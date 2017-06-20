天気予報を見る
  
新聞購読申込
高校野球
 
 

陸上　県中学校混成兼中長距離記録会　記録

2017/06/20 09:30

（17日・屋島レクザムフィールド）

　【男子】
　▽100メートル1年　（1）辻松練（丸亀南）12秒69（2）大谷（丸亀西）12秒80（3）篠原（大野原）12秒83
　▽800メートル　（1）森川凪（観音寺）2分6秒93（2）猪熊（白峰）2分7秒81（3）村角（小豆島）2分10秒72
　▽1500メートル共通　（1）岡樹生（龍雲）4分27秒95（2）林（小豆島）4分30秒54（3）香西（山田）4分32秒85
　▽同1年　（1）石川優真（大野原）4分43秒88（2）守谷（観音寺中部）4分54秒58（3）福元（小豆島）4分58秒64
　▽3000メートル　（1）林叶大（小豆島）9分31秒39（2）前川（高瀬）9分32秒27（3）小柳（綾南）9分49秒57
　▽走り幅跳び1年　（1）角野晃誠（宇多津）5メートル14（2）吉川（龍雲）5メートル04（3）須崎（丸亀西）4メートル77
　▽四種競技　（1）板東帝太（木太）2119点（2）藤田（紫雲）2098点（3）利国（山田）2065点

　【女子】
　▽100メートル1年　（1）渡辺愛（龍雲）13秒83（2）今井（大野原）14秒28（3）石川（三野津）14秒39
　▽800メートル　（1）大山桜花（香川一）2分16秒65（2）福元（小豆島）2分30秒32（3）成行（丸亀西）2分31秒85
　▽同1年　（1）中野ひかる（大野原）2分34秒22（2）川崎（土庄）2分34秒70（3）森本（同）2分47秒86
　▽1500メートル　（1）橋本華（三豊）5分10秒37（2）横田（丸亀西）5分17秒21（3）成行（同）5分19秒21
　▽同1年　（1）中野ひかる（大野原）5分12秒55（2）磯野（三豊）5分19秒39（3）高田（龍雲）5分49秒35
　▽3000メートル　（1）種田涼花（木太）10分41秒80（2）福元（小豆島）10分51秒53（3）明田（同）11分32秒11
　▽走り幅跳び1年　（1）則包那琉（三野津）4メートル20（2）藤本（土庄）3メートル99（3）平野（丸亀東）3メートル86
　▽四種競技　（1）坂上蒼奈（紫雲）2148点（2）多田（観音寺中部）2075点（3）清水（龍雲）2036点

同じジャンルの記事

過去の記事一覧へ

注目の情報

顧客管理が簡単にできるＡＳＰシステム「クライゼル」を発売中

顧客管理が簡単にできるＡＳＰシステム「クライゼル」を発売中
トライコーン株式会社では、本格的な顧客管理を実施したい法人向けＡＳＰサービスクライゼル」を発売しています。ＣＲＭもお任せください

詳しく見てみる→

スポーツニュースランキング

  1. 三本松エース完封　清宮２本塁打　高校…
  2. 清宮選手２本塁打　待望のアーチ、ファ…
  3. トヨタ、初優勝ならず／自動車のルマン…
  4. 四国高校選手権第４日／ハンドボール　…
  5. バレー日本、決勝大会進出／男子ワール…
  6. バド、女子単で佐藤冴香が初優勝／イン…
  7. 四国高校選手権第４日／サッカー　四学…
  8. 四国高校選手権第４日／ソフトボール　…
  9. ルマン、トヨタは２台がリタイア／自動…
  10. 女子テニス、ベキッチ今季初勝利／エイ…
集計対象記事：18日11:34〜20日11:34配信分

この時間読んでほしいスポーツニュース

  1. 松山英樹、世界ランク２位に　日本勢史…
  2. コンフェデ杯サッカー独白星発進　各大…
  3. 東アジアソフト、日本は２連勝　中国に…
  4. ３人制バスケ、日本女子は敗退　フラン…
  5. ソフト、阪神が４部門でトップ　ファン…
  6. セ・パ交流戦が全日程終了　プロ野球…
  7. ジャンプ伊藤有希、練習で好感触　男女…
  8. 大家投手、現役引退を決意　メジャー通…
  9. 米球宴、ハーパーが最多得票維持　ナ・…
  10. 五輪マスコット「子ども目線で」　審査…
▲このページのトップに戻る
購読のお申込みは0120-084-459

SHIKOKU NEWS 内に掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。 すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。

Copyright (C) 1997- THE SHIKOKU SHIMBUN. All Rights Reserved.