。

　▽男子団体予選リーグA組　（1）高松刑務所A2勝（2）ALSOK香川D1勝1敗（3）警友会C2敗▽B組　（1）警友会D2勝（2）ALSOK香川B1勝1敗（3）県庁同好会2敗▽C組　（1）丸亀市協会2勝（2）ALSOK香川C1勝1敗（3）警友会A2敗▽D組　（1）YONDENク2勝（2）警友会B1勝1敗（3）観音寺ク2敗▽E組　（1）ALSOK香川A2勝（2）高松刑務所B1分け1敗（2）高松葡萄缶1分け1敗＝各組1位が決勝トーナメント進出

　▽決勝トーナメント1回戦　ALSOK香川A2―1YONDENク

　▽準決勝
高松刑務所A　2―1　警友会D
丸亀市協会　2―0　ALSOK香川A

　▽決勝
高松刑務所A　1―1代表勝ち　丸亀市協会
　　森　引き分け　山口大
　川谷　引き分け　岡田
　久保　引き分け　井上
代表戦
○　森　優　勢　山口大

　▽同個人準々決勝
宮本（観音寺ク）　優　勢　井上（丸亀南中教）
安藤（ALSOK香川）　大外刈り　久本（ALSOK香川）
蓮井（高松刑務所）　払い腰　豊田（ALSOK香川）
川谷（高松刑務所）　小内刈り　細川（ALSOK香川）

　▽準決勝
安藤　優　勢　宮本
川谷　払い腰　蓮井

　▽決勝
安藤　優　勢　川谷

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