陸上　県中学校混成兼中長距離記録会　記録

（17日・屋島レクザムフィールド）



【男子】

▽100メートル1年 （1）辻松練（丸亀南）12秒69（2）大谷（丸亀西）12秒80（3）篠原（大野原）12秒83

▽800メートル （1）森川凪（観音寺）2分6秒93（2）猪熊（白峰）2分7秒81（3）村角（小豆島）2分10秒72

▽1500メートル共通 （1）岡樹生（龍雲）4分27秒95（2）林（小豆島）4分30秒54（3）香西（山田）4分32秒85

▽同1年 （1）石川優真（大野原）4分43秒88（2）守谷（観音寺中部）4分54秒58（3）福元（小豆島）4分58秒64

▽3000メートル （1）林叶大（小豆島）9分31秒39（2）前川（高瀬）9分32秒27（3）小柳（綾南）9分49秒57

▽走り幅跳び1年 （1）角野晃誠（宇多津）5メートル14（2）吉川（龍雲）5メートル04（3）須崎（丸亀西）4メートル77

▽四種競技 （1）板東帝太（木太）2119点（2）藤田（紫雲）2098点（3）利国（山田）2065点



【女子】

▽100メートル1年 （1）渡辺愛（龍雲）13秒83（2）今井（大野原）14秒28（3）石川（三野津）14秒39

▽800メートル （1）大山桜花（香川一）2分16秒65（2）福元（小豆島）2分30秒32（3）成行（丸亀西）2分31秒85

▽同1年 （1）中野ひかる（大野原）2分34秒22（2）川崎（土庄）2分34秒70（3）森本（同）2分47秒86

▽1500メートル （1）橋本華（三豊）5分10秒37（2）横田（丸亀西）5分17秒21（3）成行（同）5分19秒21

▽同1年 （1）中野ひかる（大野原）5分12秒55（2）磯野（三豊）5分19秒39（3）高田（龍雲）5分49秒35

▽3000メートル （1）種田涼花（木太）10分41秒80（2）福元（小豆島）10分51秒53（3）明田（同）11分32秒11

▽走り幅跳び1年 （1）則包那琉（三野津）4メートル20（2）藤本（土庄）3メートル99（3）平野（丸亀東）3メートル86

▽四種競技 （1）坂上蒼奈（紫雲）2148点（2）多田（観音寺中部）2075点（3）清水（龍雲）2036点