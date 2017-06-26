高松刑務所Ａ、団体戦を制す　県社会人柔道

柔道の県社会人大会は25日、高松市福岡町の県立武道館で男子の団体と個人を行った。15チームが出場した団体は高松刑務所A（森佑貴、川谷慶一郎、久保成吾）が優勝、個人は安藤憂雅（ALSOK香川）が頂点に立った。



▽男子団体予選リーグA組 （1）高松刑務所A2勝（2）ALSOK香川D1勝1敗（3）警友会C2敗▽B組 （1）警友会D2勝（2）ALSOK香川B1勝1敗（3）県庁同好会2敗▽C組 （1）丸亀市協会2勝（2）ALSOK香川C1勝1敗（3）警友会A2敗▽D組 （1）YONDENク2勝（2）警友会B1勝1敗（3）観音寺ク2敗▽E組 （1）ALSOK香川A2勝（2）高松刑務所B1分け1敗（2）高松葡萄缶1分け1敗＝各組1位が決勝トーナメント進出



▽決勝トーナメント1回戦 ALSOK香川A2―1YONDENク



▽準決勝

高松刑務所A 2―1 警友会D

丸亀市協会 2―0 ALSOK香川A



▽決勝

高松刑務所A 1―1代表勝ち 丸亀市協会

森 引き分け 山口大

川谷 引き分け 岡田

久保 引き分け 井上

代表戦

○ 森 優 勢 山口大



▽同個人準々決勝

宮本（観音寺ク） 優 勢 井上（丸亀南中教）

安藤（ALSOK香川） 大外刈り 久本（ALSOK香川）

蓮井（高松刑務所） 払い腰 豊田（ALSOK香川）

川谷（高松刑務所） 小内刈り 細川（ALSOK香川）



▽準決勝

安藤 優 勢 宮本

川谷 払い腰 蓮井



▽決勝

安藤 優 勢 川谷